La hora estaba marcada en el calendario de muchos. A las doce de la noche de hoy dejó de estar vigente el estado de alarma y por lo tanto, por primera vez desde el pasado mes de octubre, se podía circular libremente por las calles de prácticamente toda España.

La noche se convirtió en una fiesta sin control en las calles de Barcelona coincidiendo con el final del estado de alarma y el toque de queda impuestos por el Gobierno para frenar los contagios por coronavirus. Miles de jóvenes tomaron el centro de la ciudad para celebrar botellones y concentraciones multitudinarias sin distancia ni mascarillas. Muchos de los participantes reconocieron en el momento que su comportamiento no era el más adecuado, pero se justificaron en que había "ganas de libertad" y que era "un día histórico" se tenía que festejar. A pesar de la presencia policial en puntos clave como en el paseo Lluis Companys, bajo el Arco de Triunfo, la gente se mantuvo bebiendo hasta altas horas de la noche.

Las imágenes de anoche descritas como una "pesadilla" este domingo por el alcalde y la vicealcaldesa de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís. Condena del ayuntamiento a las actitudes incívicas en pandemia y señalan un culpable: Pedro Sánchez. Desde el PSOE, preguntan vía redes a Villacís y Almeida si están pidiendo que se declare el estado de alarma en Madrid. Esa opción a nivel autonómico o nacional es la única que evita el embrollo jurídico que acaba de empezar.

Las redes sociales se han convertido nuevamente en un campo de batalla entre los que critican las imágenes que se repetieron ayer en diferentes puntos de España y aquellos que defienden lo que ocurrió. Esta tarde, se ha convertido en trendign topic la tendencia "Tengo 20", con el que jóvenes y adultos continúan este debate.

"No quiero justificar nada, ni decir que determinados comportamientos están bien. Pero por favor, intentar poneros en la piel de un chaval de 18 - 22 años con 14 meses de pandemia y restricciones a sus espaldas. Buenos días", escribía un tuitero. Las respuestas entre los veinteañeros no se han hecho esperar, entre aquellos que afirman que sí salieron y otros que no. "Tengo 20 años y estoy en mi casita tan a gusto, creo que la edad no justifica la falta de inteligencia y empatía", contestaba otra tuitera.

No quiero justificar nada, ni decir que determinados comportamientos están bien.



Pero por favor, intentar poneros en la piel de un chaval de 18 - 22 años con 14 meses de pandemia y restricciones a sus espaldas.



Buenos días. — Miguel García (@Milhaud) 9 de mayo de 2021

Tú con 20 años seguro que hubieras estado metidito en casa anoche. — Alberto Olmos (@alb_olmos) 9 de mayo de 2021

El PP pide un plan b, pero ninguna autonomía ha pedido el estado de alarma que le libraría del lío judicial. Ahora mismo sólo Baleares y Comunidad Valenciana tienen aprobado por los tribunales el toque de queda. Navarra y Canarias siguen esperando respuesta y al País Vasco se lo han tumbado. Almeida apela a los ciudadanos. El exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido ser constantes en el seguimiento de las recomendaciones sanitarias y el ejercicio de la responsabilidad. Abascal responsabiliza a Sánchez al que culpa de eludir responsabilidades. Las administraciones y los partidos vuelven a tirarse la pelota mientras los tribunales dirimen.