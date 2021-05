“Más que una representación de la tierra, el visitante casi se va a encontrar con la tierra misma”, dijo ayer la directora artística de la sala cántabra Robayera, Marta Mantecón, para referirse a la exposición del artista cántabro Juan Manuel Puente en As Quintas. “El peso de la materia” abre la temporada expositiva en la sala franquina, que cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA.

La sala franquina nació en 2009 con idea de emular el modelo del espacio cultural de Miengo, por lo que la exposición de Puente, su fundador, es especialmente simbólica. “La sala me ha sorprendido y la exposición funciona muy bien”, señaló Puente, quien aconsejó al colectivo Amigas y Amigos de As Quintas que “sean rigurosos con la calidad y no bajen la guardia”, pues solo manteniendo el nivel lograrán proyección a nivel nacional. Mantecón aplaudió la “magnífica” iniciativa de As Quintas para ofrecer arte contemporáneo en un entorno rural: “Estoy impresionada con el espacio. La obra de Juan Manuel Puente aquí está perfectamente conectada con el lugar, pues está inspirada en la naturaleza”.