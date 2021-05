El grupo asturiano "Staytons" ha sido galardonado este martes con el Premio AIE al mejor intérprete en la 41 Edición de los Premios Villa de Madrid. El premio les llevará a participar en el programa Artistas en Ruta.

Con este premio, los asturianos siguen afianzándose en el título que les puso la prensa musical como el grupo joven más premiado de España.

Han hecho pódium en todos los concursos a los que se han presentado, entre ellos:

- 2º puesto en el XX Concurso de Rock Ciudad de Oviedo “Alejandro Blanco Espina” / 2017.

- Ganadores del X Concurso de Maquetas del CISLAN /2017

- Ganadores del XXXIII Concurso de Maquetas del Instituto Asturiano de la Juventud / 2017.

- 2º puesto en el X Certamen Nacional de Música del Distrito de Barajas - Ciudad de Madrid- / 2018.

- Ganadores del Talento Ribera (Festival Sonorama Ribera) / 2018.

- Ganadores del Mahou Cool Talent (Mad Cool Festival) / 2019.

- Ganadores del BDCODER (Festival DCODE) / 2019.

- Premio AIE al mejor intérprete en 41 Premios Rock Villa de Madrid / 2021.

En este año, están editando poco a poco temas que formarán parte de su nuevo disco, previsto para después del verano. Hace unos días vio la luz el tercer single adelanto "11:05 (Somebody In The Night)", tema en ingles, después de haber sacado los dos anteriores en castellano.

A "Staytons" se les puede ver con sus ordenadores y sintes grabando canciones en su habitación, usando las últimas tecnologías, pero también llevan reloj... de muñeca. Hacen fotos con el móvil, pero no se olvidan de la cámara, usan Spotify y compran vinilo. Son una banda en tiempos de solistas.

Pero los vinilos se rallan, las fotos se velan y los relojes de cuerda se paran. En concreto a las 11:05. Y entonces se congela el tiempo y esa hora se convierte en la hora perfecta. A las 11:05 ensayan por la mañana y a las 11:05 quedaban para salir de noche. (Y volverán a ello, cuando se pueda…)

Un reloj parado en esa hora exacta fue la excusa perfecta para escribir esta joya que suena a todo al mismo tiempo: es blanco, negro, es joven y experimentado. Suena a canción grabada esta misma mañana, pero también pudo haber sido compuesta hace cuarenta años.

Aunque los dos primeros adelantos estaban en castellano, en este tema mantienen el inglés de sus inicios. Y es un pelotazo, una burrada con una de las voces más versátiles del panorama nacional. Pasa de la intensidad apasionada de la estrofa al falsete sedoso de las segundas partes hasta desembocar en intensidad nocturna en el estribillo. Todo eso va entrelazándose con el juego musical de la trompeta, que es una de las señas de identidad más características de Staytons. Chet Baker en clave pop y bañado por el Cantábrico. La economía de recursos y la paleta tímbrica se muestran aquí en todo su esplendor.

Juanvi Stroup: “Teníamos un reloj que se había parado en esa hora y siempre que preguntábamos por la hora, teníamos la misma una y otra vez. Así que se convirtió en nuestra hora fetiche. La hora perfecta antes de salir, y la canción habla de que muchas veces, el mejor momento no es el que haces lo que quieres sino el “momento anterior”, el instante previo a algo. Las 11:05 para nosotros representa el perfecto instante congelado, el mágico momento que está justo antes de lo que quieres”.

En “11:05 (Somebody in the night)”, hay breves dosis de Capital Cities, MGMT, Foster The People o Two Door Cinema Club. Con ellos han aprendido a dejar espacios, a respirar, a subir y a bajar en menos de tres minutos. Han tenido buenos maestros para recorrer los sinuosos caminos del arte del pop.

Con un álbum “Singularity” (2018) y un E.P. “Kid Stuff” (2019) en la calle, su último single, ya en castellano, “Pasos de baile” (2020) estaba producido por Ricky Falkner. Este tercer adelanto de su próximo disco, es una brillante continuación a “Corazón de latón”, en la que colaboraron con Nat Simons.

La canción comenzó a grabarse en la enorme sala de OVNI Estudio (Llanera, Asturias) a las 11:05 de la mañana. Los productores Igor Paskual y Dani Sevillano mezclaron la canción en la sala pequeña a las 11:05 de la noche, y a las 11:05 tambien de la noche, se publicará este single el próximo jueves 6 de mayo.

Staytons son: Juanvi Stroup: voz, piano, órgano y guitarra. Venti Sariego: guitarra y coros. Luis Ángel Sánchez: trompeta, percusión y sintetizadores. Andrés Ribera: bajo y coros. Samu: batería.