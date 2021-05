“Cuando haces teatro, no te guardas nada; en una serie puedes ir, hacer lo tuyo y está”

El actor Ricardo Gómez (Madrid, 1994), que durante 19 años fue Carlitos Alcántara en la serie “Cuéntame”, estrena mañana viernes en el teatro Palacio Valdés de Avilés (19.15 horas) la tragedia de Martin McDonagh “El hombre almohada”. Repite función el sábado a la misma hora y ya después, él y sus compañeros de escena marchan directos para los madrileños teatros del Canal. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en Avilés. Ayer estaba haciendo las pruebas de sonido de cara al estreno.

–La primera vez que estuvo aquí, en Avilés, fue con la representación de “El señor Ibrahim y las flores del Corán”.

–Pues de eso hace once años. Tenía 16. Luego pasamos con “Rojo”. Usted dirá que les hago la rosca, pero nada más lejos: he estado en Avilés muchas veces. Cuando era pequeño y ahora, por tercera vez, con una obra de teatro.

–¿Qué le sedujo de “El hombre almohada”?

–Varias cosas. David Serrano, el director, y yo somos amigos. Hacía tiempo que andábamos buscando una función que pudiéramos hacer juntos. Encontramos esta y vimos que era un reto, que nos motivaba mucho. Ya era gran admirador de McDonagh. Le había leído mucho. Es un tipo que pinta psicópatas y los dota de una humanidad sorprendente.

–¿Y qué tal es Serrano como director?

–Da gusto trabajar con él. Es una de las mejores personas que me he cruzado en la escena. Ser buen tío como director no es una cosa tan sencilla: te da confianza, crea un gran ambiente creativo. Lo dicho, un buen tío.

–Ahora va a interpretar a un cabrón con pintas sobre las tablas del teatro Palacio Valdés. ¿Cómo plantea su vida con su psicópata de aquí en adelante?

–Mi personaje es puro McDonagh: un cabrón, pero con humanidad, ternura e inteligencia literal, es decir, que interpreta el mundo tal cual se presenta ante él. Es un tío que ha vivido una brutalidad inconsolable en su infancia y decide enfrentarse al mundo tal cual lo ve. Directamente.

–Ha trabajado con grandes como Juan Echanove, Imanol Arias o Juan Margallo. ¿Buena escuela, no?

–Estos que ha nombrado son algunos de los mejores actores de este país. Gente como ellos me ha devuelto la confianza a base de contemplar su sabiduría interpretativa. Y, siendo quienes son, nunca tuvieron problema de volcarse conmigo.

–Empezó en este mundo con seis años. No pasaba por su vida ser actor.

–Si con seis años tuviera la actuación como plan de vida, sería un psicópata. Este trabajo me escogió a mí, no yo a él.

–Fue Carlitos Alcántara diecinueve años seguidos y ahora será Michal unos meses. ¿Cómo se enfrenta a formas de trabajar tan distantes?

–Es lo mismo que un matrimonio de largo recorrido y el comienzo de una relación. Cuando estás con alguien 19 años seguidos sabes lo que le gusta, lo que decir para que se cabree; cuando acabas de iniciar una relación lo que vives es una relación más intensa. Traducido: cuando te metes en el teatro, no te guardas nada, te entregas al cien por cien. En una serie de televisión puedes ir, hacer lo tuyo y ya está. En el teatro, si no te gusta lo que haces, como juzgues a tu personaje, lo vas a pasar fatal. Vas a tener que hacerlo durante uno o dos años.

–Dentro de algún tiempo estoy de que algún periodista le seguirá preguntando por su paso por “Cuéntame”.

–Si, como dice usted, sucede eso, le confirmo que no tendré problema. Siento muchísimo orgullo de haber participado en una serie tan grande como esa y haberlo hecho durante tantos años. Ni me voy a ofender, ni tampoco a molestar. No sabe la gran fortuna que tuve por haber trabajado con esos actores de los que hablamos durante tanto tiempo. Ahora bien, y por un aquel de supervivencia, prefiero mirar al presente y al futuro que al pasado.

–¿Qué le lleva a decir que sí a los proyectos teatrales?

–Cuando me pongo a leer teatro y pienso que eso que tengo ante mis ojos merece la pena que lo conozca la gente es cuando digo que sí. Me gusta pensar que la gente, cuando acude al teatro, no lo hace para poner en ‘pause’ su cerebro, quiere llevarse algo para casa. El teatro no tiene la finalidad de alegrar la vida. Bueno, la tiene, pero también no la tiene. Sales de ver de “Shock 1” o “Shock 2” y estás sobrecogido. O también con “Una noche sin luna”, de Juan Diego Botto.