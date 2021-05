“El mayor peligro para el actual sistema democrático está en la red”

–¿Cuál es el código Lucas para escribir un thriller?

–No sé si existe tal código. He buscado descubrir, contar y sorprender.

–Un título poético para una cruda realidad. ¿Narración de contrastes?

–Absolutamente. Nuestro mundo es de contrastes. El bien y el mal, la verdad y la mentira, el egoísmo y el sacrificio caminan siempre juntos porque se dan sentido uno a otro. De eso va la novela.

–¿Por qué decidió meterse en el avispero de los yihadistas?

–Por curiosidad, en principio. Luego fui encontrando elementos de una enorme fuerza literaria, una narrativa que partiendo de la ficción nos permitía descubrir el horror de un mundo real y finalmente la necesidad, casi la obligación, de contar los sacrificios y las pérdidas que provoca la onda expansiva de esa marcha de adolescentes en sus familias y también en los encargados de nuestra seguridad.

Disciplinarse

–¿Ayuda ser periodista a que la documentación informe con precisión pero no agobie por exceso?

–A veces el hábito de fidelidad a los hechos lastra la creación literaria en quien tiene el oficio de periodista. Es verdad que ayuda a la documentación, pero casi siempre ralentiza la creatividad. Hay que disciplinarse para romper la costumbre.

–¿Qué parte del proceso creativo le causó más problemas, y cuál más satisfacciones? ¿Encontrar un desenlace sorprendente fue arduo?

–Lo más complicado fue quebrar mi propia coraza de lealtad a la verdad. Con la documentación delante me costaba abrir caminos de ficción, inventar historias que partieran de la realidad conocida. Pero, como te digo, es cuestión de disciplina, y al final la ficción gana la mano. En realidad, la ficción es enormemente liberadora para quien cuenta a diario las noticias. Lo más satisfactorio del ejercicio literario es ser capaz de plasmar la idea con las palabras precisas y el impulso emocional necesario. En cuanto al desenlace, apareció tras los primeros escarceos. La novela nace como una historia lineal, con ambición de descubrir, pero no como un trhiller. En eso se convierte cuando se me ocurrió darle una vuelta, que era en realidad cambiar todo el planteamiento, pero me gustó y se quedó. Las páginas finales estaban escritas mucho antes que la mayor parte de la novela. Creo que es así como se funciona en este género: las tramas convergen hacia un final que ya tienes pensado y preparado.

–¿Los mecanismos de las redes de seducción, captación y conversión de jóvenes europeas para convertirlas en esposas de yihadistas son burdos o hay mucha inteligencia detrás?

–Son bastante sutiles. Conocen bien la psicología occidental y la combaten con solvencia. ¿Cómo si no son capaces de conseguir que chicos y chicas que viven una vida relativamente confortable la abandonen camino de un mundo que en realidad desconocen? Afortunadamente, están bastante controladas esas redes.

–¿Algún caso real de los que conoció le impactó?

–Casi todos. Su conversión, sus renuncias, la forma en que sus familias se ven arrastradas, son impactantes. Pero me provoca más desasosiego el resultado final, que es casi siempre el mismo. La mayoría de las chicas que toman en camino de Greta terminan emocionalmente devastadas y recluidas, como muchas ahora en campos de prisioneros, con niños a su cargo. Y no se sabe cuándo y cómo podrán volver y qué será de esos niños apátridas. Es mucho el daño que se hace, empezando por ellas mismas. Ahora mismo hay tres chicas españolas en esas situación esperando una respuesta a su deseo de volver que tardará, porque tiene que ser europea, no nacional.

–¿Por amor se cometen muchos horrores?

–Horrores quizá… errores muchos, seguro.

–¿Qué le inquietó más de ese viaje al inframundo terrorista?

–La impunidad del mal, la inhumanidad del poder extremo, la vulnerabilidad de las mujeres. La irracionalidad animal del radicalismo religioso. La vida en un constante dolor, en una angustia permanente e inevitable de las familias que un día se enfrentan a este horror. También ellas son víctimas. Y mucho.

Gente muy sabia

–¿Encontró buenas fuentes en las que conseguir información privilegiada?

–La verdad es que sí. Para eso sí ha sido positivo el músculo periodístico, reporteril. Me he encontrado con gente muy sabia y muy bien informada, con personas que han entrado en ese mundo para combatirlo y lo conocen bien. Me ha admirado y me admira su sacrificio y su capacidad de renuncia por su país.

–¿Hay muchos héroes detrás de los ordenadores trabajando en la sombra?

–Muchos más de los que nos imaginamos. Y en lugares insospechados. Gente infiltrada, o cercana al terror que renuncia y arriesga su propia vida para mantener el orden y la paz que disfrutamos. Poco sabemos para lo mucho que hacen. Y mejor así. Te sorprendería si te contara, obviamente no puedo, qué gente he conocido haciendo qué cosas y dónde. Todo por mantenernos seguros.

–¿La sinrazón terrorista también tiene sus razones para el odio y la venganza?

–El mal se oculta en ella e inventa razones. El terrorismo es odio y manipulación. Pero quizá entenderíamos mejor dónde asienta su semilla si atendiéramos y escucháramos a los pueblos que más sufren la pobreza y nuestra displicencia.

–¿Qué hay en el personaje de Greta que la hace vulnerable?

–Soledad, dolor, miedo. La necesidad de un futuro y un mundo que den sentido a su vida

–¿Se puso en la piel del personaje de Julio Noriega como padre que es?

–Constantemente. Creo que no me hubiera sido posible construir la trama central, que habla de la relación entre Julio y su hija, si no fuera padre de tres hijos. Como digo en la dedicatoria, todos ellos son Greta.

–Con este argumento, Hollywood haría una película de buenos y manos… ¿Usted prefiere los grises al blanco y negro?

–La vida no es en blanco y negro, la vida no son buenos y malos, ni verdades ni mentiras. Hay matices, colores, nieblas y cuadros difuminados que son los que hacen que todo tenga más sentido y sea más rico.

–¿Por qué José Agustín Goytisolo como hilo poético?

–Por lealtad y admiración. Siempre les he cantado a mis hijos la canción del Lobito Bueno que compuso con esos versos Paco Ibáñez. Además define muy bien lo que quiere contar la novela, que el bien y el mal juegan a veces entre ellos y nos confunden.

–¿El movimiento islamista radical salafista es un peligro en España?

–Real. Y está mucho más presente de lo que creemos. Afortunadamente están bastante controlados los que operan aquí, los que aquí se disfrazan de amables practicantes de un islam pacífico. Me sorprende la ingenua connivencia que algunos políticos muestran con ellos.

–¿Por qué eligió el mundo de los famosos para situar a los padres de Greta, y a ella misma?

–La verdad es que no lo sé. Quizá ha sido una forma de subrayar el contraste entre dos mundos, o también de elevar la posición de los protagonistas para acentuar aún más el drama cuando el mundo se les da la vuelta.

–¿Lo que ha ocurrido y ocurre durante la pandemia contribuye a deteriorar aún más a las democracias liberales?

–Lo que deteriora nuestro sistema es el creciente poder de la tecnología en manos de grandes corporaciones o de grupos o países que ejercen el ciberterrorismo. El mayor peligro para el actual sistema democrático está en la red. Por el control que ejercen esos poderes oscuros en un tiempo de obligada transparencia pero también por la deshumanización de las relaciones personales, que facilita la fragmentación, la división y el odio. Cuanto más tardemos en darnos cuenta de ello y ponerle freno, más vamos a perder.

–¿El amanecer le pilló escribiendo la novela en su querida Asturias?

–Gran parte de ella está escrita allí, sí. Me ha pillado unos cuantos amaneceres escribiendo. Que, como sabes, es la forma en que me gusta que me alcance el día.

–El personaje de Fátima, ¿el reverso de Greta o su complemento?

–Casi mejor se lo dejamos al lector. Que él decida.

–¿Cómo le quedó el cuerpo tras concluir la novela?

–Cansado y satisfecho. Ahora, atento a cómo lo reciba el público una vez tiene él la palabra.