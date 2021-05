Treinta años del manojo de rosas que hizo historia

“La del manojo de rosas” es la primera zarzuela que el director de escena ovetense Emilio Sagi dirigió en España. Con el género lírico nacional había debutado en el García Lorca de La Habana, con “La Revoltosa”, en una función a la que asistió el mismísimo Fidel Castro. “La del manojo de rosas” supuso para Sagi, según sus propias palabras, “un punto de inflexión” en su carrera. Para muchos entendidos, críticos y musicólogos, aquel estreno del año 90 en Madrid es historia, porque impulsó la renovación del género. Sagi se quita importancia y dice que solo continuó con el trabajo que había emprendió su maestro, José Luis Alonso.

“La del manojo de rosas” es una de las zarzuelas que más veces y con mayor éxito se han representado en Oviedo, hasta tal punto que en 2009 el Ayuntamiento decidió embarcarse en una producción propia, con un decorado muy parecido al del Teatro de la Zarzuela, y que aquí se guarda en los almacenes municipales. Sale de ellos bastante a menudo y hace unos años incluso viajó a Bogotá, en barco. Ahora, que el Campoamor vuelve a programar el clásico de Sorozábal, luce en perfecto estado de revista sobre el escenario del templo ovetense de la lírica.

Tan lustroso como el decorado, que apenas ha necesitado una ligera mano de pintura y algún pequeño toque aquí y allá para las representaciones de los días 20 y 22 de mayo (20 horas), permanece el vínculo que Sagi tiene con esa obra, tan trascendental en su carrera. “El manojo de rosas” lo escribió Pablo Sorozábal en 1934 para su tío, el barítono Luis Vela-Sagi, así que el título está cargado de significado familiar. Sorozábal, que era un tipo de izquierdas y que veía con buenos ojos la Revolución del 34, hizo un homenaje a aquel levantamiento minero en la obra, que acababa con un “... y me voy contigo a Oviedo”. Emilio Sagi cuenta que no faltó quien pensara que la frase había sido un añadido suyo, un guiño a su ciudad natal, pero nada más lejos de la realidad: Sorozábal la escribió en el libreto original.

El decorado para este sainete lírico, que narra las aventuras y desventuras cotidianas de un vecindario de Madrid, fue realizado por Gerardo Trotti y, ahora, ya montado sobre el escenario del Campoamor, sigue resultando fascinante. No falta un detalle, ni las rosas en la floristería, con su envoltorio de papel, ni las herramientas en el taller mecánico, que alegra un cartel de la revista “Las Leandras” y una foto de Celia Gámez. Hay macetas en los balcones y La Taberna del Parnasillo ha quedado tan bien equipada y tan acogedora que apetece sentarse en una mesa y pedir algo. Ante la casa de vecinos más popular está aparcado un coche de la época y por las cristaleras del bloque de viviendas más señoriales asoman cortinas y papeles pintados.

El decorado sirve perfectamente la intención de Sorozábal, que quiso dejar patentes las desigualdades sociales de su época, y sigue resultando bellísimo. Pero cada función es distinta a la anterior. “Los artistas incorporan elementos nuevos, hay algo orgánico, una forma de ser, que hace que cada una sea especial”, explica Emilio Sagi. A día de hoy y pese a los 22 años transcurridos desde que imaginó el decorado para Oviedo, Sagi “no cambiaría nada”. Está satisfecho con la horizontalidad que imprimió a la escena, por la que pasan los cantantes y los actores, como en el discurrir de la vida, una vida que se cuela por todos los rincones del decorado.

Emilio Sagi percibe el agradecimiento del público en cada espectáculo que pone en marcha, y más ahora que muchos se refugian en el arte y la cultura. Otra cosa son las instituciones culturales, dice. “Todas están en déficit y eso va a repercutir en la cultura, sobre todo en los festivales pequeños”, comenta el director de escena. Con las restricciones de aforo los ingresos se han reducido, pese a que un teatro como el Campoamor llena en cada sesión. Sagi subraya que “la taquilla es importante”.

Es comprensivo con las administraciones públicas, como la Consejería de Cultura asturiana, porque entiende que “sus razones tendrán, que no conocemos”, para no apoyar económicamente temporadas como las de la ópera y la zarzuela. Pero él no se resigna. “Hay que intentarlo, porque la ópera y la zarzuela no son solo un evento lírico, son un sello de identidad no solo de Oviedo, sino de toda Asturias”, sostiene. “Hay muchas cosas importantes en la Cultura, lo sé, pero esta es una de ellas”, añade. “Subir solo diez mil euros el presupuesto de la ópera para esta temporada, tan difícil, me parece poca cosa”, opina.

Los ensayos de “La del manojo de rosas” ya están en marcha, ininterrumpidamente hasta el ensayo general del próximo día 18, a las 18.00 horas, al que están invitados usuarios de las residencias públicas regionales.

Suspensión en la danza

El espectáculo de la compañía Scapino Ballet de Rotterdam, que estaba programado el 25 de este mes en el teatro Campoamor y dentro del Festival de Danza de Oviedo, ha sido suspendido por las restricciones a la movilidad impuestas esta misma semana en Holanda.