Agenda: consulta qué hacer hoy 16 de mayo en Siero y en el resto de Asturias

Museo de la Sidra de Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábado, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas, y los domingos de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes cierra.

Escultura en Carreño. El Museo Antón de Candás reúne una selección de piezas escultóricas realizadas por el Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. Horario: martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas. Sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados y domingos, de 10.30 a 18.30 horas.

Mercado en Grado. Como cada domingo, en el caso histórico de la villa se montan puestos de plantas, productos textiles y, especialmente, de sus afamados frutos de la huerta, un escaparate que pone a disposición de vecinos y foráneos artículos frescos, fruta y verdura de temporada a precios competitivos.

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge las proyecciones de las películas “Regreso al futuro”, a las 12.30 y a las 17.00 horas, y “Una joven prometedora”, a las 19.30 horas.

Oviedo

Última jornada de la feria de la Ascensión. El programa para hoy, último día de la feria de la Ascensión, ubicada en la Losa, es el siguiente: de 11.00 a 20.00 horas, Mercado de la Ascensión; a las 11.00 horas, actuación del Grupo de Baile “La Hedra” y la Banda de Gaitas “Acevéu” (Escenario); a las 12.30 horas, Festival de la Canción Asturiana (Escenario) en homenaje a Diamantina Rodríguez, presentado por Fernando Valle Roso y con la actuación de la gaitera Andrea Fernández Joglar, los cantantes Isaac Sierra Longo, Lorena Corripio López, Julio Mayada Gancedo y Águeda Riera González y el monologuista Luzdivino Díaz González, “Pin de la Cotolla”; a las 13.00 horas, concierto de la Banda de Música “Ciudad de Oviedo” (plaza de los Ferroviarios); a las 17.00 horas, actuación de la Banda de Gaites “Naranco” y el Grupo de Baile “Nocéu” (Escenario), y a las 18.30 horas, concierto de “Cum Laude”, “Canciones de bodega” (Escenario).

Música en la calle. La Real Banda de Gaitas “Ciudad de Oviedo” ofrece dos conciertos gratuitos en la terraza del AC Hotel Oviedo Forum, el primero a partir de las 13.30 horas y el segundo desde las 18.30 horas.

Cine en el Filarmónica. El ciclo de cine “Radar” continúa sus proyecciones con la película francesa “La decisión de Alice”, de Josephine Mackerras. La sesión, de 103 minutos, comienza a las 19.00 horas. La entrada es gratuita, aunque debe retirarse invitación previa, preferentemente a través de entradas.oviedo.es. La película se proyecta en versión original subtitulada en español.

Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes de Asturias expone, en la sala -1 de la Ampliación, la muestra “Bernardo Sanjurjo. Piel trabajada”. El horario de apertura del museo es de 10.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas, de martes a viernes; los sábados, de 11.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. Con su colección permanente el museo propone al visitante un recorrido que hace posible un viaje al tiempo pretérito y reconocer el devenir de la ocupación humana en el territorio de la actual Asturias a través de utensilios, armas y adornos realizados en distintos materiales. De miércoles a viernes, de 09.30 a 20.00 horas; sábados, de 09.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 09.30 a 15.00 horas. Acceso gratuito.

Exposición en la sala Sabadell Herrero. “Basado en historias reales. Colección Foto Colectania” es la exposición que se puede visitar en la sala Sabadell Herrero (Suárez de la Riva, 4). La muestra reúne más de un centenar de fotografías de autores como Joan Fontcuberta, Chema Madoz, Helena Almeida e Isabel Muñoz, entre otros. La exposición se puede visitar hasta el 20 de junio. La sala, que cierra los martes, está abierta el resto de días laborables de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición en Trascorrales. La sala de exposiciones de Trascorrales acoge la exposición “Misión Afganistán”, compuesta por una selección de fotografías y uniformes de soldados españoles y afganos que tratan de acercar al público la realidad de unas operaciones militares iniciadas a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La exposición permanecerá en Trascorrales hasta el 19 de mayo. Los interesados en visitarla podrán hacerlo de manera gratuita de 17.00 a 21.00 horas de lunes a viernes. La muestra también está abierta los sábados por la mañana y por la tarde –de 11.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas– y los domingos solo por la mañana, de 11.30 a 14.30 horas.

Exposición sobre la Vuelta Ciclista a Asturias. El centro comercial Los Prados acoge la exposición sobre la historia de la Vuelta Ciclista a Asturias. La muestra reúne material histórico, como la bicicleta de contrarreloj de Tony Rominger de 1992 y dos trofeos originales de la Vuelta Ciclista Asturias de los años sesenta y setenta, entre otros. La muestra, que estará instalada en el vestíbulo, se puede visitar de forma gratuita en el horario de apertura del centro.

Festival de videoclips. Se ha abierto la convocatoria para participar en la segunda edición del Festival Internacional de Videoclips de Oviedo (FIVO), que se celebrará del 11 al 13 de noviembre. El envío de obras y su registro se podrá realizar a través de las plataformas Clicforfestivals (clicforfestivals.com), Festhome (festhome.com) y Movibeta (movibeta.com), hasta las 23.59 horas del martes 12 de octubre de 2021. Las bases de participación están ya disponibles en la sección de noticias de la página web de FIVO (fivoviedo.es). Los autores que deseen participar en el Festival podrán hacerlo con un número ilimitado de obras, siempre y cuando hayan sido realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2020 y que se trate de piezas originales.

Gijón

Banda de Música de Gijón. El teatro-cine de Roces acoge a las 12.30 horas un concierto del quinteto de viento de la Banda de Música de Gijón.

Función de teatro en la Laboral. A las 17.30 horas tendrá lugar la representación de la obra de carácter familiar “Las piripiripiratas con parches y a lo loco... y con faldas que no es poco”, de la compañía “Factoría Norte”. En esta aventura en la que nos embarca la compañía asturiana hay canciones, bailes y muchas situaciones cómicas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. A las 12.00 horas tendrá lugar el taller “La casa patas arriba” en el Museo Casa Natal Jovellanos. Se requiere inscripción previa.

Laboral Cinemateca. A las 19.00 horas tendrá lugar una proyección de cortos de cine en el Paraninfo de la Laboral. Se podrán ver los trabajos “Entre sombras”, “Push this button if you begin to panic”, “Warum Schnecken keine Beine haben (Why slugs have no legs)” y “Physics of sorrow”. La actividad se enmarca en Laboral Cinemateca.

Muséu del Pueblu d’Asturies. A las 12.00 horas se podrá disfrutar de una visita guiada al Muséu del Pueblu d’Asturies.

GAPAsturias. El Centro de Cultura Antiguo Instituto acoge hasta el 16 de mayo la muestra colectiva de artes plásticas y visuales “Expoprimavera” 2021, organizada por la asociación cultural GAPAsturias. Se podrá visitar de lunes a viernes de 9.00 a 21.30 horas; sábados de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas; y domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas.

Cine online. Hoy se celebra la última jornada de la actividad online “Hornada de Cortos-David P. Sañudo”. Está organizada por el Festival Internacional de Cine de Gijón, el Conseyu de la Mocedá y Gijón Juventud. Se puede seguir a través de las páginas webs de las tres entidades.

Museo Barjola. Hasta el 20 de junio se puede visitar la muestra “El gran libro del mundo. Una década de fotografía en Asturias” en el Museo de Barjola. En la misma se recogen los trabajos de Marta Areces, Pablo Basagoiti, Javier Bejarano, Nicolás Cancio, Kela Coto, Christian Domínguez. El centro se puede visitar de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Evaristo Valle. El Museo Evaristo Valle permanecerá abierto de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 27 de junio se puede visitar la exposición “La aventura americana”, que recoge 28 albúminas originales de Thomas C. Roche.

Museo Nicanor Piñole. Se puede visitar hasta el 30 de mayo la exposición “Iconografía femenina en la industria conservera del pescado en Asturias (1893-1986)”. Los horarios de visita son de martes a viernes de 9.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas. Y los sábados, domingos y festivos de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo del Ferrocarril. Están abiertas sus salas de exposiciones permanentes, exposiciones temporales y el espacio de andenes bajo marquesina, con acceso libre y gratuito y horario de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados y domingos, de 10.30 a 19.00 horas.

Avilés y comarca

Cine. El romance francés “Entre nosotras”, sobre dos mujeres jubiladas secretamente enamoradas que para su entorno no son más que vecinas, se proyecta a las 19.00 horas en el auditorio del Centro Niemeyer. Entrada: 5 euros.

Salón del campismo en Avilés. El salón del campismo (Expocamp) está abierto al público en el pabellón de exposiciones de La Magdalena, de 11.00 a 20.00 horas. La entrada es de 2,5 euros por persona (los niños pequeños, gratis). Habrá limitaciones de aforo por motivos sanitarios. En el certamen participan 60 expositores llegados a Avilés de una docena de provincias españolas. El recinto dispone de ludoteca, zona infantil con hinchables y oferta talleres de acampada, paseos a caballo, un “escape room”, vuelo cautivo en globo (en función de la meteorología) y área de exposiciones (fotos, vehículos camper en miniatura...).

Clases de patinaje en Versalles. La actividad se desarrollará entre las 12.00 y las 14.00 horas a cargo de monitores especializados en el colegio público Versalles. Se trata de una actividad deportiva familiar para todas las edades a partir de los 3 años que se desarrolla al aire libre con sus protocolos frente al covid En caso de lluvia o mal tiempo se suspende la actividad. Aforo limitado a 30 personas. Casco y protecciones obligatorias.

Exposición sobre el socialismo asturiano en el exilio en el Museo de la Historia Urbana. La exposición “El socialismo asturiano en el exilio. 1937-1975”. Horario: de martes a viernes laborables, de 10.30 a 13.30 y 16.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Lunes, cerrado.

Muestra de obras incluidas en el proyecto Wom@rts. El proyecto Europeo Wom@rts, del que forma parte la Factoría Cultural de Avilés, toma forma de exposición. Los trabajos artísticos multidisciplinares realizados por las 32 creadoras europeas participantes ven la luz y se muestran en Avilés, en el CMAE y la Casa de Cultura. Con trabajos inspirados en la obra “El segundo sexo”, de Simone de Beauvoir, de cuya publicación se cumplieron 70 años en 2019, la muestra es la plasmación de Wom@rts, un proyecto europeo nacido en 2018 que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea a través del Programa Europa Creativa hasta este 2021. Horarios a partir de mañana: en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) (calle Llano Ponte, 49), de 18.00 a 21.00 horas de martes a domingo; y en la Casa Municipal de Cultura (plaza de Domingo Álvarez Acebal, 2), de lunes a sábado, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, y los domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas.

Último día para ver la exposición “Faros” en Luanco. El Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, acoge la exposición “Faros” de Luis Felipe Capellín. El horario de visitas es de 11.00 a 14.00 horas. Hoy, último día.

Las Cuencas

Concierto de Matt Horan en Mieres. El cantautor norteamericano Matt Horan ofrece esta tarde, a las 20.00 horas, en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres un concierto para presentar su disco “Tears from the mountain”. La entrada es libre hasta completar el aforo, limitado por la pandemia a 95 personas. Además, puede seguirse a través del canal de Youtube del Ayuntamiento de Mieres.

“14 días, 12 noches”, cine en Pola de Lena. El teatro Vital Aza de Pola de Lena acoge esta tarde, a a partir de las 19.00 horas, la proyección de la película canadiense “14 días, 12 noches”, dirigida por Jean-Philippe Duval.

Muestra sobre “José”, los albores del cine español. La sala de exposiciones del Cidan de Pola de Laviana acoge hasta el día 28 de mayo una muestra sobre la película “José, una película en los albores del cine español”. En 1925 se grabó en Asturias este filme, dirigido por Manuel Noriega y basado en una novela de Armando Palacio Valdés. El cronista oficial de Cudillero, Juan Luis Álvarez del Busto, logró recuperar fotografías inéditas sobre esta película, considerada una joya patrimonial.

Exposición en homenaje a Orlando Pelayo. La pinacoteca municipal Eduardo Úrculo de Langreo acoge hasta el 30 de mayo la exposición “Pintura asturiana, creadores de tres décadas”, que rinde un homenaje a Orlando Pelayo en su centenario. La muestra puede visitarse de lunes a sábado, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Arte en Mieres Centru Cultural. La sala de exposiciones de Mieres Centru Cultural acoge hasta el 27 de mayo la exposición “Los beneficios de la maleza”, de la artista Belén García Montoya. La muestra está organizada por la Galería Lucía Dueñas y se puede visitar martes y domingos por la mañana, y jueves, viernes y sábados en horario de tardes.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo). Visita guiada que se puede realizar los fines de semana y festivos, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.30 horas, y comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Oriente

Taller en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo. Para pasar la tarde en familia, el Centro organiza el taller “Brama, brama ¡bramadera!”, en el que los pequeños averiguarán cómo se comunicaban a distancia en la Prehistoria y podrán fabricar y decorar una bramadera y llevársela de recuerdo. La actividad comienza a las 16.00 horas y podrán participar niños a partir de 4 años, acompañados por un adulto. No es necesario adquirir la entrada al Centro de Arte Rupestre para participar, aunque se aplicará entrada reducida para aquellos estén interesados en visitarlo.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja), un centro singular bajo la forma de una gran huella tridáctila de dinosaurio, acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. Se puede visitar los miércoles, jueves y viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Mercado en Cangas de Onís. La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la Iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Occidente

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico “Juan Pérez Villamil”, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a viernes de 12.00 a 14.00 y 17.30 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 horas.

Museo del Oro de Navelgas. Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Podrá visitarse, con reserva previa, de jueves a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, y el domingo, de 11.00 a 14.00 horas, y quienes quieran probar suerte pueden completar la visita con el taller del bateo de oro.

Covas da Andía (La Caridad). Declaradas monumento natural, se sitúan en un valle resguardado, de roca caliza, donde hubo una explotación aurífera de época romana (S. I y II después de Cristo). Esos trabajos mineros dejaron a la luz galerías kársticas que, a lo largo de más de 500 millones de años, el agua había abierto en el interior de la formación calcárea. La singularidad microclimática de este espacio, ha favorecido la formación de un bosque denso. Solo se permiten visitas guiadas previa reserva llamando al teléfono 619368169, sábados y domingos, a las 12.00 y a las 16.00 horas.