Paula Ribó: “Es muy divertido alimentar día a día a Rigoberta Bandini”

Quien no haya escuchado canciones como “In Spain we call it soledad” o “Perra”, primero y último de sus lanzamientos, es posible que conozca la voz de Paula Ribó en otro contexto. La catalana comenzó a trabajar como actriz de doblaje a los 7 años y uno de esos trabajos fue poner voz a Rosie, la hermana de Caillou, ese entrañable niño de los dibujos animados. Y siguiendo con la animación, la voz de Ribó aparece en “El viaje de Chihiro”. También ha doblado multitud de películas.

Literatura, poesía, teatro y música. La carrera de Paula Ribó tiene múltiples facetas y la que más pesa ahora es la de Rigoberta Bandini, algo que la artista confiesa “estar disfrutando muchísimo” al mismo tiempo que reconoce que tanto ella como los amigos que forman parte del proyecto están “flipando” con la repercusión de sus canciones.

Rigoberta ha logrado una entidad inesperada, pero para Ribó “ es muy divertido ir alimentándola día a día, porque tanto su música, su estética y todo su imaginario parten de mí”. Ese crecimiento exponencial del último año tiene sorprendidos a todos, pero aún no ha llegado al punto de dar miedo, aunque la artista sabe que puede llegar el día en que le dé “mucho vértigo”. Lo peor es que llegue un momento que crezca demasiado y no sepamos gestionarlo”, dice Ribó.

Pero al mismo tiempo que está sorprendida por todo lo que está pasando, Ribó sabe que no es fruto de la casualidad. Son muchos años de trabajo, de formación y de meterse de lleno en el engranaje del espectáculo. La catalana conoce a la perfección todo lo que hay encima y detrás de un escenario. Por eso, dice, “siento seguridad porque sé que tengo muchas herramientas”. Una de esas herramientas es la performance, disciplina que le apasiona, por eso no entiende sus actuaciones como un mero concierto de música, sino que lo plantea como si estuviese haciendo teatro.

Todo empezó en 2019 cuando decidió parir a Rigoberta Bandini. El éxito llegó en plena pandemia con en lanzamiento de “In Spain we call it soledad”, la canción se hizo viral y llegó el éxito en el que quizá sea el peor año para la música en las últimas décadas. Las canciones, “intimistas en las letras pero extrovertidas en la forma”, han hecho que el proyecto reciba tantos elogios.

Ribó reconoce que le interesa mucho el “mainstream”, convertirse en tendencia, “quiero que lo que hago sea accesible a todo el mundo pero sin condiciones, yo quiero hablar de lo que quiero hablar y no voy a renunciar a ello porque ahí está mi parte de escritora”.

Paula Rigoberta Ribó Bandini ha completado el año de la pandemia siendo madre. También en eso se ha convertido en ejemplo, en espejo al que se miran las mujeres artistas para no renunciar a su maternidad. “Es complicado”, reconoce, pero matiza: “Lo tiene más difícil una mujer abogada que sale todos los días del despacho a las ocho de la tarde”.

Ella lo disfruta y sabe que será “una abuela cebolleta que contará que el año de la pandemia fue madre y triunfó en la música”.