Carolina Sarmiento (1981) superó su vergüenza literaria y sus “muchísimos complejos” como autora en 2018, cuando publicó su primera poemario, “Ikiru (Vivir)”. En el aciago 2020 la editorial Pez de Plata le publicó los cuentos que integran “Animales urticantes” y ahora esta escritora y periodista vuelve a salir al encuentro de sus lectora bajo el mismo sello editorial con la novela “Tarada”, una aventura existencial alocadamente muy bien escrita.

–Su protagonista se echa a rodar por la vida. ¿Por eso es una tarada?

–No, la llaman tarada porque no es convencional. Hace cosas imprevistas como ir en pijama, coleccionar palabras bisilábicas de dos oes o desmayarse con los eclipses. Cuando se lanza a rodar por la vida rompe con el maleficio del insulto. Tal vez sea más lúcida que tarada.

–¿Por qué reivindicar a los tarados dedicándoles una novela?

–Esta novela tiene cero moralina, si acaso hay una reivindicación del poder de la escritura para conocernos y entendernos mejor. Respecto a los tarados, me gusta la gente que no está sujeta a clichés y convencionalismos, y en eso mi protagonista es una fenómena.

–Y usted, ¿alguna vez se siente una tarada en estos tiempos raros?

–La pandemia, creo, no ha provocado que pierda el juicio, aunque ya siento que voy necesitando un poco de desfase, una buena fiesta de práu. Sí reconozco un sentimiento incómodo, el de no encajar en cierta deriva simplista de la sociedad. Esto me provoca tanta rabia como fantasías de ruptura.

–¿Quisiera ser como su protagonista y dejarse llevar hasta desaparecer?

–Quisiera dejarme llevar más, sí. Sobre todo eliminar expectativas y esa losa de comportarse siempre bien. Desaparecer no porque soy fiel a mi clan, pero quién no se ha imaginado subiéndose a un tren y partir, sin más. Me gusta ese espíritu aventurero de lanzarse a lo desconocido.

–Esa novela, según cuenta en los agradecimientos finales, fue escrita en el confinamiento. Páginas sobre una aventura llena improvisación y libertad total que nacieron en un tiempo en que no se podía hacer nada. ¿Fue su forma de escaparse al encierro?

–Fue mi forma de soltar amarras. Acababa de escribir una historia contenida, cincelada, pensada, meditada… Me dejó exhausta y necesitaba liberarme. Adopté en la narrativa el carácter de la protagonista y fluí sin mapa, hacia donde fuera que se dirigiera el viaje. Además, como dice, coincidió con el confinamiento y yo estaba tan metida en la aventura de “Tarada” que el escape de la actualidad fue maravillosamente total.

–¿Cambiará el confinamiento y la pandemia la literatura de los próximos años?

–Ni idea. Supongo que aparecerá como contexto histórico, pero no sé si afectará a lo que leemos. Quiero creer que habrá todo tipo de temáticas, no solo historias de pandemia.

–Para quienes hayan leído su libro anterior, los cuentos de “Animales urticantes”, ¿qué van a encontrar en esta novela?

–Una protagonista con carácter, fuerte, imprevisible, ingenua, con inseguridades y contradicciones. Un poso de rabia contenida y unos personajes como cualquiera de la calle, con todos esos matices que nos hacen una especie apasionante. Eso sí, la protagonista no camina hacia el rencor y la venganza como en “Animales urticantes”. Su destino es más luminoso.

–¿Y a usted sobre qué le interesa escribir?

–Sobre cómo habitamos la memoria, sobre la fragilidad emocional, sobre las aristas dulces y punzantes de la familia. Sobre lo que no se puede explicar matemáticamente y solo por la vía escrita podemos aproximarnos a entenderlo un poquito mejor.

–¿Hay una “voz femenina”? O, dicho de otra forma, ¿esta novela hubiera sido la misma si la titulásemos “Tarado”?

–Es el testimonio de una mujer liberada y me gusta que sea una voz femenina. Ahora bien, conecta con cualquier hombre , porque es un personaje que no se enmarca en un género concreto. No fue premeditado, salió así y no me lo imagino de otra manera. Me puedo poner reivindicativa, algo que no sucede en la novela, y criticar que a las mujeres que nos salimos del camino dulce, comprensivo y juicioso mal llamado femenino se nos llama locas. Parece que eso va cambiando, afortunadamente.

–Última pregunta, ya que últimamente publica tanto. ¿El próximo libro ya lo tiene listo?

–¡Sí! Una novela que saldrá en 2023. Me pedí un año de licencia sin sueldo para escribir y leer y lo he aprovechado bien. Si empecé hace poco a publicar, en 2018, fue porque tenía muchísima vergüenza y muchísimos complejos. Con el poemario “Ikiru (vivir)” salí del armario y ahora soy feliz. De hecho estoy con otra historia que me tiene enganchadísima. Ya pueden llamarme tarada, o pesada, que me da igual.