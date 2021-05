Las redes sociales, especialmente aquellas pensadas para valorar establecimientos, se han convertido en un habitual campo de batalla entre empresarios y clientes. Algo así es lo que ha pasado entre un hostelero de Gijón y un presunto comensal insatisfecho. La disputa ha acabado con un zasca del empresario que ha dejado en evidencia y sin palabras al quejoso cliente.

Todo empezó con una mala crítica de un comensal. "Una mala decisión. Discriminación total, después de estar sentados en una mesa a la que nos llevaron ellos, nos hicieron levantar porque íbamos a tomar menú. Es penoso que en estos tiempos aún ocurra esto. ¿Tenemos la lepra?¿El coronavirus?. El año anterior celebramos nuestro aniversario y estupendamente, pero claro pedimos a la carta. ¡Qué buenos éramos y qué estupendos clientes! Somos las mismas personas. Pero ellos se han comportado como unos auténticos imbéciles. Qué penoso que siga habiendo estos clasicismos".

Ante tan dura crítica, la respuesta del empresario no se hizo esperar: "Lamentamos esa percepción por su parte, pero nada más lejos de la realidad: ni les discriminamos ni somos imbéciles. En nuestro establecimiento hay menú (solo entre semana) porque queremos brindar todas las opciones a nuestros clientes. Si nos ofendiera o no quisiéramos que los clientes pidieran menú, sería tan fácil como no ofrecerlo".

La explicación prosigue: "Su descontento se vio dado por no poder consumir el menú fuera en la terraza. No hay discriminación alguna, teniendo en cuenta que hay carteles dando aviso de que el menú del día no se sirve fuera, en la terraza, por la decisión de la persona encargada de velar por el buen funcionamiento del servicio del restaurante. No existe discriminación cuando les informamos también verbalmente de que lo traen los carteles que están escritos donde dan el aviso de que no se sirve el menú del día en terraza. Y si ustedes disfrutaron del menú comiendo dentro, siendo siempre tratados con respeto y la máxima responsabilidad, como otros muchos clientes que entre semana nos visitan y disfrutan dentro del local. Desde el equipo algo que nos parece más ofensivo que no servir el menú en la terraza es la falta de respeto, algo injustificable. No nos importuna su presencia por pedir menú del día, pero sí su falta de educación y respeto, donde deja patenta el poco valor de su opinión. Saludos".

Este tipo de situaciones son cada vez más frecuentes entre empresarios y clientes. Además, son muchos los hosteleros que denuncian que, en ocasiones, este tipo de críticas son falsas y están dirigidas a perjudicar la imagen de su establecimiento.

Por este motivo, son muchos los empresarios que piden a estas plataformas que pongan en marcha un mecanismo de seguridad que permita evitar este tipo de prácticas. Un ejemplo de ello, sería exigir una prueba de compra antes de publicar cualquier comentario.