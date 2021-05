De los seis partidos que ayer participaron en el coloquio político alrededor de la oficialidad del asturiano –todos los de la Junta salvo Vox–, “cinco somos necesarios y uno, imprescindible”. La apelación al PSOE del coordinador de IU en Asturias, Ovidio Zapico, llegó cargada de dudas sobre la voluntad real del grupo mayoritario. Era el final de una mesa redonda organizada por el colectivo Iniciativa pol Asturianu que sirvió para ordenar mayorías y puntos de vista y que enseñó que el PP no tiene “ningún problema en hablar de reformar el Estatuto”, pero que exige con escepticismo saber qué modelo esconde el eslogan de la “oficialidad amable” que enarbola el PSOE, o que al resto de la izquierda le empieza a “asustar” un poco la insistencia socialista por dejar el debate lingüístico para “los últimos meses del año”.

La cita, en la Universidad Laboral de Gijón para conmemorar el décimo aniversario de la agrupación asturianista, subrayó también que Adrián Pumares, portavoz y secretario general de Foro, esquiva sin ponerse del todo de perfil la pregunta de si será él el “diputado 27”, el que garantice la mayoría de tres quintos de la Junta que requiere la reforma del Estatuto. Responder sí o no “es complicado, porque estamos a mitad de la legislatura y nadie ha puesto en la mesa ningún modelo de oficialidad”. Lo dijo, en correlación con las críticas de PP y Ciudadanos, después de proclamar que el marco vigente de la ley de uso y promoción “se ha quedado pequeño” para proteger la llingua y garantizar un derecho a utilizarla que, a su juicio, no está totalmente asegurado.

Salvo el secretario general de Podemos, Daniel Ripa, y la socialista Noelia Macías, todos utilizaron el asturiano con frecuencia y desenvoltura variables en un debate que encontró a Armando Fernández Bartolomé, diputado de Ciudadanos, agarrado a la ley de uso, a las “muchísimas posibilidades de desarrollo” que tiene pendientes y a la advertencia de que las cooficialidades establecidas en España, que a su entender responden básicamente a un modelo único, han abonado a veces el crecimiento del nacionalismo. Defendió estas tesis con tanta vehemencia que Zapico se sorprendió llegando a la conclusión de que “veo más cerca de la oficialidad al PP que a Ciudadanos”. Bartolomé volvió a insinuar la conveniencia de una consulta ciudadana y terminó diciendo a las claras que a la vista del camino recorrido, dentro y fuera de Asturias, “en este tema el PSOE no es de fiar”.

Utilizando con soltura la fala –ya lo ha hecho en el Parlamento–, el secretario general del PP asturiano, el castropolense Álvaro Queipo, venía de exigir “saber exactamente para qué me están pidiendo el voto”, o “qué nos vamos a encontrar dentro cuando abramos la caja de la reforma del Estatuto”. Esquivó el dardo habitual de la oficialidad a la gallega, con la que los populares conviven sin problemas en la región vecina, asegurando que “me gusta muchísimo” y que “encaja con el pueblo gallego”. Confluyó con Cs en tolerar el marco de la ley de uso, reutilizó el eslogan socialista para ver en ella “la verdadera cooficialidad amable” y quiso saber cómo entiende el PSOE su propio lema.

“Ahora mismo no se puede definir un modelo, tenemos que empezar a trabajar en el consenso”, le replicó la diputada socialista Noelia Macías, que mantuvo el horizonte de la reforma estatutaria donde lo dejó Adrián Barbón, en los últimos meses del año, y sólo avanzó que aquí “amable” quiere decir “oficialidad dialogada y consensuada”, o que no se debe permitir que la lengua “sea elemento de confrontación y arma arrojadiza política”. Garantizó que la reforma estatutaria se hará y despertó algún recelo dentro del bloque de la izquierda partidaria al repetir lo que el Presidente dijo en la Junta, que el cambio estatutario no se ceñirá a lo lingüístico, que habrá que adosarle otras modificaciones.

Cuidado, advierte Zapico, con incluir en el debate “elementos que puedan generar un mínimo rechazo”. Y mientras Ripa aceptaba hablar de otras cosas a la vez, pero también una reforma circunscrita a la oficialidad, iba quedando claro que Podemos e IU tienen mucha más prisa que el PSOE. A Zapico le “asusta que se pretenda dejar la reforma para después del verano” y Ripa teme que la mayoría favorable que ahora acarician no aguante un cambio de legislatura. Dijo que “el problema no es de desarrollo del modelo, sino de plazos”, y también insinuó la necesidad de evitar el “filibusterismo parlamentario” y el retraso intencionado de los debates. “Se nos puede hacer tarde”, le siguió Zapico, que dirigiéndose al PSOE pidió “no nos enreden con esto, no nos pongan un caramelo y nos lo quiten. No hagan como con la república, que dicen ‘somos republicanos, pero ahora no toca’…”

Una “mesa de diálogo”

Encontró cierto eco la idea de IU respecto a la necesidad de implicar a la Academia de la Llingua en la definición del modelo y todo concluyó con la invitación de Iniciativa pol Asturianu a los partidos a una “mesa de diálogo social” que lleve a un texto de consenso en septiembre. IU y Foro aceptaron directamente; otros, PSOE o Podemos, prometieron consultar a sus organizaciones.