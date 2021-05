Sorpresa agradable en tiempos de pandemia de covid-19. Asturias registró en 2020 una caída significativa de la cifra de suicidios. Frente al promedio anual de 135 en la última década, el año pasado se registraron 110, lo que representa un descenso del 18,5%. Los expertos barajan diversas hipótesis, pero aún ninguna certeza, para explicar este dato tan “sorprendente”. La predicción mayoritaria decía que los confinamientos y el resto de las medidas adoptadas para contener la propagación del coronavirus podían disparar los atentados contra la propia vida. Así de desconcertante resulta en ocasiones el comportamiento humano.

El Principado lidera desde hace años, junto a Galicia, las tasas de mortalidad por conductas suicidas. Según el informe de mortalidad de 2019, elaborado por la Consejería de Salud, el suicidio fue ese año –el previo a la pandemia– la primera causa externa de muerte en varones y mujeres entre los 15 y 44 años.

Julio Bobes, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, señala que la principal causa de los suicidios es el trastorno mental. Sin embargo, “también es necesario tener en cuenta las situaciones dominadas por el estado de desesperanza o balance existencial”. El profesor Bobes profundiza en su análisis: “Cada vez que fallece una persona por muerte violenta, es necesario y muy aconsejable reflexionar sobre el desarrollo de la prevención primaria en nuestra comunidad y, sobre todo, ofertar las medidas sociosanitarias dirigidas a una idónea elaboración del duelo por parte del entorno de la persona fallecida”.

En los dos últimos años se ha puesto en marcha en Asturias un programa piloto de prevención de tentativas de suicidio, del cual “todavía no se dispone de datos procesados”, señala el catedrático, quien subraya la necesidad de “intensificar nuestra atención a las personas en riesgo y, en caso de fallecimiento, facilitar a los allegados recursos para duelo adecuado”.

Desde el Teléfono de la Esperanza, la psicóloga Rosa de Arquer responde a una pregunta muy frecuente: ¿cómo es posible que una persona parezca tenerlo todo (familia, amigos, proyectos, éxito) y al mismo tiempo sienta que no puede más con su vida? “En ocasiones, las situaciones vividas generan mucho estrés y se hacen imposibles de abordar. Aparece un sentimiento de poca valía, de impotencia y frustración por no ser capaz de gestionarlas”. ¿Qué hacer entonces? “Es fundamental pararse y buscar a alguien con quien compartir nuestras preocupaciones, pedir ayuda y buscar la forma de seguir adelante. No importa lo que esperen de nosotros, o si pedir ayuda nos hace parecer vulnerables: compartiendo los problemas será más fácil encontrar soluciones”.

Rosa de Arquer subraya que “hay muchos motivos para vivir” y que, aunque en momentos de crisis cueste verlos, “es importante parar y darse tiempo para redescubrirlos”.

El Teléfono de la Esperanza ofrece servicio las 24 horas llamando al 985225540.