Mensaje claro y contundente del difunto Antonio Martínez Barreiro para el que lo quiera entender. La esquela, que se publica hoy en FARO, se desarrolla según los parámetros habituales, con la información básica sobre el velatorio y el entierro. Hasta que llega una nota al final, una oración que encierra una historia que solo los protagonistas conocerán: "Hermanos y familia que no se han preocupado en todos estos años, que no se molesten en venir". El hombre, de 92 años, parecía ser consciente de aquella famosa frase de Alfredo Pérez Rubalcaba, que una vez apuntó a que "En España se entierra muy bien", en alusión a las loas y atenciones que se conceden después del fallecimiento (sea literal o figurado), cuando en vida el trato no era de ese tenor. Si existe el Mas Allá, seguro que el hombre estará vigilante para que se cumpla su última voluntad.

No es la primera vez que en los últimos tiempos se han publicado esquelas con mensajes fuera de lo común en las páginas del diario decano. A finales de febrero, un vigués fallecido en Beade mostraba su particular forma de mostrar cariño: "Se nunca te mandou a tomar polo cu e que non te quería". Este "pescador incansable" peleó toda su vida "ben contra o cancro ben polos seus dereitos e os dos outros" puede leerse en la esquela. "Familia e amigos nunca poderemos agradecerlle todo o que nos ensinou".

El mes anterior hubo quien optó por la convertir el último adiós en un acto de celebración. Fue Alfonso Senra Vázquez, cuya curiosa esquela sus familiares y allegados ruegan que se beba (y mucho) en su honor. Y, además, que nadie se preocupe por la cuenta. Está todo pagado. Antes o después -bromean- el fallecido se encargará de la factura. "Pregan unha borracheira que xa pasará él a pagala", se recoge en el texto.