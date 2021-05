“Ángel Miguel & The Travellers” siguen mostrándote las caras y las aristas del amor poliédrico que rige nuestros destinos, lo hacen de nuevo hoy con el estreno del viedeoclio “Road To Darkness”

Este Videoclip, realizado por Desenfocado Producciones y la Fábrica de Humo, consigue traducir en imágenes el universo de una canción en la que conviven luz y oscuridad, esos lados luminoso y oscuro que anidan en nuestros recuerdos más profundos.

Fue rodado en exteriores, en la villa de Mieres (Asturias) y sus inmediaciones, de día y de noche, y casi siempre en movimiento, a bordo de un increíble Cadillac DeVille de 1967, en ese camino hacia la oscuridad que reza el título del tema.

Cuenta con el cameo del músico Igor Paskual, la presentadora Sonia Fidalgo y la influencer/modelo Victoria Tracker. Personajes profundos que acompañan al protagonista en su viaje onírico hacia ningún lugar, hacia sí mismo...

Road To Darkness!

Road To Darkness, tema compuesto por Ángel Miguel e Igor Paskual, es el segundo sencillo de la banda, y supone un auténtico contrapunto a´93, su single debut.

Bajo la luz de esa luna tan particular, que a veces alumbra el camino de la vida, la canción nos muestra la pesada cruz que cada uno porta; esa faceta menos amable, más sórdida, nocturna y oscura, áspera y contradictoria, que está en la esencia de nuestro ser más insondable.

¿No hay otra forma?

¿Siempre en la noche?

Son los fantasmas del pasado que logran hacerse presentes…, aunque solo a veces.

Ángel Miguel (Oviedo, 1976), guitarrista y cantante, líder de rEAL sTRAITS, músico acompañante de artistas como, Willie Nile, Elliot Murphy, Igor Paskual, Paula Rojo o Cristina Gestido se embarca en su proyecto más personal.

Junto a The Travellers, auténticos compañeros en mil batallas, y desde sus propias canciones, te invita a viajar a través del espacio y del tiempo hasta un lugar donde confluyen country, blues y rock and roll de raíz norteamericana, con un sabor inconfundiblemente británico, made in Spain.

Su música pretende ser una isla en medio del océano, donde las dos orillas del Atlántico se dan la mano. Un recorrido autobiográfico, pero no exento de referencias universales, que cada uno podrá llevar al terreno de su propia experiencia vital.

Antón Ceballos al bajo, Alejandro Blanco a la batería y Sam Rodríguez a los teclados (The Travellers) colaboran de forma magistral con Ángel para hacernos llegar no solo ecos del pasado, sino también sonidos de un futuro algo incierto, necesariamente mejor que nuestro extraño presente. Canciones atemporales para tiempos inhabituales; recuerdos ordinarios para tiempos extraordinarios.