Javier Parrondo: “Sen fue uno de los primeros en hablar del empoderamiento de las mujeres”

Del profesor Amartya Sen, Javier Parrondo destacó ayer su pensamiento multidisciplinar. “Es más que un economista. De formación humanística, incorpora la filosofía, la ética, la moral, la sociología… y cuestiona algunos de los principios del pensamiento occidental, más cartesiano que el oriental”, explicó. “Su pensamiento se nutre de la India que más que un país es una civilización”, subrayó.

El director de Casa Asia también considera trascendental, en el pensamiento de Sen, su “teoría de la pobreza, que atiende a las circunstancias de cada persona y va más allá de la estadística, de la barrera de los dos dólares diarios por debajo de los que una persona es considerada oficialmente pobre”. “Amartya Sen afirma que una persona es pobre no por no tener más que esos dos dólares sino por no tener recursos suficientes para desarrollarse con plenitud”, explicó Parrondo.

También reparó en la atención que el economista bengalí ha prestado al papel de las mujeres en el desarrollo económico de las sociedades. “Sen dice que una mujer más formada tiene un índice de natalidad menor, tomará mejores decisiones, sufrirá menos abusos de su entorno... Él ha sido uno de los primeros en hablar del empoderamiento de la mujer”, advirtió.

Casa Asia ha presentado varias candidaturas a los premios “Princesa de Asturias” a lo largo de los últimos años, entre ellas la de la selección nacional de rugby de Nueva Zelanda en 2017, que ganó en la categoría de Deportes.

El premio a Amartya Sen es “una doble satisfacción” para Parrondo, porque a su responsabilidad al frente de Casa Asia añade su condición de descendiente de asturianos, por línea paterna, de Tineo y de linaje vaqueiro. Aunque él nació en Madrid, en 1977, mantiene aún el vínculo con sus parientes asturianos.