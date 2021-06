La asociación Ópera XXI, que reúne a los 25 teatros, temporadas y festivales de ópera estables de nuestro país, ha concedido su premio honorífico al director de escena ovetense Emilio Sagi. La agrupación reconoce el trabajo de Sagi cuando cumple 40 años de trabajo en escenarios de todo el mundo.

Esta mañana se han dado a conocer en rueda de prensa, desde el Teatro de la Zarzuela de Madrid, los ganadores de la tercera edición de los galardones nacionales de la lírica, los Premios Ópera XXI, que reconocen lo mejor de los escenarios españoles en las labores de interpretación (mejor cantante y mejor joven cantante), dirección musical (mejor director), la producción operística (mejor director de escena, mejor nueva producción, mejor producción latinoamericana) y la iniciativa más destacada de fomento de la lírica durante la temporada 2019-2020, el ciclo que interrumpió la pandemia y obligó a los espacios escénicos a echar el cierre durante los peores meses de la Covid19. En la presentación han participado el presidente de Ópera XXI y director del festival de Peralada, Oriol Aguilà; el secretario de Ópera XXI y director general del Palau de les Arts de Valencia, José Monforte, y el director del Teatro de la Zarzuela y anfitrión del evento, Daniel Bianco.

“Nos hace especial ilusión presentar estos galardones y tener en el horizonte una fecha en la que volver a juntarnos todos de manera presencial, después de tantísimos meses de enorme esfuerzo por parte de todos los teatros, festivales y temporadas; de los artistas y de los magníficos equipos profesionales que tenemos”, señaló durante la presentación Oriol Aguilà. “Están siendo unos meses extenuantes para todos y es un orgullo formar parte de un sector, de una actividad cultural, que ha sido la admiración del mundo por su capacidad para organizarse y salir adelante. Jamás nos habíamos sentido tan útiles y esenciales en nuestra vocación de función y servicio público”, dijo.

La edición de los galardones que simbolizan el parón por la pandemia en las temporadas españolas tiene un carácter absolutamente excepcional e incluye un premio a la Mejor Iniciativa Digital durante el confinamiento, con el propósito de resaltar y poner en valor las actividades, la generosidad y el esfuerzo desarrollado en el ámbito digital y audiovisual por los teatros, temporadas y festivales desde marzo de 2019, en el marco del distanciamiento social y las medidas de seguridad para evitar la propagación de la Covid19 en nuestro país. La gala de entrega se llevará a cabo de manera presencial en el Teatro de la Zarzuela el próximo 11 de septiembre de 2021.

El presidente de Ópera XXI admitió que: “Es importante, al hacer memoria, recordar aquello primeros cierres y cancelaciones, la incertidumbre de una situación completamente nueva y desconocida para nosotros y el camino de reinvención contante que hemos recorrido hasta este momento. En aquellos meses de 2019 y principios de 2020, los miembros de Ópera XXI estuvimos en contacto permanente y poniendo en común nuestras experiencias, nuestras formas de establecer los protocolos de seguridad y de organizar los aforos para hacer una realidad la ‘Cultura Segura’. Nos hemos apoyado en los momentos más difíciles y hemos logrado buscar soluciones para seguir en contacto con el público, nuestra verdadera razón de ser, y para mantener, en la medida de lo posible, las programaciones y el calendario de actividad de nuestros artistas, revalidando una vez más el carácter esencial de nuestra actividad, nuestra capacidad de cohesión y la altísima profesionalidad y capacidad organizativa de las organizaciones que conforman Ópera XXI”.

El jurado de esta edición, que se reunió en el Teatro Real de Madrid el pasado 10 de mayo de 2021, está formado por personas de reconocido prestigio y con un profundo conocimiento de la actividad lírica nacional actual. Lo integraron los críticos y periodistas especializados, representantes de los principales medios nacionales e internacionales, Gonzalo Alonso, Maricel Chavarría, José Luis Jiménez, Alejandro Martínez, Jesús Ruiz Mantilla, Richard Martet, Fernando Sans-Rivière, Eva Sandoval, Victoria Stapells, Javier Pérez Senz, Ana Vega Toscano y el gestor Andrés Rodríguez, en representación y vicepresidente de Ópera Latinoamérica (OLA). También estuvieron presentes en las deliberaciones el presidente de Ópera XXI, Oriol Aguilà, el secretario de la asociación, José Monforte, y la coordinadora de los premios, Nieves Pascual.

Además, estos galardones comprenden la concesión de tres premios honoríficos: a la trayectoria personal, a la institución cultural y al impulso de mecenazgo, designados en Asamblea por todos los miembros de Ópera XXI.

Palmarés, III PREMIOS ÓPERA XXI

PREMIOS HONORÍFICOS

EMILIO SAGI

Durante la primera semana de mayo, la Asamblea de Ópera XXI, celebrada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, estableció los galardones honoríficos de esta tercera edición de los Premios Ópera XXI.

El premio a toda una trayectoria, Premio Honorífico a la Persona, lo recibirá en la gala de septiembre el director de escena Emilio Sagi, tras celebrar cuarenta años de carrera como gestor cultural y director de escena.

Tras doctorarse en Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo, se traslada a la Universidad de Londres para realizar estudios de Musicología. Como director de escena se presentó en Oviedo, su ciudad natal, en 1980, con ‘La Traviata’, de Verdi, y desde entonces ha labrado una carrera de enorme prestigio, convirtiéndose en uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional y que más ha contribuido a la actualización, tanto de la ópera como de la zarzuela. En 1990 fue nombrado director del Teatro de la Zarzuela, cargo que ocupará hasta diciembre de 1999. Fue además director artístico del Teatro Real de Madrid (2001-2005) y del Teatro Arriaga de Bilbao (2008-2015).

Su experiencia escénica abarca desde la zarzuela barroca hasta la ópera contemporánea, que ha dirigido en varios de los mejores teatros del mundo. Ha impulsado coproducciones con diferentes teatros nacionales e internacionales y llevado ópera y zarzuela a escenarios como La Scala de Milán, entre otros muchos. Acaba de recibir la Medalla de Oro de las Bellas Artes de España y su ciudad natal le ha nombrado recientemente Hijo Predilecto. Emilio Sagi inauguró la temporada 2019/2020 del Palau de les Arts con la dirección de escena de ‘Le nozze di Figaro’, Mozart, y dirigió ‘Il Pirata’, Bellini, en el Teatro Real de Madrid en diciembre de 2019.

COMPAÑÍA TELEFÓNICA

La compañía Telefónica fue designada en la Asamblea como Mejor Iniciativa de Mecenazgo, por su compromiso de apoyo a las temporadas de diferentes teatros, festivales, programas educativos y de difusión y acercamiento a la ópera, destacando especialmente su sensibilidad en la labor de proyectos audiovisuales y de digitalización.

AMICS DE S’ÓPERA DE MAÓ

El Premio Honorífico distingue en esta ocasión a la Temporada de Ópera de Maó, que organiza la asociación menorquina de Amics de s´Ópera de Maó. Se premia así la importante tarea de promoción, impulso y difusión de la ópera de la fundación menorquina durante sus 50 temporadas ininterrumpidas de ópera.

El 17 de marzo de 1971, un grupo de amigos alentados por Rafael Timoner, alcalde de Maó, decidieron constituir una asociación privada sin ánimo de lucro que fuera capaz de agrupar a las personas amantes de la ópera, para promover, organizar y mantener la tradición operística menorquina. Amics d’ s`Ópera de Maó, el año siguiente, se encargaría ya de celebrar la Primera Semana de la Ópera con ‘ Il barbiere di Siviglia’, Rossini, y ‘Fausto’, Gounod. Desarrollan su actividad en el coliseo operístico más antiguo de España, el Teatre Principal, construido en 1829.

PREMIOS ÓPERA XXI

CARLOS ÁLVAREZ

El Premio Mejor Cantante es para el barítono Carlos Álvarez (Málaga, 1966), por su interpretación del papel de Rodrigo de la ópera ‘Don Carlo’, Verdi, en el Teatro Colón, septiembre de 2019, dentro de la programación lírica organizada por los Amigos de la Ópera de A Coruña.

Carlos Álvarez posee una de las carreras más sólidas de la escena operística de los últimos tiempos. Ha cantado en los más importantes coliseos del mundo, como La Scala de Milán, ROH Covent Garden, Festival de Salzburgo, Staatsoper de Viena o La Arena de Verona, además de ser aclamado año tras año en los principales escenarios de nuestro país. Entre sus numerosos premios destaca un Premio Grammy (2001), el Classical Award de Cannes y la Medalla de Oro de las Bellas Artes (2003), el prestigioso título de Kammersänger la Opera de Viena (2013) y ostenta el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Málaga. En la temporada 2019/2020 también encarnó al personaje de Alfonso XI en la ópera ‘La favorita’, Donizetti, en el Teatro Cervantes de Málaga.

CARLOS CHAUSSON

El jurado concedió asimismo una Mención Especial dentro de este apartado al bajo-barítono Carlos Chausson (Zaragoza, 1950), por su interpretación del papel protagonista en la ópera ‘Don Pasquale’ en el Teatro de la Maestranza de Sevilla en octubre de 2019.

Chausson inició su carrera en San Diego, cantando el rol de Masseto ‘Don Giovanni’. Desde ese momento empezó a destacar en las principales compañías de los Estados Unidos, y posteriormente en los principales teatros de ópera del mundo y de España, en ciudades como Viena, Zúrich, Milán, Berlín, Barcelona o Madrid, y en festivales importantes, como el de Salzburgo. Su amplio repertorio incluye ‘Il barbiere di Siviglia’, ‘Le nozze di Figaro’, ‘Così fan tutte’, ‘ L’italiana in Algeri’, ‘La fille du régimen’ o ‘La Cenerentola’, entre otros, destacando siempre por la enorme maestría con la que aborda los roles bufos.

XABIER ANDUAGA

El tenor Xabier Anduaga recibirá el Premio Mejor Joven Cantante por su fulgurante camino de éxitos, que, a sus 26 años, ya le ha consagrado como uno de los mejores intérpretes de la actualidad con una destacada trayectoria nacional e internacional.

Voz del Orfeón Donostiarra desde los 7 años, Xabier Anduaga (San Sebastián, 1995) participa desde 2016 en el Festival Rossini de Pésaro, abrió con enorme éxito el Festival Donizetti de Bérgamo en 2018, fue el gran triunfador del concurso Operalia celebrado en Praga en 2019 y, a su edad, y con apenas cinco años de carrera, ya se ha abierto un importante hueco en varios de los más prestigiosos teatros y festivales nacionales e internacionales fruto de un innegable virtuosismo. Debutó el rol de Ferrando en el Teatro de la Maestranza en octubre de 2020; ese mismo mes participó en el concierto ‘Viva el bel canto’ de Amigos de Ópera de A Coruña, participó en la gala ‘Estrellas de Navidad’ en AGAO el pasado diciembre.

RICCARDO FRIZZA

El Premio al Mejor Director Musical es para Riccardo Frizza, por su labor al frente de las funciones de ‘Lucia di Lammermoor’, Donizetti, en ABAO Bilbao Ópera (Palacio Euskalduna) en octubre de 2019.

Director musical del Festival de Ópera Donizetti de Bérgamo desde 2017, Riccardo Frizza dirige habitualmente en los teatros, instituciones musicales y festivales más importantes de la escena internacional y ha estado al frente de varias de las principales orquestas del mundo. Su presencia también es habitual en coliseos y festivales de nuestro país, donde en 2021 ha dirigido en el Gran Teatre del Liceu Les Contes d’Hoffmann y el concierto Las Tres Reinas con las escenas finales de la trilogía Tudor de Donizetti (Anna Bolena, Maria Stuarda y Roberto Devereux) junto a la soprano Sondra Radvanovsky. En septiembre regresará al Teatro Real inaugurando su temporada con La Cenerentola. Está especializado en repertorio italiano de compositores como Donizetti, Bellini, Rossini, Verdi y Puccini.

ROBERT CARSEN

El Premio a la Mejor Dirección de Escena es para Robert Carsen, por sus propuestas para la ópera Elektra, Richard Strauss, en el Palau de les Arts de Valencia en enero de 2020, y por su trabajo en el Teatro Real para las funciones de La Valquiria, Wagner, en febrero de 2020.

Nacido en Toronto, Robert Carsen estudió en el Old Vic Theatre y durante cinco años fue asistente en el Festival de Glyndebourne. Ha dirigido con enorme éxito títulos como ‘Die Tote Stadt’ en la Komische Oper de Berlín, ‘Der Rosenkavalier’ en la Royal Opera House de Londres, ‘Don Giovanni y Katia Kabanová’ en el Teatro La Scala de Milán, o ‘Wozzeck’, ‘Agrippina’ y ‘The Turn of the Screw’ en el Theater an der Wien. Si algo define su estilo es la combinación de poesía visual y movimiento, que ha aplicado con brillantez en su estética posapocalíptica para la obra wagneriana en el coliseo madrileño y para alcanzar las entrañas emocionales de la protagonista de Strauss en la Elektra de Valencia.

TURANDOT, GRAN TEATRE DEL LICEU

El premio a la Mejor Nueva Producción es para la Turandot, Puccini, programada por el Gran Teatre del Liceu en octubre de 2019.

Apuesta futurista y poética, este montaje con el que el videoartista barcelonés Franc Aleu se estrenó como director de escena, con la ovetense Susana Gómez en la codirección, llenó el escenario de metáforas visuales, colores y texturas, haciendo uso de las últimas tecnologías. El Teatre del Liceu inauguró la temporada 2019/2020 con este título, que contó con un importante equipo creativo en el que figuran, además de Franc Aleu y Susana Gómez, la escenografía de Carles Berga (y Franc Aleu), el vestuario de Chu Uroz, tecnologías multimedia de José Vaaliña, iluminación de Marco Filibeck, Infografía 3d art de Nil Estany, Martina Ampuero y Romà Hereter; asistencia a la dirección de escena de Salva Bolta, asistencia al vestuario de Joana Poulastrou, asistencia a la iluminación de Oscar Frosio, construcción de la escenografía de Delfini Group S.R.L., confección del vestuario de Pachuco, Txu, S.L.; tecnologías multimedia de Eyesberg Studio, robots para escena de Universal Robots y su integración por parte de Iberfluid Systems y el programador VR App Giuseppe Morittu.

PROYECTO ZARZA, TEATRO DE LA ZARZUELA

El Premio a la Mejor Iniciativa de Fomento de la Lírica es para el Proyecto Zarza, proyecto artístico y de divulgación creado por el director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, con el objetivo de que las jóvenes generaciones conozcan el patrimonio lírico español, de acercarse a nuevos públicos y de abrir la puerta a nuevas generaciones de artistas.

El lema del proyecto es “Zarzuela hecha por jóvenes y para jóvenes” y hasta la fecha, en sus cinco ediciones, ha adaptado cuatro clásicos de nuestro género chico: ‘La revoltosa’, ‘El dúo de la africana’, ‘La verbena de la Paloma’, y ‘Agua, azucarillos y aguardiente’, y ha presentado un título original, la reciente ‘Amores en zarza’, cuya historia se desarrolla al hilo de una selección de números musicales de diferentes zarzuelas. Protagonizadas por artistas de entre 18 y 30 años, las obras de ‘Zarza’ adaptan los textos y la escena a la contemporaneidad del nuevo público.

MY OPERA PLAYER / FESTIVAL PERALADA LIVESTREAM

El jurado de los Premios Ópera XXI concedió ex aequo el Premio Mejor Iniciativa Digital durante el confinamiento a la plataforma My Opera Player, la plataforma videoteca del Teatro Real, y al Festival Peralada Livestream.

Tras el cierre de los teatros en marzo de 2020, a causa de la Covid19, y durante los meses más duros de la pandemia, el Teatro Real consolidó la proyección de su plataforma audiovisual y ofreció al mundo todos sus contenidos, para que miles de personas pudiesen disfrutar de su amplio catálogo de forma abierta y con acceso gratuito a contenidos. Además, amplió su oferta de espectáculos e incorporó nuevos apartados para ofrecer una visión documental y didáctica y enriquecer la experiencia de los usuarios.

Ante la imposibilidad de ofrecer sus espectáculos de forma presencial en julio de 2020, el Festival Internacional de Peralada se reinventó y puso en marcha el Festival Peralada Livestream, una edición excepcional adaptada a la situación y totalmente gratuita que se llevó a cabo en el recinto del Carme del castillo de Peralada y que contó con artistas como la bailaora María Pagés, la soprano Sabina Puértolas, el director musical Josep Pons al frente de la Orquesta Sinfónica del Liceu; o el cantante y compositor Alfonso de Vilallonga. El festival desarrolló paralelamente un campus divulgativo y un espacio expositivo.

PREMIO OLA, en colaboración con Ópera Latinoamérica

El Premio a la Mejor Nueva Producción Latinoamericana recayó en la producción de ‘La italiana en Argel’, de Rossini, que se pudo ver en el Teatro Municipal de Santiago de Chile en octubre de 2019, con dirección de escena de Rodrigo Navarrete y musical de José Miguel Pérez-Sierra.

Navarrete ubica la acción entre fines de los 60 y comienzos de los 70 del siglo XX, en una época que se vincula y así lo entremezcla en su propuesta con la independencia de Argelia (1962), la aparición de la mini falda (Mary Quant) y los primeros liderazgos femeninos importantes.

Tras leer acta jurado y revelar el palmarés de la tercera edición, el secretario de Ópera XXI y director general del Palau de les Arts de Valencia, José Monforte, subrayó que: “Han sido meses complicados para lírica. Por eso, estos premios son especialmente importantes este año. Simbolizan el esfuerzo de muchas personas del sector para sobreponerse a la incertidumbre y las dificultades de una temporada que se vio truncada por la pandemia. La cultura es necesaria y, además, motor económico. Tenemos ilusión y ganas por continuar trabajando y ver de nuevo nuestros teatros llenos con 100% de aforo”.

El director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, remarcó por su parte durante la que este tiempo de pandemia “ha servido para determinar el lugar que nos corresponde, nuestra capacidad de reacción ante los más graves e inesperados problemas”. Quienes formamos parte de Ópera XXI, añadió, “hemos sido durante muchos meses faro de la lírica mundial, espejo donde desde cualquier rincón del mundo han querido mirarse. Ejemplo de que se puede actuar de la forma más responsable sin renunciar a levantar el telón cada noche. Y el público, que al fin y al cabo es quien nos da la vida, así lo ha entendido; así lo ha querido. Hemos aprendido, en definitiva, que la cultura es cada día más necesaria y, por supuesto, segura”.

El principal objetivo de los Premios Ópera XXI es seguir consolidando la visibilidad y la imprescindible aportación de la ópera a la sociedad española, a su papel como bien esencial y reivindicar el papel de la cultura en nuestras vidas. Y en esta ocasión quiere ser más que nunca un gran homenaje a todos los artistas, al público y a la infinidad de profesionales que trabajan en los distintos espacios escénicos y que con enorme esfuerzo han convertido a España en un auténtico oasis cultural y referente en el mundo. Estos galardones cuentan con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España (INAEM).

Ópera XXI reúne a los 25 teatros, temporadas y festivales de ópera estables de nuestro país y cuenta con dos teatros miembros honoríficos de enorme relevancia. Está formada por:

ABAO BILBAO ÓPERA

AMIGOS CANARIOS DE LA ÓPERA

AMIGOS DE LA ÓPERA DE LA CORUÑA

AMIGOS DE LA ÓPERA DE MAHÓN

ASOCIACIÓN GAYARRE DE AMIGOS DE LA ÓPERA

ASOCIACIÓN AMIGOS ÓPERA VIGO

AUDITORIO DE TENERIFE

FESTIVAL CASTELL DE PERALADA

FUNDACIÓN BALUARTE DE PAMPLONA

FUNDACIÓ ÒPERA DE CATALUNYA

FUNDACIÓN ÓPERA DE OVIEDO

GRAN TEATRE DEL LICEU

GRAN TEATRO DE CÓRDOBA

PALAU DE LES ARTS DE VALENCIA

TEATRO ARRIAGA DE BILBAO

TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID

TEATRO CAMPOAMOR DE OVIEDO

TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA

TEATRO CIRCO DE ALBACETE

TEATRO DE LA MAESTRANZA DE SEVILLA

TEATRE PRINCIPAL DE MAO MENORCA

TEATRE PRINCIPAL DE PALMA DE MALLORCA

TEATRO REAL DE MADRID

TEATRO VILLAMARTA DE JEREZ

TEATRO DE LA ZARZUELA DE MADRID

Miembros honoríficos:

TEATRO COLÓN DE BUENOS AIRES

TEATRO SAN CARLOS DE LISBOA