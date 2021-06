Jesús Carmona: “De esta pandemia van a surgir grandísimas obras de arte”

“El salto” no es un espectáculo flamenco al uso: es fruto de la investigación y se ha gestado durante más de dos años, en la que la compañía ha realizado residencias en Londres, Miami, Nueva York y varias ciudades españolas. “Es”, anuncia Carmona, “un viaje en el que todos acabamos dando un salto, haciendo un descubrimiento personal”. El escenario les ofrece “un espacio en el que mostrar lo positivo y lo negativo” y el público se ve reflejado en él. “Al final de cada actuación se me acercan muchísimos hombres y mujeres, agradecidos por que les hayamos abierto los ojos”, comenta.

Jesús Carmona, que se declara un buscador de la libertad, la ha ejercido más que nunca en “El salto”. “En esta espectáculo somos libres”, asegura, hasta el punto, dice, de que algún crítico opina que han “creado un nuevo género”. “El arte es libertad y crecemos como artistas al romper estereotipos”, sostiene.

Carmona se define como un creador “muy plástico” y en este espectáculo ha volcado “todas sus verdades”. “El poso es el flamenco, muta o se aleja de él para entrar en otro tipo de danza y de escenas. Hay música que podría sonar a Nueva York, otra que se podría escuchar en una cueva de Granada, o para una compañía de danza contemporánea. “Me gusta la imagen y en ‘El salto’ hay imágenes muy potentes”, avanza.

Al cante le acompaña José Valencia, recién premiado por la Federación de Peñas de Flamenco en el Festival de Jerez. “Es un peso pesado, un estandarte”, afirma Carmona. “Con él rompemos la imagen rígida e inmóvil del cantaor”, añade, y sigue lanzando piropos a sus músicos. De Juan Requena, a la guitarra, y Manu Masaedo, en la percusión, de los que elogia su “musicalidad, fuera de lo común” y los “mundos oníricos” que evocan.

Jesús Carmona no está al tanto de los tiras y aflojas entre los puristas del flamenco y los que apuestan por romper esquemas. “Intento no intoxicarme con las cosas que no me interesan, seguro que sigue vigente y que será tema de controversia. Yo soy amante y fan de todos mis compañeros, de los que defienden el baile tradicional, pero yo no soy ese tipo de artista y no debemos pretender ser lo que no somos”, explica el bailaor catalán.

“El flamenco nace de la mezcolanda de culturas, pero no se debe jugar con el arte, hay que saber muy bien de dónde viene para meterle mano. Con un trabajo concienzudo y sabiduría la inovación no hace mal, es la evolución natural”, argumenta. “¿Pureza? Me parece un error usar esa palabra para el arte. La pureza nace de la nada”, afirma.

Al bailaor catalán le llegó el Premio Nacional de Danza, en la modalidad de creación, el año pasado, en plena pandemia. “Fue un momento complicado pero me ayudó a coger más fuerza y a reconectar. Conlleva una responsabilidad y te obliga a dar el cien por cien”, cuenta.