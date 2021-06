Un año para revisitar a Amador

“Siempre es buen momento para revisar la obra de un artista. En medio de la vorágine del día a día, revisar a los clásicos da un punto de anclaje, para las nuevas generaciones y para todos, para darnos cuenta de la dimensión real de estos artistas”, reflexiona Amador Rodríguez, el hijo del artista. “Revisar a los clásicos es esencial, siempre hay que volver a los grandes”, añade.

Caicoya, en Oviedo, colgará 16 collages y cinco esculturas de Amador, fondos propios de la galería. La Fundación Evaristo Valle inaugurará el mismo día, dentro de su espacio “La ventana”, una obra de Amador de 1974, en granito cordobés, que el artista regaló a su amigo y escultor como él Pablo Maojo. La presentación, el día 10 a las 13.00 horas, abierta al público aunque con aforo limitado, correrá a cargo de Francisco Zapico, su biógrafo y miembro del patronato de la Fundación.

En agosto, en As Quintas, se podrá contemplar una selección de obras de pequeño y mediano tamaño del Museo de Bellas Artes, de la Fundación Evaristo Valle y de la Casa Natal Museo Jovellanos.

También el Colegio de Arquitectos prepara una exposición dedicada a Amador. Al frente de la iniciativa está su vicedecano, José Ramón Puerto, que es de Cangas del Narcea, como el artista. Se hizo una selección de obra, en el Jovellanos, el Bellas Artes y el Evaristo Valle, y se presentará en Oviedo, aunque en su día se valoró la posibilidad de llevarla a la Casa de Cultura de Cangas de Narcea.

Amador Rodríguez cuenta que él mismo sigue descubriendo y profundizando en la obra de su padre. “Había una pieza que no comprendía, la miraba, me parecía bella, pero me preguntaba: ¿por qué haría esto?, ¿y por qué lo haría así? Cuando se expuso al lado de otra entendí algunas cosas”, reflexiona.

Amador está considerado una de los escultores más relevantes de su generación y de todo el siglo XX. Trabajó y dominó materiales diversos, el mármol, el hierro, bronce, madera, cantos rodados, hormigón, latón y creativamente sus obras más representativas y originales son las que se encuadran en las corrientes racionalistas y constructivistas.