Ramón Pérez de Ayala visita en el Bellas Artes de la mano de Zuloaga

Ramón Pérez de Ayala ha regresado a Oviedo, lo hace de la mano de Ignacio Zuloaga. El Museo de Bellas Artes de Asturias muestra desde hoy hasta el 29 de agosto el retrato que el artista de Éibar hizo del intelectual asturiano en 1931.

El cuadro llega a Asturias dentro del programa de la "Obra invitada" del Museo de Bellas Artes, lo hace cedido temporalmente por Carmen Pérez de Ayala, nieta del escritor, político y periodista que en la presentación de la obra se confesó "chiflada" por estar en la tierra de su abuelo. "No soy asturiana pero sí me siento asturiana", aseguró antes de afirmar que "el Museo de Bellas Artes me hace un gran favor, es un placer poder estar aquí, en el sitio donde tiene que estar este cuadro".

Además del lienzo, en la sala 18 del edificio ampliación del Bellas Artes, se puede ver una pequeña muestra del archivo de Pérez de Ayala que está depositado en la Biblioteca de Asturias, que lleva su nombre. En dos vitrinas se pueden ver distintas fotografías de Pérez de Ayala así como varios documentos, entre ellos varias cartas que intercambió con Zuloaga con motivo del retrato.

El director del Museo de Bellas Artes, Alfonso Palacio, apuntó que se trata de "un maravilloso cuadro, retrato de otro extraordinario personaje". Palacio repasó los pormenores del cuadro, pintado en 1931, "cuando empieza el periodo de madurez del artista como retratista". El cuadro está lleno de mensajes. La inminente proclamación de la II República, que tanto defendió Pérez de Ayala, en los libros que aparecen en el suelo junto al sillón en el que posa el intelectual, se hace referencia a la República. También en el jarrón de flores que completa la escena y que contiene tulipanes amarillos morados y rojos, los colores de la bandera republicana. La propia pose de Pérez de Ayala tiene también una importante connotación política. "El intelectual mira hacia la izquierda, por donde penetra la luz de la nueva era, de esa república" que se proclamaría el 14 de abril.

El director de la Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala", Juan Miguel Menéndez, recordó que su primer trabajo como bibliotecario hace 31 años consistió en catalogar el archivo de Pérez de Ayala que acababa de incorporarse a la biblioteca. Ese archivo está compuesto por 4.000 volúmenes y 130 cajas de archivo con manuscritos, fotografías, cartas o recortes de prensa. Una mínima parte se muestra en el Bellas Artes junto al cuadro de Zuloaga.

Precisamente esa colaboración entre la Biblioteca y el Bellas Artes fue destacada por el director general de Cultura del Principado, Pablo León Gasalla, que recordó que recientemente se han cumplido 90 años de la proclamación de la república y que "el cuadro refleja el optimismo de aquella época"