Las disputas entre hosteleros y clientes insatisfechos están a la orden del día en internet. También son habituales los bofetones (dialécticos) de algunos empresarios a los comensales. Este es el caso de un hostelero de Gijón que zanjó sin miramientos la discusión con un internauta con una frase lapidaria: "No estás para salir de casa".

Todo comenzó con una mala crítica en una conocida plataforma online: "La calidad de estos deja mucho que desear: nachos de bolsa recalentados con supuesta salsa cheddar, carne seca, probablemente recalentada también y un triste jalapeño por encima. Siendo justos, no creo que a ellos les salga cada ración por más de 2 euros. La sorpresa llega cuando voy a pagar, la cuenta pone “nachos: 9,5 euros”, comienza relatando el cliente insatisfecho.

La dura crítica continúa: "Se lo comento al dueño/encargado y me contesta que el precio no es el que pone la carta, es el que pone una pizarra pequeña al final de la barra. Literalmente me contestó: 'no me acordé de comentarlo antes'. Por supuesto, no se disculpó".

El comentario sigue: "Es curioso, pero solo le ha costado 3,5 euros a este señor perder un cliente. Un cliente que quizá hubiera podido desembolsar mucho más que 3,5 euros en futuras consumiciones. Por otro lado, echando un vistazo a la carta no es un sitio barato o quizá mejor dicho la relación calidad/precio no se corresponde, ya que además los dueños son bastante bordes, no deben darse cuenta aún que trabajan de cara al público".

La respuesta del empresario no se hizo esperar, con zasca incluido. "El dueño soy yo. Y por suerte no te cruzaste conmigo, porque te lo hubiera explicado bastante más claro", comienza la respuesta, que continúa: "Los nachos que figuran en carta son los que teníamos anteriormente para dippear con humus, guacamole y crema de mejillones. Los que comiste es un plato fuera de carta que sí cuesta lo que tú dices y suelen comer dos personas. Y para más datos es el segundo plato más vendido del local".

El empresario remata su comentario: "Por otro lado, si te parece caro 9,50 euros un plato, el problema es que no estás para salir de casa o tal vez te hayas equivocado de sitio".

Los enfrentamientos entre hosteleros y clientes en las redes sociales son cada vez más frecuentes. Además, son muchos los empresarios quejosos porque aseguran que, en ocasiones, este tipo de comentarios son falsos y solo buscan desprestigiar a los establecimientos.