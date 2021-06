La primera alegría que le dio a sus fans Juancho Marqués fue cuando anunció que interrumpía su retiro de creación musical para volver a los escenarios. Lo hacía por amistad, por ayudar a los colegas de su banda para que pudiesen trabajar en un momento de dificultad. Ayer, en el teatro de La Laboral de Gijón, en un concierto en el que estaba previsto repasar los temas que había mostrado hasta la fecha, el cantante de rap –que sigue en su búsqueda para adentrarse en otros estilos– brindó toda una sorpresa a sus fans cuando interpretó una canción inédita, de la que solo había anticipado unos pocos segundos en su perfil de Instagram, y que está dedicada a todos los que empiezan en el mundo de la música. A ellos les recuerda que el camino es muy duro pero bonito.

El público juvenil disfrutó de un vibrante concierto de Juancho Marqués, en el que ofreció una buena puesta en escena, con un sonido muy cuidado. Trasladó un perfecto equilibro en la mezcla entre las grabaciones ofrecidas por el “dj” y el sonido interpretado en tiempo real.

Con “Luz azul” –y su letra, de dice: “estoy en un momento bueno”– Juancho Marqués conectó desde el primer instante con el público, al que ya animó desde los acordes iniciales. “Mucha gente dice que la gente del norte es fría y hay que demostrar que no”, exclamó Marqués.

Siguieron en el concierto los sonidos de “Nuevo mundo”, un tema que ha hecho en colaboración con “Fuel Fandango”, antes de pasar a “Quema”, que aunque es de 2018, sirve para acercarse a la realidad actual, ya que va dedicada a los que han perdido a algún ser querido.

Juancho Marqués tiene en vilo a sus fans con su próximo trabajo. Aunque ha manifestado que seguirá probando otros estilos, y que aún no volverá a centrarse puramente en el rap, que es su sello, sí que ayer dio alguna pista de cuándo puede empezar a ver la luz. “En verano me gusta sacar cosas, aunque la discográfica me recomienda que no lo haga. Es más, los dos últimos años saqué temas el 14 de agosto”, deslizó.

Con bajo, batería, guitarra eléctrica y “dj”, Juancho Marqués también confesó al público que le costó adaptarse a esta etapa de conciertos en la nueva normalidad. “Cuando empezamos estos conciertos así sentados teníamos un poco de duda de cómo plantearlo”, subrayó antes de añadir que “me generaba ansiedad esa incertidumbre, pero ahora estoy encantado con el recibimiento que tuve del público”.

A solas con su “dj” interpretó “Mira para otro lado”, previo paso a la nostalgia, para rescatar también alguno de su etapa en “Suite Soprano”. Y sin perder nunca su especial conexión con el público.