Agenda: consulta qué hacer hoy, 6 de junio, en Asturias

Oviedo

“La fiesta del chivo” en el Campoamor. El teatro Campoamor acoge hoy, a las 19.00 horas, la representación de la obra “La fiesta del chivo”, que narra los últimos días del dictador dominicano Trujillo y está protagonizada por el actor Juan Echanove. Las localidades, a la venta en la web municipal www.entradas.oviedo.es, tienen precios de entre 21 y 25 euros.

Cine en el Filarmónica. El ciclo de cine Radar vuelve al teatro Filarmónica para presentar la cinta “El beso de la muerte” a las 19.00 horas. La película de Henry Hathaway se proyecta en inglés con subtítulos en castellano. Las entradas, gratuitas, se deben retirar en la página web municipal www.entradas.oviedo.es.

Museo de Bellas Artes de Asturias. El Bellas Artes expone, dentro del programa La obra invitada, el “Retrato de D. Ramón Pérez de Ayala” realizado por Ignacio Zuloaga. La obra se expone en el edificio de la Ampliación, hasta el 29 de agosto. El horario de apertura del museo es de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas, de martes a viernes; sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. Con su colección permanente el museo propone al visitante un recorrido que hace posible un viaje al tiempo pretérito y reconocer el devenir de la ocupación humana en el territorio de la actual Asturias a través de utensilios, armas y adornos realizados en distintos materiales. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 09.30 a 20.00 horas; sábados, de 09.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 09.30 a 15.00 horas. Acceso gratuito.

Exposición sobre la Vuelta Ciclista a Asturias. El centro comercial Los Prados acoge la exposición sobre la historia de la Vuelta Ciclista a Asturias. La muestra reúne material histórico, como la bicicleta de contrarreloj de Tony Rominger de 1992 y dos trofeos originales de la Vuelta Ciclista Asturias de los años sesenta y setenta, entre otros. La muestra, que estará instalada en el vestíbulo, se puede visitar de forma gratuita en el horario de apertura del centro.

Música en la calle. La Real Banda de Gaitas “Ciudad de Oviedo” actuará hoy a las 13.00 horas en el parque del Mirador del Aramo en Montecerrao.

Exposición en Manglar. El espacio creativo Manglar presenta la muestra “In Memoriam”, dedica a la obra de José Luis Campal (1934-2021). La muestra reúne trabajos realizados por el artista lavianés en los últimos veinticinco años de su vida cuando retoma de forma entusiasta su afición por el dibujo y muestra toda su capacidad artística. Manglar abre de miércoles a domingo, de 12.00 a 23.00 horas.

Festival de videoclips. Se ha abierto la convocatoria para participar en la segunda edición del Festival Internacional de Videoclips de Oviedo (FIVO), que se celebrará del 11 al 13 de noviembre. El envío de obras y su registro se podrá realizar a través de las plataformas Clicforfestivals (clicforfestivals.com), Festhome (festhome.com) y Movibeta (movibeta.com), hasta las 23.59 horas del martes 12 de octubre de 2021. Las bases de participación están ya disponibles en la sección de noticias de la página web de FIVO (fivoviedo.es). Los autores que deseen participar en el Festival podrán hacerlo con un número ilimitado de obras, siempre y cuando hayan sido realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2020 y que se trate de piezas originales.

Gijón

Monte Deva. El Centro de Interpretación de la Naturaleza ofrece un itinerario autoguiado con desafíos, retos, pruebas y misterios ocultos del Monte Deva. Hay dos pases. Uno a las 11.00 horas y el otro a las 16.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. A las 12.30 h comenzará una visita guiada centrada en el prócer y su época._La casa conserva mobiliario y objetos personales del ilustrado, además de piezas artísticas de su colección privada.

Jardín Botánico. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente tiene lugar entre las 06.30 y las 08.00 h un recorrido guiado para la identificación de aves al amanecer. El paseo, dirigido por Alberto Martínez, licenciado en Ciencias Ambientales, dura 90 minutos

Museo Barjola. Hasta el 27 de junio se podrá visitar la exposición una “Gira Estática”, una propuesta de “Losone” con la que busca presentar su último trabajo, “El silencio en el tiempo”. Junto a “Losone” intervienen los siguientes creadores Goyo Rodríguez, Arawake, Juanjo Palacios, Pedro Vigil, Xandru Fernández, Ricardo Menéndez Salmón y Ángel Parrilla Álvarez. De martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 h; los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Villa Romana de Veranes. El Museo de Villa Romana de Veranes acoge hasta el próximo 19 de junio la exposición “Iter Romanun”, que recoge la historia de las principales vías romanas de Europa. Acceso gratuito. De martes a domingo de 10.00 a 15.00 horas.

Evaristo Valle. El Museo Evaristo Valle permanecerá abierto de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Se pueden visitar las exposiciones “La gran aventura americana”, con fotografías de Thomas C. Roche.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Se puede visitar la exposición fotográfica “Edmundo Lacazette y Manueli Gimeno. Una hermandad fotográfica en Asturias, 1891-1901” en el Muséu del Pueblu d’Asturies de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Paraninfo de la Laboral. La banda asturiana “Body and The Soulers” presenta su nuevo disco, “From side to side”, durante un concierto que dará comienzo a las 13.00 horas.

Exposición de María Zambrano. Hasta el 27 de junio se puede visitar la exposición “María Zambrano y el método de los claros. Cuaderno de notas para un ensayo en imágenes”, de José Manuel Mouriño, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Se recogen, relacionado con la biografía de la filósofa y ensayista española, grabaciones sonoras o videográficas, fotografías, fragmentos de documentales cinematográficos que ilustran los desastres provocados por la Guerra Civil, imágenes de manuscritos o cuadernos. Se puede visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Feria del Queso de Avilés. De 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, en la plaza Álvarez Acebal se situarán 33 casetas de madera, cada una ocupada por una quesería. De ellas, 26 llegan procedentes de Asturias; 2 lo harán procedentes de Cantabria, y el resto llegarán de Galicia, Castilla y León, País Vasco y Aragón. En esta última jornada, a las 13.30 horas, en el vestíbulo del Auditorio de la Casa de Cultura, tendrá lugar una cata/maridaje a cargo de la Asociación Pláganu. Y a las 21.30 horas, en la plaza Álvarez Acebal, está prevista la actuación de Serendén.

Patio Patín. De 12.00 a 14.00 horas, en el colegio público Versalles tendrá lugar una nueva sesión de las clases de patinaje en línea a cargo de monitores especializados. Es una actividad deportiva familiar para todas las edades a partir de los 3 años que se desarrolla al aire libre con sus protocolos frente al covid. En caso de mal tiempo se suspende la actividad. El aforo está limitado a 30 personas y es obligatorio llevar casco y protecciones.

Exposición de La Serrana. La asociación cultural La Serrana presenta en la Sala Bocana del Hotel 40 Nudos la exposición fotográfica “Naturaleza”, del avilesino Guille López. El autor se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés y entre sus proyectos figuran las exposiciones realizadas en Sala Martin Chirino en el marco del concurso “El lobo y el madroño”, en el Centro Sociocultural de la Carriona, en la sala de Arte “La Salita” de Gijón y en la Escuela de Artes y Oficios.

Muestra de obras incluidas en el proyecto Wom@rts. Los trabajos artísticos multidisciplinares realizados por las 32 creadoras que participan en el proyecto europeo Wom@rts europeas se muestran en Avilés, en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) y la Casa de Cultura. Con trabajos inspirados en la obra “El segundo sexo”, de Simone de Beauvoir, de cuya publicación se cumplieron 70 años en 2019, la muestra es la plasmación de Wom@rts, un proyecto europeo nacido en 2018 que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea a través del Programa Europa Creativa hasta este 2021. Horarios: en el CMAE (calle Llano Ponte, 49), de 18.00 a 21.00 horas de martes a domingo; y en la Casa Municipal de Cultura (plaza de Domingo Álvarez Acebal, 2), de lunes a sábado, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 y los domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas.

Doblete de exposiciones en el centro cultural de la ría. Continúa abierta la muestra de esculturas de la Fundación Azcona, “La emoción del espacio”, y la de fotografía sobre tribus urbanas de Miguel Trillo. Podrán ser visitadas de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Exposición sobre el socialismo asturiano en el exilio en el Museo de la Historia Urbana. La exposición “El socialismo asturiano en el exilio. 1937-1975. De martes a viernes laborables de 10.30 a 13.30 y 16.00 a 20.00 horas; sábados de 11.00 a 13.30 y 16.00 a 20.00 horas; domingos y festivos de 11.00 a 13.30 horas. Lunes: cerrado.

Exposición en el Marítimo de Luanco. La muestra “Pedro Menéndez de Avilés, 1519-2019” desembarca en el Museo Marítimo de Luanco. De martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Los domingos y festivos el horario es de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Concierto en Mieres. El grupo “Derby Motoreta’s Burrito Kachimba” ofrecerá un concierto en Mieres Centru Cultural hoy a las 19 horas.

“Seguimos dando tira”, la exposición de los 25 años de LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. La Casa de Cultura “Escuelas Dorado” de Sama acoge hasta el próximo 11 de junio la exposición “Seguimos dando tira”, con la cual LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas celebra sus 25 años de historia. En la muestra pueden contemplarse algunas de las portadas del periódico más significativas de este cuarto de siglo. También las tiras realizadas por Alfonso Zapico, Premio Nacional del Cómic, y que analizan la actualidad de las comarcas mineras desde el punto de vista del humor. El horario en el que puede verse la exposición en Sama es de 11.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. Por motivos de la pandemia, el aforo está limitado a un máximo de 12 personas.

La exposición de fotoperiodismo “Miraes”, en Pola de Laviana. La exposición “Miraes”, que cada año organiza la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos (APFA), puede verse hasta el 15 de junio en la planta baja del Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana.

Inauguración de la muestra “E-Life” de Juan Falcón. La exposición pictórica “E-Life” puede verse en la sala de exposiciones del Mieres Centru Cultural. Se podrá visitar hasta el 27 de junio, los martes y domingos (11 a 14 horas) y los jueves, viernes y sábados (16 a 20 horas).

“Entre Gijón y Turón”, exposición en Mieres. La sala de exposiciones del Atenéu de Turón alberga hasta el próximo 22 de junio, la muestra pictórica “Entre Gijón y Turón”, de Herminia Morís Costales. Puede verse de lunes a viernes, de 16.30 a 20 horas. Las obras de la pintora, algunas realizadas ex profeso para la exposición, estrechan la conexión entre su tierra natal y Mieres.

Centro

Festival de la Fresa de Candamo. Grullos acoge durante la mañana la 42 edición de la cita con el producto emblemático del concejo con el certamen y la exposición de la fruta de los productores locales, así como un mercadillo y venta de artesanía.

Mercado en Grado. Como cada domingo, en el caso histórico de la villa se montan puestos de plantas, productos textiles y, especialmente, de sus afamados frutos de la huerta y quesos, un escaparate que pone a disposición de vecinos y foráneos artículos frescos, fruta y verdura de temporada a precios competitivos.

Exposición en Grado. “Al horru” es una muestra poética y gráfica de Ediciones Pata Negra en el marco de la primera edición de las Jornadas etnográficas de Grado que, este 2021, están dedicadas a hórreos y paneras. Se puede de visitar de 10.00 a 20.45 horas de lunes a viernes y de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas los sábados y domingos. La entrada es gratuita.

Escultura en Carreño. El Museo Antón de Candás reúne una selección de piezas escultóricas realizadas por el Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. Horario: martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas. Sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja), un centro singular bajo la forma de una gran huella tridáctila de dinosaurio, acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. Se puede visitar los miércoles, jueves y viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Tradición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo. El horario de visita de martes a jueves, domingos y festivos es de 11.00 a 13.30 horas, y los viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

Cueva de El Pindal. Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse desde las 10.30 horas en pases de noventa minutos cada uno. Habrá grupos de cinco personas tres veces al día.

Ídolo de Peña Tú. El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de 10.00 a 17.00 horas y tendrá pase libre siguiendo las instrucciones del vigilante que opera en el entorno.

Occidente

Corpus en Castropol. La capital castropolense celebra el Corpus Christi, aunque en un formato alejado del esplendor previo a la pandemia, cuando el centro de la villa se llenaba de alfombras florales. La misa será a las 12.30 horas.

Feria de la Salud en La Caridad. La plaza del Ayuntamiento en La Caridad acoge de 10 a 15 horas la IV Feria de la salud. Habrá puestos de productos agrícolas ecológicos, cosmética natural, herbolario, complementos alimenticios y mesas informativas.

Narcenatur en Cangas del Narcea. De 11 a 16 horas se mantendrá abierto el mercado artesano “Narcenatur” en el parque del Fuejo. Además, habrá concurso de pesca “Desafío Narcenatur” y el Trofeo Narcenatur de tiro al plato. A las 11 h también tendrá lugar la obra de teatro infantil “As, os, @s”, en el parque del Fuejo. En el teatro Toreno tendrá lugar la charla “La caza en zonas oseras”, a cargo del presidente de la Fundación Oso Pardo, Guillermo Palomero. De nuevo en el parque del Fuejo se podrá disfrutar de la música de “Kórima Latin”, a las 13.30 horas.

Ecomuseo de Somiedo. El centro se reparte en tres sedes, en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia; en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como “teitos”, y en el recinto ferial de Pola de Somiedo, con expositores dedicados a los trabajos agrícolas. Abre de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00; los sábados, también por las tardes, de16.00 a 19.00 horas y los domingos, hasta las 18.00 horas.