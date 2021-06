El escritor francés Emmanuele Carrére, el premio "Princesa de Asturias" de las Letras 2021, ha asegurado tras conocer la noticia que el galardón "me conmueve especialmente porque, aunque desgraciadamente no hablo español, me encanta la literatura española y he tenido la gran alegría estos últimos años de descubrir que de alguna manera era mutuo: el mundo hispánico es el que ha brindado la acogida más cálida a mis libros"

“Basta con echar un vistazo a los nombres de los jurados y de los galardonados, en todas las disciplinas, para sentirse profundamente honrado de pertenecer a esa lista", ha afirmado. El parsino a asegurado que "el mundo hispánico es el que ha brindado la acogida más cálida a mis libros".

Este éxito se debe, en su opinión a "la lealtad y perseverancia de mi admirable editor, por eso quiero compartir este honor con Jorge Herralde, Lali Gubern, Silvia Sese y todo el equipo de Anagrama”.

El acta del jurado destaca como "Emmanuel Carrère ha construido una obra personalísima generadora de un nuevo espacio de expresión que borra las fronteras entre la realidad y la ficción. Sus libros contribuyen al desenmascaramiento de la condición humana y diseccionan la realidad de manera implacable". "Carrère dibuja un retrato incisivo de la sociedad actual y ha ejercido una notable influencia en la literatura de nuestro tiempo, además de mostrar un fuerte compromiso con la escritura como vocación inseparable de la propia vida", añade el jurado.