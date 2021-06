Antonio Gil Morán (León, 1959) expondrá en el centro de arte de As Quintas, en La Caridad, su más reciente serie pictórica, que anuncia “suntuosa y exuberante”. “Pinturas doradas”, con un buen número de cuadros pintados durante la pandemia, muestra una pintura “lenta y elaborada”, con novedades en el tratamiento cromático, transparencias y veladuras y fondos que tienen apariencia de tapices. A partir del 19 de junio podrá visitarse en As Quintas, donde se inaugura ese día, a las 19.00 horas, con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA.

El propio artista, que vive en Asturias desde su infancia y tiene su estudio en Muros de Nalón, explica que la exposición está pensada para As Quintas, un espacio muy singular, aunque para el año pasado. La pandemia la retrasó, como ha sucedido con otras muchas cosas, y, por hacer bueno aquello de que no hay mal por bien no venga, eso le ha permitido dedicar más tiempo a cada obra: “Trabajé más pausadamente con ellas”.

“Las ultimas son más austeras en la composición que las primeras, más fastuosas, con misterio y belleza”, explica. En total son más de una veintena de piezas, en varios formatos –pequeño, mediano y grande– y muchas, según sus propias palabras, “tienen un carácter muy ornamental”.

En esta etapa creativa Gil Morán cree que lo que caracteriza su producción es “la poética de signos y exuberancia de texturas, para tener un lenguaje muy sugerente”. Si antes prescindía del color y su obra se reconocía por la abundancia de negros y grisallas, en estos últimos tiempos dice sentir “una gran orientación colorista”. Le gusta mucho trabajar el oro o cualquier elemento que haga “referencia a la opulencia”. “En ‘Campo rojo’ –uno de los cuadros que colgará en As Quintas–, se pueden observar este tipo de conceptos, la suntuosidad y la sensualidad”. En otro, “Luna de agosto”, es evidente la inspiración oriental. “La exposición es muy germinal”, anuncia, y enumera los títulos de algunas de las obras para que se entienda lo que quiere decir: “Campo rojo”, “Sorgo azul”, “Campo malva”, “Jardín secreto”. “Sorgo rojo”, otro de los cuadros que llevará a As Quintas es un homenaje a la película del mismo título, de Zhang Yimou.

Gil Morán explica que planifica su trabajo pictórico “como un modisto: por colecciones”. Hace años, expuso en la galería “Vértice” de Oviedo, ya desaparecida, “Azul, negro y oro”, una colección de cuadros caracterizada por “una barroquización formal de los efectos plásticos, que evocaban el color áurico” y que, en definitiva, resultaba “exuberante”. Ahora, en “Pinturas doradas”, “el oro, una referencia al misterio, ha salido a flote de nuevo”.

“Lo que me interesa son los cuadros con un efecto plástico, que transmitan sensibilidad y misterio y que te hagan volver a mirar: no son obras para mentes perezosas”, añade. En esta ocasión ha elegido construir sus obras con óleos, acrílicos y esmaltes. “La particularidad de esta exposición es que utilizo como soportes telas industriales, en algunos casos que dan a los cuadros un carácter ornamental y fastuoso”, explica.

Gil Morán reconoce estar muy ilusionado con sus “Pinturas doradas” y está entusiasmado por poder presentarlas en As Quintas. “Es uno de los centros de arte más interesantes de Asturias, por el que han pasado Chirino y Pelayo Ortega, donde estará Amador. Es un placer compartir ese espacio con gente de los grandes del arte y se lo tengo que agradecer a Herminio, que es su alma mater y que ha hecho ese milagro en un sitio tan pequeñito del occidente asturiano”, afirma.

Más adelante, el 3 de julio, a las 19.00 horas, en la sala de eventos de As Quintas, el jefe de Conservación del Museo de Bellas Artes de Asturias, Gabino Busto, dedicará una conferencia a las “Pinturas doradas” de Gil Morán. Para asistir hay que reservar plaza previamente, en el mismo centro de arte, por las prevenciones a las que obliga el covid.

La anterior exposición de Gil Morán fue la de 2019 en la galería Maga de Avilés. Ese mismo año también intervino en la Noche Blanca en Avilés y en la Feria de Arte Contemporáneo de Oviedo recibió la Medalla de Oro, instituida en memoria de Kelly Méndez Riestra.