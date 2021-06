La madrina australiana de las niñas africanas

La ex Primer Ministra de Australia Julia Eileen Gillard ha sido la promotora de la candidatura de la organización Campaign for Female Education (CAMFED) al premio "Princesa de Asturias" de Cooperación Internacional que finalmente le ha sido otorgado por el jurado reunido en la mañana de hoy miércoles. Gillard fue la primera mujer en situarse al frente del gobierno australiano y ahora preside la Asociación Global para la Educación y también el Instituto Global para el Liderazgo de la Mujer en el King's College de Londres. También es uno de los patronos que respalda la actividad de la organización CAMFED. El objetivo que ahora guía la acción política de Gillard es empujar a los gobierno a lograr el "imperativo global de brindar acceso a una educación de calidad para los niños más marginados del mundo, la mayoría de los cuales son niñas".

Sobre el modelo de CAMFED, Gillar asegura: “CAMFED ha estado educando a niñas en el África subsahariana durante más de 25 años y soy una gran admiradora de su modelo. Junto con su visión de urgencia y acción en la educación de las niñas, CAMFED posee la infraestructura, los procesos y las alianzas para brindar resultados reales y duraderos para las niñas, sus comunidades y naciones. CAMFED se basa en el capital de la comunidad local y su red única de exalumnas multiplica la inversión en las niñas, ya que las que se han beneficiado invierten en la educación de otras niñas. Es un modelo maravilloso para el crecimiento y la sostenibilidad ”.