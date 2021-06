Una semana antes de que estallara la pandemia, la escritora Marta Sanz sacó a la luz su libro “Pequeñas mujeres rojas”. Fue entonces cuando, a sugerencia de Jaime Priede, optó por abrirse un perfil de Instagram, para promocionar esta obra. Y ahí, con los post, y la interacción con sus seguidores, surgió su nuevo proyecto, “Parte de mí”, que ahora ha dado el salto el papel. La escritora madrileña estará este fin de semana en Asturias, el viernes en Oviedo a las 19.30 horas en el Manglar Ecosistema Cultural, y el domingo en Gijón a las 18.00 horas en el Antiguo Instituto, dentro de la Feria del Libro, para hablar de sus dos últimas obras.

Su experiencia en “Parte de mí”, de utilizar las redes sociales como vehículo transmisor, le deja luces y sombres. “Soy una mujer alfabetizada analógicamente. Y el papel para mí sigue siendo un espacio de resistencia frente a ciertas amenazas implícitas al proceso de comunicación en las redes. No podemos renunciar a la memoria análogica si queremos seguir teniendo memoria y sentido crítico”, señala Marta Sanz. “Reconozco el grado de cordialidad que nos ha dado en un momento en el que estábamos todas momificadas y aisladas, y necesitábamos desesperadamente tender hilos”, subraya.

La escritora también reflexiona sobre una de las máximas que cree que no se han cumplido en pandemia: salir como mejores personas. “Tengo la sensación de que esa ilusión inicial de no incurrir en los mismos errores y la misma depredación económica y ecológica no se ha cumplido”, reflexiona.