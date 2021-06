“Halaga ver a los niños cantando nuestros temas, es como si no tuvieran fin”

–¿Cuál es el secreto para que después de 36 años sigan pegando tan bien entre el público?

–Tenemos un puñado de canciones muy bonitas, somos buena gente y sólo trabajamos para ser felices y hacer felices a nuestro público.

–Jugando con el título de uno de sus temas “Voy a pasármelo bien”, ¿qué es lo que le permite seguir disfrutando después de tantos años?

–No hay vida mejor. Hacer música, tocar, cantar y viajar por todo el mundo en compañía de mis mejores amigos. Y encima, me pagan.

–¿Le sorprende que esas canciones que llegaron al público juvenil de los ochenta y noventa, lo hagan también al de ahora?

–Más que sorprenderme, me halaga. Son ya dos generaciones enganchadas a nuestra música, y sigo viendo niños de diez, doce años en este momento cantando nuestras viejas canciones en nuestros conciertos, es como si no tuviera fin. Nunca estaré lo suficientemente agradecido.

–Ahora que empieza a dar una pequeña tregua la pandemia, y se va recuperando la normalidad. ¿Tenía mono de estos conciertos y festivales veraniegos?

–Sí, tengo ganas, pero también un poco de vértigo. En cuatro o cinco conciertos se me pasará. No hay nada que me guste más en el mundo que cantar en un escenario. Ojalá volvamos pronto a la normalidad de verdad y podamos abrazarnos y apelotonarnos en los conciertos como hacíamos antes.

–De aquella movida madrileña, de la que manifestó que les echaron por pijos y envidia, hemos pasado a una época en la que manda el trap, el sonido urbano y latino, y el reggaeton. ¿Cree que volverá a pegar fuerte ese movimiento de pop y rock de aquí?

–No lo sé, me da igual, la verdad. No estoy pendiente de las modas ni de los sonidos o ritmos imperantes, sólo quiero escribir canciones bonitas, que cuenten algo especial y que transmitan alguna emoción. Todo lo demás no es esencial para mí.

–¿Qué canción es la que más le insisten los fans para que no falte en sus conciertos, y que ha podido incluso cansarse de interpretarla?

–Si tengo que elegir una, te diría “Sufre, mamón” (su título real es “Devuélve a mi chica”. No puedo irme del escenario sin cantarla, y puede que esté cansado de hacerlo, pero nunca me cansaré de ver a la gente tan feliz cuando la canto.

–Publicaron en 2019 “Resurrección” y ahora sale casi recién cocinado su nueva hornada de canciones. ¿Qué sonido trae en ellas?

–Creo que suena muy “Hombres G”, tiene mi alma en las canciones y la enorme personalidad del grupo. Sin duda, creo que es el mejor que hemos hecho en este siglo, el más especial, con el que hemos dispuesto de más tiempo, más tranquilidad... y eso nos ha permitido seleccionar muy bien las canciones y mimarlo al máximo. Creo que a nuestros fans les va a encantar y espero que a todo el mundo.

–Ha comentado en varias entrevistas que sigue disfrutando componiendo y que le resulta sencillo. ¿De qué le queda por escribir?

–Siempre tengo la ilusión de pensar que aún no he escrito mi mejor canción, intento seguir aprendiendo más cada día.

–Y hablando de letras, ¿se era por lo general más atrevido y políticamente correcto antes a la hora que componer?

–Yo no hago mucho caso a eso, la verdad. Siempre he escrito lo que he querido, y ahora que tengo una edad, mucho más. Nunca he tenido las más mínima intención de ofender a nadie, todo lo contrario, siempre he querido transmitir buen rollo, y es lo que voy a seguir haciendo. Se trata de reivindicar buenos sentimientos, achicar odio... deberíamos relajarnos un poquito todos, que la vida son dos días, y pasarlos cabreados y de mal humor no tiene sentido.