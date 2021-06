La lucha por la educación de las niñas en África, premio de Cooperación Internacional

Camfed (Campaign for Female Education) es una organización no gubernamental internacional que “desde hace más de dos décadas contribuye a la transformación social para solventar la exclusión y facilitar el acceso de millones de niñas a la educación y el empoderamiento de mujeres jóvenes en el África subsahariana”. Este trabajo ha servido a la organización para ser galardonada con el premio “Princesa de Asturias” de Cooperación Internacional, fallado ayer.

El premio llega, además, en un momento clave en que “la educación de tantas niñas se ve amenazada por esta pandemia”, como afirmó ayer Lucy Lake, directora general de Camfed, Lake insistió en que precisamente en esta época pandémica “las mujeres jóvenes de nuestra red por toda África están asumiendo el reto de forma extraordinaria para salvaguardar el bienestar y la educación de millones de niñas”. Considera Lake que el premio, del que se sienten “muy honrados” destaque el liderazgo de estas mujeres “para garantizar que ninguna niña se quede atrás”.

Desde Tanzania, su compañera Lydia Wilbard, directora de la organización en el país africano aseguró: “Estamos muy emocionados. Agradecemos mucho esta oportunidad, que significará más opciones para las niñas de asistir al colegio, sobre todo en estos momentos, cuando hay tanta incertidumbre a causa del covid-19”.

El jurado, presidido por Gustavo Suárez Pertierra, presidente a su vez del comité español de Unicef, destacó que la labor de Camfed está basada “en un modelo de apoyo continuado desde la infancia hasta la vida adulta y en una red de solidaridad y ayuda intergeneracional”. Un modelo que “ha impulsado un cambio sistémico que se sustenta en los pilares de equidad y justicia social y apuesta por el liderazgo de las mujeres”. El jurado ha tenido en cuenta, además, “la metodología con la que Camfed trabaja, atendiendo a criterios de sostenibilidad ambiental”.

Camfed fue creada en 1993 por la filántropa galesa Ann Cotton y desde entonces trabaja en la erradicación de la pobreza y desigualdad en África, mediante la inversión en la educación de las niñas y el empoderamiento de las mujeres jóvenes. La organización es ahora un consorcio internacional de nueve entidades en África, Australia, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, que cuenta con más de 330 empleados y cerca de 150. 000 voluntarios, que realizan trabajos de campo en Zimbabue, Ghana, Malaui, Tanzania y Zambia y actúan en más de 160 comunidades mejorando las condiciones de vida de más de cinco millones de niñas y niños.

Ese trabajo se sustenta en cuatro pilares: equidad y justicia social (educación como un derecho humano fundamental que no debe ser negado a niñas y mujeres), desarrollo económico (reinversión en comunidades desfavorecidas), liderazgo de las mujeres (cambio de normas socioculturales, protección y empoderamiento de niñas marginadas) y acción contra el cambio climático (transición hacia prácticas respetuosas con el clima y reducción de futuras emisiones de carbono).

Camfed tiene una peculiaridad frente a otras organizaciones que también trabajan en promover el acceso a la educación en África. El trabajo de los recién galardonados con el “Princesa de Asturias” de Cooperación internacional prosigue después del periodo de escolarización apoyando a las mujeres en la vida adulta y estimulando nuevas oportunidades empresariales para la creación de empleo e incremento de ingresos en zonas rurales. Cada una de esas mujeres, exbecarias de la organización, patrocina y apoya en sus estudios a unas tres niñas de promedio con lo que el efecto multiplicador es va creciendo incesantemente. Tanto que su compromiso para los próximos cuatro años es proveer educación primaria y secundaria a otros cinco millones de niñas, habilitar una vía segura de búsqueda de formación profesional y empleo para 280.000 mujeres, y apoyar a las emprendedoras en la creación de otros 150.000 puestos de trabajo

Entre sus programas de trabajo destacan el Learner Guide Program y el Agriculture Guide Program, que tienen entre sus objetivos formar a los pequeños agricultores en técnicas sostenibles para adaptarse al cambio climático y mejorar las cosechas, proporcionar comidas escolares nutritivas, proteger la biodiversidad e incorporar tecnologías indígenas e innovadoras para reducir la contaminación.

La candidatura de Camfed, que finalmente ha sido galardonada con el premio “Princesa de Asturias” de Cooperación Internacional 2021, fue propuesta por Julia Gillard, ex primera ministra de Australia, y apoyada, entre otros, por la baronesa Martha Lane Fox, rectora de la Open University (Reino Unido).

Gillard fue la primera mujer en situarse al frente del gobierno australiano y ahora preside la Asociación Global para la Educación y también el Instituto Global para el Liderazgo de la Mujer en el King’s College de Londres. También es uno de los patronos que respalda la actividad de la organización Camfed. El objetivo que ahora guía la acción política de Gillard es empujar a lo gobierno a hacer realidad el “imperativo global de brindar acceso a una educación de calidad para los niños más marginados del mundo, la mayoría de los cuales son niñas”.

Sobre la labor de Camfed, Gillar asegura: “Ha estado educando a niñas en el África subsahariana durante más de 25 años y soy una gran admiradora de su modelo. Junto con su visión de urgencia y acción en la educación de las niñas, Camfed posee la infraestructura, los procesos y las alianzas para brindar resultados reales y duraderos para las niñas, sus comunidades y naciones. Camfed se basa en el capital de la comunidad local y su red única de exalumnas multiplica la inversión en las niñas, ya que las que se han beneficiado invierten en la educación de otras niñas. Es un modelo maravilloso para el crecimiento y la sostenibilidad ”.

Entre los benefactores de la organización están el actor Morgan Freeman , el ex presidente de los Estados Unidos Bill Clinton , la escritora Doris Lessing, la cantante y compositora Joan Armatrading, la actriz, cantante, compositora y filántropa Rihanna, la empresaria y filántropa Martha Lane Fox y la actriz, modelo y activista Emma Watson.

Además del ahora concedido premio “Princesa de Asturias” de Cooperación Internacional, Camfed ha sido galardonada con el Yidan Prize for Education Development (Hong Kong, 2020), el Kate Gross Prize for Social Enterprise (Reino Unido, 2018) y el premio Recognition for Taking Development Innovation to Scale (2014) de la OCDE. Entre otros reconocimientos, el enfoque climático en su modus operandi fue reconocido con el Premio de Acción Climática Mundial de las Naciones Unidas 2019 en la COP25 en Madrid (España).