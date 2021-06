Arte digital y música de vanguardia en Gijón: LEV festival cumple 15 años

El LEV es, sin duda, una de las propuestas culturales asturianas más sorprendentes y este año habrá dos platos fuertes que el público no debería perderse. Se trata de dos instalaciones audiovisuales inmersivas de gran formato. Una, en Laboral Centro de Arte, lleva la firma de Fred Penelle y Yannick Jacquet y el título “Mécaniques Discursives”, dentro del programa Años Luz en colaboración con Fundación EDP. Por su parte, Elías Merino y Sergio Millán presentan “Heterotopies” en en el Centro de Cultura Antiguo Instituto.

De Taiwán llega el artista new media Hsin-Chien Huang, gracias a una colaboración con el Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España. Es la primera exposición individual en España de este creador, que incluirá proyectos icónicos dentro del ámbito de la Realidad Virtual como los realizados junto a la pionera creativa Laurie Anderson.

Para disfrutar del LEV habrá que tener listo el teléfono móvil. Tres experiencias de realidad aumentada nos descubrirán nuevas y fascinantes capas de realidad a través de nuestro smartphone. Se trata de las obras “Acqua Alta - Crossing the mirror” de Adrien M & Claire B y “Fauna” de Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest. Se podrán contemplar en la Escuela de Comercio de Gijón, en colaboración con el proyecto Arenas Movedizas. En el espigón de Fomento se podrá disfrutar de la obra titulada “Uramado AR. Tanukis Awake” de Julie Stephen Chheng.

El festival ofrecerá un taller para jóvenes junto al proyecto sonoro “dot tape dot”, que tendrá su presentación de resultados en forma de concierto durante el festival, y presentará la performance generativa “Advienne” de Cyril Meroni, desarrollada en residencia en LABoral Centro de Arte.

Instalaciones audiovisuales de gran formato

JUEVES 22. Para inaugurar el bloque de espectáculos audiovisuales, el jueves 22, el japonés Ryoichi Kurokawa presentará Subassemblies, un concierto audiovisual sobre la relación entre la naturaleza y las creaciones humanas a través de una perspectiva de escala arquitectónica, en el que datos 3D capturados con escáneres láser e imágenes de ruinas y edificios invadidos por la vegetación se superponen y reconstruyen de forma dinámica para mostrar la fuerza de lo natural y de lo artístico.

VIERNES 23. El viernes 23, el esloveno Tadej Droljc ofrecerá la performance Beambreaker, una pieza compuesta de láser, luz, espejos doblados y sonido, en la que objetos audiovisuales volumétricos emergen de una estrecha sincronización entre haces de luces y ondas sonoras rotas, creando una especie de espejo distorsionado en el que se puede observar lo invisible. A continuación, la joven batería y percusionista francesa Lucie Antunes interpretará en directo su álbum Sergeï, una auténtica explosión de alegría y una declaración de libertad, con la que nos invita a recuperar nuestro niño interior entre sonidos magnéticos e instrumentos poco convencionales como la marimba, el vibráfono, la celesta, las campanas tubulares, el carillón o las ondas Martenot.

SÁBADO 24. El sábado 24, otra sesión doble nos deleitará con la performance audiovisual pr(—) de Alex Augier, versión site-specific de su anterior proyecto p(O)st, en la que el mapeo de visuales generativos en el espacio se combina con nuevas formas de interpretar en directo y una interfaz específicamente programada para la pieza. Fasenuova cerrará la programación de la noche con un concierto con visuales a cargo de Marta Verde, en el que presentarán, tras cinco años de silencio editorial, nuevos, contundentes y afilados sonidos como Arma, último single del dúo de Mieres.

DOMINGO 25. El domingo 25, el estudio de arte italiano fuse* pondrá el broche de oro con la performance Live Media Dökk, un viaje a través del subconsciente que combina danza y paisajes digitales para jugar con nuestra percepción del espacio-tiempo, en una búsqueda constante del equilibrio entre la luz y la oscuridad.

Instalaciones audiovisuales de gran formato: Mécaniques Discursives de Fred Penelle + Yannick Jacquet y Heterotopies de Elías Merino + Sergio Millán

El programa Años Luz, coproducido por L.E.V. Festival y LABoral Centro de Arte con el apoyo de Fundación EDP, plantea una obra artística específica y de gran escala protagonizada por la luz, e inaugura en el marco del 15 aniversario del festival la instalación inmersiva Mécaniques Discursives de Fred Penelle y Yannick Jacquet, comisariada por Karin Ohlenschläger y Cristina de Silva y Nacho de la Vega del colectivo Datatron. La obra contrae el tiempo y propone un recorrido visual y sonoro por siglos de historia.

Por su parte, Elías Merino y Sergio Millán presentarán en el Centro de Cultura Antiguo Instituto la instalación audiovisual interactiva Heterotopies, una pieza generativa que crea un espacio tridimensional abstracto de colosales estructuras audiovisuales e infinitas realidades posibles partiendo de un proceso de computer vision.

Realidad Virtual: Exposición individual de Hsin-Chien Huang

El 15º aniversario de L.E.V. Festival presentará también en Gijón, en colaboración con el Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, la primera exposición individual del artista new media Hsin-Chien Huang. Su imaginario creativo sin límites cobrará vida en la Capilla del Palacio Revillagigedo con tres icónicas piezas de Realidad Virtual, dos de ellas co-creadas junto a Laurie Anderson, en las que podremos adentrarnos en primera persona en auténticas obras de arte audiovisual, vivir experiencias surrealistas y reflexionar desde los propios recuerdos del autor sobre la historia reciente de Taiwán.

Experiencias de Realidad Aumentada

La Realidad Aumentada vuelve a formar parte de L.E.V. con tres propuestas que nos invitan a visitar nuevas capas de realidad utilizando nuestro smartphone. En colaboración con el Circuito de Propuestas Artísticas Arenas Movedizas, que tendrá lugar en las mismas fechas que el festival, la Escuela de Comercio acogerá dos propuestas de la compañía de artistas digitales Adrien M & Claire B. En el Espacio Joven, podremos descubrir el libro pop-up en Realidad Aumentada Acqua Alta - Crossing the mirror, escenario de una danza entre una mujer, un hombre, una casa y su absurda rutina. Con Fauna, realizada en colaboración con Brest Brest Brest y compuesta de posters de gran formato ubicados en la Escuela de Comercio y diferentes calles de la ciudad, la vida salvaje escondida en las paredes de la ciudad se revelará ante nuestros ojos.

Además, en el Espigón de Fomento, la exposición permanente Uramado AR. Tanukis Awake de Julie Stephen Chheng ofrece un viaje mágico que nos hará replantearnos nuestra visión del mundo y la naturaleza, guiados por unos fascinantes espíritus del bosque.

Taller de experimentación sonora para jóvenes, residencias artísticas y co-producciones

En colaboración con la Oficina de Juventud y el Conseyu de la Mocedá del Principáu d'Asturies, L.E.V. ofrecerá también un taller para jóvenes entre 13 y 16 años basado en el trabajo vocal en grupo, utilizando técnicas electrónicas y expandidas sobre la voz. El objetivo es crear el punto de arranque de una agrupación coral, la Agrupación Coral Expandida de Gijón, cuya primera misión será acompañar al proyecto sonoro asturiano dot tape dot en un concierto que ofrecerá dentro de la programación del L.E.V. en el Museu del Pueblu d`Asturies el domingo 25 de julio.

Por último, L.E.V. desarrolla dos residencias artísticas en el marco de esta edición. En Laboral Centro de Arte, Cyril Meroni llevará a cabo la etapa final de su performance generativa Advienne, una coproducción con Chroniques (Francia), Le Hublot (Francia), Fondation Vasarely (Francia), Hexalab (Francia), 6MIC (Francia), Montevideo (Francia), CNCDicream (Francia) y L.E.V. (España). La presentación pública del espectáculo tendrá lugar en el Centro el viernes y el sábado durante el festival. Además, en Laboral Ciudad de la Cultura, SPIME.IM ha trabajado durante el mes de mayo en su proyecto The End of the World, una composición de Lubomyr Melnyk con Julia Kent y el colectivo artístico italiano, co-producida junto a Superbudda, L.E.V. Festival (España), Nextones (Italia), Snaporazverein (Suiza), y Fondazione I Teatri Reggio Emilia / Festival Aperto (Italia) en colaboración con TOurDays y Basemental. que se presentará en la edición 2022 de L.E.V. Festival.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

· Conciertos y performances audiovisuales ·

Jueves 22 de julio, 21 h. Teatro de la Laboral

Ryoichi Kurokawa: Subassemblies

Viernes 23 de julio, 21 h. Teatro Jovellanos

Tadej Droljc: Beambreaker

Lucie Antunes: Sergeï Live

Viernes 23 y sábado 24 de julio, 18.30 h. LABoral Centro de Arte

Cyril Meroni: Advienne

Sábado 24 de julio, 21 h. Teatro Jovellanos

Alex Augier: pr(—)

Fasenuova + Marta Verde

Domingo 25, 13.30 h. y 14.30 h. Muséu del Pueblu d’Asturies

dot tape dot + Agrupación Coral Expandida de Gijón

Domingo 25 / 21 h. Teatro de la Laboral

fuse*: Dökk

· Instalaciones audiovisuales ·

Desde el 22 de julio. LABoral Centro de Arte

Fred Penelle & Yannick Jacquet: Mécaniques Discursives

Proyecto Años Luz, coproducido por L.E.V. Festival y LABoral Centro de Arte con el apoyo de Fundación EDP

Del 8 al 25 de julio. Centro de Cultura Antiguo Instituto

Elias Merino & Sergio Millán: Heterotopies

· Realidad Virtual ·

Del 22 al 25 de julio. Capilla del Revillagigedo

Exposición individual de Hsin-Chien Huang

Bodyless / 2019

La Camera Insabbiata / 2017 - Co Creación con Laurie Anderson

To the Moon / 2018 – Co Creación con Laurie Anderson

·Realidad Aumentada ·

Del 22 al 25 de julio. Escuela de Comercio / Espacio Joven

Adrien M & Claire B: Acqua Alta - Crossing the mirror

Del 22 de julio al 22 de octubre. Escuela de Comercio y circuito de calle

Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest: Fauna

Exposición permanente. Espigón de Fomento

Julie Stephen Chheng: Uramado AR. Tanukis Awake

· Taller ·

Del 22 al 25 de julio. Escuela de Comercio y Muséu del Pueblu d’Asturies

Técnicas expandidas aplicadas a la música coral. Con dot tape dot

> Las entradas para los conciertos y las performances audiovisuales en el Teatro Jovellanos y el Teatro de la Laboral, y la reserva de plazas para las actividades gratuitas, estarán disponibles a partir del MIÉRCOLES 23 DE JUNIO A LAS 11.30 H. en la web del festival.