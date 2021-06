“He tenido muy presentes a los compañeros”, dice el trabajador de Cogersa condecorado por el Rey por su ejemplar trabajo durante la pandemia

De su compromiso y su buen hacer supieron los Reyes en la visita del pasado verano a Asturias. Fue el entonces gerente, Santiago Fernández, quien en una charla distendida en un momento de la visita le habló al monarca de un encargado de uno de los hornos crematorios que, superando todos los temores de contagio y peligrosidad que planeaban entonces sobre los residuos covid que llegaban en masa de los hospitales y los centros de salud, “trabajó sin descanso de forma rigurosa, seria y profesional”. Se esforzó “para que todo el sistema de recogida y procesamiento de basuras siguiera funcionando al servicio de la sociedad; y ningún miembro del equipo de Luis Alberto resultó contagiado. Empleó toda su dedicación e impulso para que este eslabón de la cadena siguiese funcionando de manera eficaz durante los momentos más duros de la pandemia”.

Y así se oyó contar ayer en el salón de columnas del Palacio de la Zarzuela. De pie, emocionado y solemne, arropado por su mujer, lo oyó Luis Alberto Ramos hasta que los aplausos le hicieron acercarse al Rey, quien le impuso en la solapa la preciada distinción. La Reina Letizia y sus hijas secundaban el aplauso.

“Ha sido un acto muy cercano y muy distendido. Me he sentido honrado y agradecido por el reconocimiento, que comparto con todos los trabajadores de Cogersa. Ha sido un día muy emotivo en el que he tenido muy presentes a mis compañeros”, declaró el homenajeado, un trabajador con 35 años de experiencia en la entidad que gestiona los residuos en Asturias. Agradeció, especialmente, “que tanto el Rey como la Reina se mostraron muy cercanos y cariñosos conmigo y con el resto de galardonados”.

El acto de ayer tuvo lugar con motivo del séptimo aniversario de la proclamación del Rey y con esa cita la Casa Real ha tratado de expresar el reconocimiento “a quienes desarrollan su vida y labor profesional ordinaria de manera ejemplar, al servicio de la sociedad”. En esta ocasión, de manera muy especial, por su contribución ante el covid-19.

“Vuestro ejemplo nos une, nos emociona y nos enorgullece; sois un espejo en el que todos debemos mirarnos; desde luego el Rey. Y seguir construyendo una España con el ejemplo de una sociedad fuerte y serena, cívica y solidaria”, dijo el monarca

Para las 16 mujeres y 8 hombres condecorados, con edades entre los 30 y los 74 años, el Rey tuvo palabras de elogio: “Vuestro ejemplo nos une, nos emociona y nos enorgullece; sois un espejo en el que todos debemos mirarnos; desde luego el Rey. Y seguir construyendo una España con el ejemplo de una sociedad fuerte y serena, cívica y solidaria; es un compromiso y un proyecto que debe unirnos a todos”.

Sin querer atribuirse más mérito del necesario, Luis Alberto Ramos reconoce que “fueron semanas difíciles” las que le tocó afrontar en Cogersa en el momento álgido de la pandemia. “La planta de tratamiento térmico funcionó 24 horas al día, 7 días a la semana para dar respuesta a una situación excepcional, una responsabilidad que afrontamos con gran entereza, conscientes del papel que debíamos asumir para gestionar los residuos de forma adecuada. El trabajo coordinado tanto en el horno como en la red de recogida de residuos sanitarios fue intachable. Este galardón es el reconocimiento al esfuerzo conjunto de los trabajadores y también del gerente de Cogersa al inicio de la pandemia, Santiago Fernández”, señaló. Ahora toca disfrutar del reconocimiento, quizá saliendo al monte y -en cuanto pueda- cogiendo setas, como quedó claro que le gusta hacer porque así se contó en el acto real, donde además de elogios también se desvelaron las personalidades de los homenajeados.