El LEV Festival (Laboratorio de Electrónica Visual) de Gijón cumple 15 años y por ello ofrece una programación muy especial. Del 22 al 25 de julio, la villa de Jovellanos se llenará de propuestas artísticas de vanguardia. Arte digital y música electrónica se combinarán en instalaciones y experiencias de realidad virtual y aumentada. Habrá performances y conciertos en el teatro Jovellanos y en el teatro de la Laboral, con grandes figuras de la música y el arte digital como Ryoichi Kurokawa, fuse*, Lucie Antunes, Fasenuova + Marta Verde, Tadej Drolic y Alex Augier.

El LEV es, sin duda, una de las propuestas culturales asturianas más sorprendentes y este año habrá dos platos fuertes que el público no debería perderse. Son dos instalaciones audiovisuales inmersivas de gran formato. Una, en Laboral Centro de Arte, lleva la firma de Fred Penelle y Yannick Jacquet y el título “Mécaniques Discursives”, dentro del programa “Años Luz” en colaboración con Fundación EDP. Además, Elías Merino y Sergio Millán presentan “Heterotopies” en en el Centro de Cultura Antiguo Instituto.

De Taiwán llega el artista new media Hsin-Chien Huang, gracias a una colaboración con el Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España. Es la primera exposición individual en España de este creador, que incluirá proyectos icónicos dentro del ámbito de la realidad virtual como los realizados junto a la pionera creativa Laurie Anderson. En la Capilla del Palacio Revillagigedo mostrará tres icónicas piezas. El espectador podrá vivir en primera persona una experiencia surrealista “y reflexionar desde los propios recuerdos del autor sobre la historia reciente de Taiwán”.

Para disfrutar del LEV habrá que tener listo el teléfono móvil. Tres experiencias de realidad aumentada descubrirán a los espectadores nuevas y fascinantes capas de realidad a través del smartphone. Se trata de las obras “Acqua Alta - Crossing the mirror” de Adrien M & Claire B y “Fauna” de Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest. Se podrán contemplar en la Escuela de Comercio de Gijón, en colaboración con el proyecto Arenas Movedizas. En el espigón de Fomento se podrá disfrutar de la obra titulada “Uramado AR. Tanukis Awake” de Julie Stephen Chheng.

El festival, entre otras muchas actividades, ofrecerá un taller para jóvenes junto al proyecto sonoro “dot tape dot”, que tendrá su presentación de resultados en forma de concierto durante el festival, y presentará la performance generativa “Advienne” de Cyril Meroni, desarrollada en residencia en LABoral Centro de Arte.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

· Conciertos y performances audiovisuales ·

Jueves 22 de julio, 21 h. Teatro de la Laboral

Ryoichi Kurokawa: Subassemblies

Viernes 23 de julio, 21 h. Teatro Jovellanos

Tadej Droljc: Beambreaker

Lucie Antunes: Sergeï Live

Viernes 23 y sábado 24 de julio, 18.30 h. LABoral Centro de Arte

Cyril Meroni: Advienne

Sábado 24 de julio, 21 h. Teatro Jovellanos

Alex Augier: pr(—)

Fasenuova + Marta Verde

Domingo 25, 13.30 h. y 14.30 h. Muséu del Pueblu d’Asturies

dot tape dot + Agrupación Coral Expandida de Gijón

Domingo 25 / 21 h. Teatro de la Laboral

fuse*: Dökk

· Instalaciones audiovisuales ·

Desde el 22 de julio. LABoral Centro de Arte

Fred Penelle & Yannick Jacquet: Mécaniques Discursives

Proyecto Años Luz, coproducido por L.E.V. Festival y LABoral Centro de Arte con el apoyo de Fundación EDP

Del 8 al 25 de julio. Centro de Cultura Antiguo Instituto

Elias Merino & Sergio Millán: Heterotopies

· Realidad Virtual ·

Del 22 al 25 de julio. Capilla del Revillagigedo

Exposición individual de Hsin-Chien Huang

Bodyless / 2019

La Camera Insabbiata / 2017 - Co Creación con Laurie Anderson

To the Moon / 2018 – Co Creación con Laurie Anderson

·Realidad Aumentada ·

Del 22 al 25 de julio. Escuela de Comercio / Espacio Joven

Adrien M & Claire B: Acqua Alta - Crossing the mirror

Del 22 de julio al 22 de octubre. Escuela de Comercio y circuito de calle

Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest: Fauna

Exposición permanente. Espigón de Fomento

Julie Stephen Chheng: Uramado AR. Tanukis Awake

· Taller ·

Del 22 al 25 de julio. Escuela de Comercio y Muséu del Pueblu d’Asturies

Técnicas expandidas aplicadas a la música coral. Con dot tape dot

