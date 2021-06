La madurez de Fontela

Cuando Hugo Fontela (Grado, 1986) se adentra en su estudio accede a “un espacio mental” en el que se gesta su pintura, en un proceso que, como él mismo confiesa, es “turbulento e intenso, caótico”. Carmen Figaredo primero y Jean Marie del Moral más tarde registraron fotográficamente durante los últimos diez años lo que sucedía en ese lugar y con ese material, seleccionado, ordenado y completado con un texto del periodista Juan Cruz, la editorial By Publications ha editado “La naturaleza de la pintura”, la primera monografía dedicada al asturiano, que es uno de los artistas españoles jóvenes con mayor proyección internacional, y que coincide con un cambio de etapa en su trayectoria creativa.

“La publicación de este libro coincide con un momento en el que mi mirada se ha trasladado de la ciudad al paisaje y en el que he tomado conciencia de la vigencia de la pintura como medio de expresión contemporáneo”, se sincera Fontela, y añade, como un mantra que contiene su actual ideario artístico, que “la naturaleza como detonante de la creación y la pintura como un medio para crear”.

A lo largo de esa década contenida en las páginas de “La naturaleza de la pintura”, Hugo Fontela ha cambiado varias veces de paisaje y su mirada también ha cambiado. “Hay varias imágenes de Nueva York, de su naturaleza; del sur castigado de la isla de Puerto Rico; de Madrid, de una especie de cueva”, enumera, y todas ellas, aclara, son una proyección de sus emociones.

A estas alturas de su carrera, Hugo Fontela se siente en una “primera madurez” como artista. Con 35 años cumplidos “La naturaleza de la pintura” le ha servido para “mirar atrás y ver lo ya hecho, para coger impulso, retomar ideas que había abandonado o para desechar caminos muy transitados”. De alguna forma, con esa anotación de lo realizado hasta ahora Fontela se siente “liberado” para seguir avanzando.

Y así llegó “River”, su última serie pictórica, que presentó en la galería Marlborough de Madrid y con la que ha recogido críticas muy gratificantes. Los escenarios acuosos que retrata en esos cuadros remiten a Asturias y suponen, en muchos aspectos, una vuelta a sus orígenes. “River” vino a culminar un interés por la pintura más pura, por la abstracción, y la elección de la naturaleza como fuente de inspiración”, explica el artista. “Al final pintamos los recuerdos de la niñez, en un intento de rescatar los destellos de lo que en la niñez nos causó fascinación, imágenes, estampas y emociones que están en mí hace mucho tiempo. La pintura me sirve para extraer todo eso y para recuperar esos momentos en que uno era niño y se fascinaba con el mundo”, explica.

“Llevo veinte años dedicándome a tiempo completo a la pintura, y hablo de primera madurez desde el punto de vista reflexivo. A mis 35 años ya ha quedado definido un atisbo de mi personalidad artística. Eso me permite reflexionar sobre lo que he hecho y me deja margen para mejorar y crecer”, indica. En ese contexto, Fontela sostiene que “esta publicación cierra una primera etapa de formación y me libera para ver por dónde quiero seguir avanzando”. Le sirve también “de incentivo: es como un broche, un cambio de etapa. Ahora puedo seguir avanzando y centrándome en ahondar en todas las posibilidades de expresión”.

“La naturaleza de la pintura” es la primera entrega de una serie dedicada al arte, dentro de una apuesta de la editorial “By Publications” por los creadores jóvenes. Una edición limitada de 196 ejemplares, que se presenta en una caja de madera y metacrilato y que sólo se pueden adquirir a través de la editorial. Para materializarla han recurrido a Jean Marie del Moral (Montoire, Francia, 1952), un fotógrafo francés, hijo de exiliados españoles, que empezó fotografiando a artistas españoles exiliados en París y que acabó retratando a los más grandes del arte contemporáneo, personalidades como Lichtenstein, Motherwell, Tàpies, Chillida, Saura, Campano, Schnabel, Soulages, Condo, Katz o Barceló.

La serie fotográfica de Carmen Figaredo (Oviedo, 1988), pareja de Hugo Fontela, constituye el punto de partida del libro y le da un punto de intimidad desde el que se percibe la agitación del proceso creativo. Algunas de las obras que Figaredo fotografió durante estos últimos años y que aparecen en las imágenes del libro ya no existen, destruidas por el artista o transformadas en otros cuadros.

Juan Cruz (Puerto de la Cruz, Tenerife, 1948) añade un texto que Hugo Fontela califica de “extraordinario” y que anima a leer, sin desvelar en qué sentido se deslizan las reflexiones del periodista.

A las muchas alegrías que le ha dado “River”, Hugo Fontela suma las que ahora le llegan con “La naturaleza de la pintura”, un libro que es una puerta de entrada a su universo creativo. Cuenta que no es excesivamente celoso de ese espacio y que suele abrirlo a amigos y al público interesado, cuando se siente preparado para hacerlo. “Pinto para mí mismo y el compromiso con la cultura es una idea propia, pero me reconforta ver que otros se emocionan con lo que a mí me ha emocionado”, admite.