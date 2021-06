“Rigoberta Bandini”, el grupo de pop electrónico que se ha convertido en la sensación musical en España con canciones como “Perra” o “In Spain we call it soledad”, abrirá el próximo día 4 de julio la programación estival de Laboral Ciudad de la Cultura con un concierto que comenzará a las 20.30 horas. Será un intenso programa en el que, además del grupo liderado por la catalana Paula Ribó, habrá también conciertos de “The Jayhawks”, “Nach”, Zahara, Iván Ferreiro y dos citas del L.E.V. Festival, que tendrá lugar entre el 22 y el 25 de julio en distintas ubicaciones de Gijón.

Después de “Rigoberta Bandini” le toca el turno a “The Jayhawks”, una banda estadounidense de country y country-rock alternativo, cuyo concierto será el 9 de julio. Un día después llegará una noche de rap, spoken word y poesía con “Nach”.

Ya dentro de la programación del L.E.V. Festival, el 22 de julio, tendrá lugar el concierto audiovisual “Subassemblies” del artista japonés Ryoichi Kurokawa. La performance “Live Media Dökk” del estudio de arte italiano “fuse*” está programada para el 25 de julio.

El 8 de agosto será el concierto de la cantante, compositora y escritora Zahara y la siguiente actuación musical, el 3 de septiembre, será la de Iván Ferreiro, uno de los grandes de la escena indie española, autor de himnos generacionales como “Años 80”.

También el teatro tiene su hueco en la programación de la Laboral. La primera obra representada será “Swingers, intercambio de parejas”. Se trata de una comedia atrevida, divertida y actual que El Jaleo Producciones Artísticas pondrá en escena el 3 de julio. Para el día 15 de julio está previsto el estreno de “Las Ganas (El principio)”, que es el primer espectáculo de la compañía “Las Ganas Teatro”. En esta obra una mujer de 62 años persigue su gran sueño e intenta recuperar su carrera teatral. La obra está realizada en el marco del programa de residencias del Centro de Recursos Escénicos del Principado de Asturias. Del 16 al 18 de septiembre tendrá lugar “Rincones y recovecos”, un “festival de artes escénicas en espacio singular”. Clowns, títeres, danza, teatro o circo serán algunas de las propuestas para todos los públicos que se podrán contemplar en el equipamiento escénico gijonés.

La comedia más pura tendrá su hueco también con el show “Estirando el chicle”, de Carolina Iglesias y Victoria Martín, programada para el 2 de julio. El 25 de septiembre será el turno de José Mota, Santiago Segura y Flo, que llegan con “El sentido del humor. Dos tontos y yo”.

La recepción de la Laboral acogerá la instalación audiovisual “La línea, la evolución y la expansión” de Roberto Lorenzo, del 1 de julio al 4 de agosto, y “Ecos” de Ramón Isidoro y A Bulto Cultura del 7 de agosto al 12 de septiembre, “un proyecto para recrear el desafío de estar en el paisaje y estar en la pintura”.

El conocido humorista y actor Berto Romero se subió ayer a las tablas de la Laboral para poner por fin en escena su “Mucha tontería”, un show que tenía previsto presentar en Gijón el pasado enero, pero que tuvo que aplazar por los preocupantes niveles de contagios que aún se registraban por entonces. El cómico, en la imagen, repetirá pase hoy y mañana.

El Jovellanos estrena su oferta teatral estival con la “La coartada”

La obra teatral “La coartada” inaugura la temporada de verano en el teatro Jovellanos de Gijón. Esta obra de Crest Hall protagonizada por María Castro, Gorka Otxoa y Miguel Hermoso se representa en el coliseo gijonés los próximos días 1 y 2 de julio. Este es el argumento de la obra: “Ana es una mujer al límite. Divorciada y atormentada por su pasado, pide ayuda a su mejor amigo para prepararse a testificar en la que sin duda será la declaración más importante de su vida. De ella dependerá no solo la custodia de su única hija, sino también su propia libertad. A lo largo de la noche, el enfrentamiento descarnado con sus propios demonios revelará hasta dónde es capaz de llegar para evitar el peor de todos sus miedos: el silencio”. La versión y la dirección corre a cargo de Bernabé Rico. Para Rico esta obra supone un reto dramático: “Meter al espectador en la mente de la protagonista para que la acompañe a lo largo de toda la función. Para que no la juzgue, sino que conviva dentro de ella. Para que entienda el porqué de unas decisiones a las que esta madre se ve abocada fruto de unas circunstancias que la superan y contra las que se rebela”. Según el director de esta obra, “el sonido del silencio juega a modo de suspense policíaco en una historia que se va desvelando progresivamente a medida que nos vamos haciendo cómplices de su personaje principal. Pero, como las grandes obras, esa no es más que la forma para ahondar en un contenido de altos vuelos, dando paso la narrativa a un thriller psicológico y este a un drama romántico de creciente intriga hasta su emotivo e impactante final”.