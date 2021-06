“La pandemia demostró que las gradas del fútbol son el florero necesario para decorar el salón”

José Joaquín Brotons (Barcelona, 1955) hace “La hora de Broti” en Radio Marca Asturias y participa en tertulias deportivas nacionales. Dirigió los grandes programas deportivos de la Ser, Cope, RNE y Onda Cero. Desde 2019...

–Vivo en Gijón. He encontrado cuanto necesitaba: paseos, paz y el mar, que es parte de mi identidad.

–Pero usted es mediterráneo.

–Barcelona agobia por el problema catalán. Creo en la conversación y me considero de izquierdas. Si me fastidian la convivencia me siento a disgusto. Soy del barrio de Gracia, hijo de charnegos, hablo y escribo catalán y viví hasta los 19 en Barcelona, donde están mis cuatro hermanos.

–¿Por qué llegó al oficio, por el periodismo o por el deporte?

–Después de 45 años no creo en el periodismo sino en la comunicación, en contarle a la gente cosas que le interesan. Para seleccionar compañeros he preguntado “¿te gusta el deporte o comunicar?”. Cuando contestan “el deporte” les digo: “Deberías ir a otro sitio, a un gimnasio, a una ciudad deportiva”.

–¿No cree en el periodismo?

–Porque ha calado el de bufanda y pandereta. Es imposible ser imparcial, pero hay que ser honesto: buscar la opinión de las dos partes y no dejarte seducir por el poder. No entiendo el partidismo absurdo en las televisiones privadas porque la gente busca su propio juicio.

–1975, ¿le llevó a la radio?...

–Mi admiración por Joaquim Maria Puyal, que daba historia de España en inglés para extranjeros en la Universidad y era el hombre de José María García de Barcelona. Yo estudiaba Periodismo, le sustituí y entré en los deportes.

–Pero pronto se fue a Madrid.

–A hacer la mili y Vicente Marco me eligió para el recambio en “Carrusel deportivo” y me tuvo un año en el estudio, entre él y Joaquín Prat –era estar en el cielo– sin decir una palabra, tomando notas y recibiendo lecciones. Me nombraron director de deportes estando José María García. Mientras estuvimos juntos nuestra relación fue buena.

–¿Qué tal la serie “Reyes de la noche”, sobre la lucha de García y José Ramón de la Morena?

–Un bodrio. Javier Gutiérrez pone voz de García, pero dicen que no tiene que ver con la realidad. Está basada en los mejores años de la radio deportiva, porque esa competencia mejoró la información en busca de noticias y personajes y dio la posibilidad de elección: García como monologuista y De la Morena, coral. El riesgo eran el insulto, el desprestigio, pero no era tan triste como cuentan. Trabajé 7 años con García y era muy exigente, pero no un déspota. Y ayudaba.

–¿Le ayudó a usted?

–Me prestó 25.000 pesetas para alquilar mi primer piso en Madrid y aconsejaba a los futbolistas: no te vuelvas loco con las mujeres...

–Se quedó en Madrid.

–Y construí mi familia. Tengo dos hijos, Iñaki y Arantxa, en los cuarenta. Estoy separado hace 12 años. Madrid y Barcelona son ciudades para trepar y pelear por un puesto de trabajo. El humorista Pedro Ruiz me decía “Broti, esto es un camino de ir y venir muchas veces, cuantas más vuelvas más experiencias has acumulado”.

–¿No le cansa el fútbol?

–Me parece una excusa para vivir yo, que amo el baloncesto y lo he jugado. El fútbol no me apasiona –veo 15 minutos por gusto y el resto por obligación–, pero sí sus eventos, su componente social. No siento pasión por ningún equipo.

–Dicen que es del Barcelona.

–Porque critico a Florentino Pérez. Me gustó el Barcelona de Guardiola y la mayoría de aquel equipo fue campeón del mundo.

–Deportes que le gusta ver.

–Tenis y los Juegos Olímpicos. El atletismo me vuelve loco sea masculino que femenino.

–Opine del fútbol femenino.

–Quieren elevarlo a una categoría que a la gente no le interesa. La igualdad es una lucha necesaria en otros aspectos para que haya las mismas oportunidades. El baloncesto femenino me atrae, pero no como el masculino porque es muy difícil ver un mate. No distingo un hombre y una mujer en doma e hípica... o nadando; aunque los tiempos no sean los mismos; el espectáculo, sí. El deporte profesional es espectáculo.

–El fútbol sobremanera.

–Estuve en Telemadrid cuando las autonómicas tenían la exclusiva de la Liga y en Gol TV con los derechos de la Liga y de la Champion. Los espectadores de grada son residuales: la pandemia demostró que son el florero necesario para decorar el salón.

–Presentó y dirigió. Elija.

–Formar gente. He trabajado con los mejores –Luis del Olmo, Carlos Herrera, Gabilondo, Encarna, Martín Ferrán...– y todos me han ayudado. Me gusta trabajar con jóvenes por aprender de ellos y para que succionen lo que yo pueda saber. El poder no me ha interesado jamás por eso he cambiado tanto de sitio. Comunicar es vivir con intensidad da igual dónde estés y qué edad tengas. No me jubilaré; es estar muerto en vida.

–¿Por qué vino a Asturias?

–En Barcelona levantamos Gol TV en 4 meses y me horrorizaba tener que demostrar cada día algo que no era necesario a mi edad. No quería competir, sino disfrutar de lo que hacía. Dejé de ganar mucho y descubrí que el dinero solo sirve para decir que no. Me encargaron seleccionar el personal de Asturmedia y vine mucho.

–¿Por qué quedarse?

–Gijón y Oviedo son pequeños, pero Asturias es grande. Me ha perdido la comida: he cogido 10 kilos en 2 años. Vivo solo. pero tengo amigos y amigas. El carácter es abierto. La lluvia es una bendición y cuando hay sol ese azul con verde hasta la arena misma de la playa, para mí era inédito. Necesito una temperatura estable, entre 18 y 23 grados. Sin el estrés, descanso mejor. Nunca nadie mejor definió esto como el paraíso y era una campaña de publicidad. Solo está mal comunicado, que puede ser una ventaja. Creo que me voy a quedar.

–¿Un recuerdo emocional del Oviedo o del Sporting?

–El gran Quini me telefoneó para que un sobrino suyo pudiera trabajar en Gol TV y me pareció muy buena persona y humilde. Dije que miraran al candidato con buenos ojos, nada más, y el chaval pasó una prueba. Compré 4 acciones del Oviedo cuando lo presidía Toni Fidalgo y yo llevaba Radio Goles.