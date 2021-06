El nacimiento de una nación en 28 fotos

“Se puede resumir esta muestra en que se puede ver nacimiento de una nación en menos de 30 fotos, en apenas 28”, indica Piquer. “Muchas veces vemos exposiciones de fotografía histórica, y son positivados actuales. En este caso son positivadas en 1870 y que han llegado hasta nosotros. Y no es fácil, porque es un material muy sensible, que no es habitual ver en una exposición”, relata.

Este libro, que también es el catálogo de la muestra, añade algunas peripecias, relatos y alguna catastrófica desdicha de la peripecia vital de Roche. ¿Y por qué era especial? “Porque es una figura muy olvidada de su época, pero con una vida muy interesante detrás”, comenta Gretel Piquer. “Fue por ejemplo de los que se dio cuenta de que todo pasaría por la electricidad, que sería lo que nos llevaría a la fotografía de hoy en día”, subraya.

Aunque la autora del libro descubre también que Thomas C. Roche mantenía una pasión por el estilo clásico de su época. “Estaba preocupado por la docencia de los jóvenes fotógrafos. Y a pesar de que era un técnico que estaba a favor de los avances, seguía prefiriendo las técnicas antiguas”, relata. “Le gustaba esa técnica fotográfica de tener el control absoluto de todos los procesos, desde preparar el escenario, si hacía un retrato en estudio, pintar sus propios fondos para hacer la fotografía, o saber cómo revelarla”, añade. “Todo eso muere con la aparición de la película de celuloide”, enfatiza Gretel Piquer.

“La aventura americana” recoge el progreso en el siglo XIX y retrata espacios icónicos como Nueva York durante su desarrollo. “Roche refleja esa preocupación de Estados Unidos de querer ser una absoluta potencial mundial, quería recuperar ese papel que había perdido durante la guerra de secesión”, apunta Piquer. “Eso lo vemos en arquitecturas como la de las ciudades de Nueva York, en todo ese momento de expansión hacia el oeste, y de la conquista de un país, que hemos visto tantas veces en películas y leído en libros”, añade. También incide en el concepto actual ecológico, que ya se vislumbra en imágenes de Roche. “Se plantean cuestiones de protección de la naturaleza, como la de los parques naturales de Yosemite o Yellowstone”, describe Piquer.