“La pandemia: ¿El Chenobil del liberalismo?” es el título de la conferencia digital que ofrece el próximo jueves a las 19.00 horas en el Club Prensa Asturiana la historiadora portuguesa Raquel Varela, (Cascais, 1978), que será presentada por Carlos Fernández Collado, presidente de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (ASICOM).

Profesora de la Universidad Nueva de Lisboa

Varela es investigadora y profesora en la Universidad Nueva de Lisboa. Está especializada en historia del trabajo, condiciones laborales, movimiento obrero e historia europea del siglo XX. Es autora de 32 libros y coordina 17 proyectos a nivel mundial. ASICOM la premió en 2020 por su brillante trayectoria y por contribuir a estrechar lazos entre la Península Ibérica y América.

El confinamiento, una idea medieval

"Los gobiernos tuvieron la idea medieval del confinamiento, que se aplicaba cuando no había ciencia, no existían servicios públicos de salud... Los gobiernos capitalistas del mundo tuvieron que admitir que no tienen medios para combatir una pandemia de baja letalidad. Imagínese si hay una pandemia de alta letalidad. La única solución es una idea completamente enloquecedora desde el punto de vista de la salud mental y física de la gente que es el confinamiento, y que tiene un impacto destructivo en la economía. Se habla ya de que hay 30 millones de personas que pueden morir de hambre, se habla ya de una pandemia mental tremenda", asegura la investigadora. En su opinión, lo que está ocurriendo tiene que ver con el capitalismo y su desigualdad social, "no es una economía solidaria. Los trabajadores están pagando la factura de la crisis y no quienes tienen grandes ganancias. Y el dinero no produce dinero".