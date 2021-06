La cantante Lola Índigo se une al equipo de los Looney Tunes para dar voz a Lola Bunny en la película "Space Jam: Nuevas Leyendas", que protagoniza el jugador de baloncesto LeBron James y que se estrenará en España el próximo 23 de julio.

Es el primer proyecto de doblaje en el que participa la artista y con un personaje que le ha marcado desde su infancia y a quien incluso ha dedicado su canción "Lola Bunny", según informa un comunicado de Warner Bros.

Lola Índigo ha realizado esta colaboración mientras prepara el lanzamiento de su próximo disco, "La niña", con quince canciones en las que colabora con varios artistas destacados y que se podrá escuchar el próximo 2 de julio.

estoy muy feliz de contaros que voy a ser la voz de Lola Bunny en Space Jam nuevas leyendas 😭❤️ hace ya varios meses desde que hice el casting y ha sido un sueño hecho realidad 🙏🏼 ojalá os haga tanta ilusión como a mi, que ganas de que llegue el 23 de juliooooo pic.twitter.com/OexFNdol6M — lola indigo (@lolaindigomusic) 28 de junio de 2021

Su mensaje se ha convertido en trending topic y la actriz ha recibido tantas felicitaciones como críticas por no ser una actriz de doblaje profesional. Sin embargo, hay un tuit que se ha convertido en viral. Un icono de un corazón roto de la actriz profesional de doblaje Vera Bosch ha recibido miles de "me gusta" y comentarios en la red social del pájaro. "Me ha partido el corazón ver que te quitaron el papel de esta manera, simplemente por hacer marketing con una persona que estoy 99% segura que no ha estudiado ni tiene planteado estudiar doblaje".

Tantos han sido los mensajes de apoyo, que la actriz ha mostrado su sorpresa en Twitter. "Estoy FLIPANDO. Millones de gracias por el apoyo Nadie merece hate, lo importante es que se valore lo que hacemos, y se nos trate como merecemos. Gracias de corazón"

Estoy FLIPANDO. Millones de gracias por el apoyo 💜 Nadie merece hate, lo importante es que se valore lo que hacemos, y se nos trate como merecemos. Gracias de corazón — Vera Bosch (@Veraboschm) 28 de junio de 2021

"Space Jam: Nuevas Leyendas", que está dirigida por Malcolm D. Lee, es una película animada y de acción en la que la superestrella de la NBA se une a Bugs Bunny y a los Looney para derrotar a una fuerza digital todopoderosa en la cancha de baloncesto.

Una película que es la secuela de "Space Jam", una historia que mezclaba animación y acción real, estuvo protagonizada por Michael Jordan en 1996 y recaudó unos 250 millones de dólares (unos 210 millones de euros) en todo el mundo.