“Si alguien necesita comida se la llevamos: la gente no quiere limosna sino respeto”

–Vino a España a relajarse, y fíjese...

–Tengo el teléfono colapsado con mensajes y felicitaciones.

–¿Le ha llegado la del presidente Biden?

–Pues no he podido ni mirar. Estoy impresionado.

–

Su andadura como cocinero filantrópico comenzó en Haití, uno de los países más pobres del planeta.

–Fue en 2010. Fuimos a ayudar tras aquel terrible terremoto. La expedición se llamaba “Solar for Hope” y llevó 14 cocinas solares al país devastado. En realidad a mí me gusta ayudar desde que era niño, igual que hace tanta gente en su comunidad de vecinos, en la iglesia... Me parece algo esencial.

–Ha estado nominado al Nobel de Paz, ahora recibe el Princesa de Asturias, que se considera antesala de los Nobel. ¿Está contento?

–Sí y no. Tengo 51 años. Aún me considero joven para tan altos honores. Si me los merezco que lleguen más tarde. Conozco a mucha gente que hace grandes cosas y ni siquiera han tenido la suerte de que se sepa o se valore. No hay mucho que celebrar, queda tanto por hacer...

–Le duelen las desigualdades de este mundo, pero

a veces sus apariciones mediáticas con WCK (World Central Kitchen) despiertan críticas.

–No lo hago por vanagloriarme ni por salir en la foto, créame. No tengo necesidad de ello. Incluso nos convertimos en transmisores de información. A Bahamas fuimos los primeros en llegar y contamos lo que estaba pasando. Ahora ayudamos con comidas a los equipos de rescate del edificio derrumbado en Miami Beach. Estamos en India, de donde llegué hace unas semanas. Me siento orgulloso de nuestro trabajo y de los miles de voluntarios. Estamos en la frontera entre Colombia y Venezuela. No sólo respondemos a huracanes y catástrofes.

–El trabajo de WCK se amplifica, ¿hasta donde puede llegar?

–

Estamos viviendo uno de los momentos mas delicados de la historia reciente. Producimos desperdicios sin parar, millones de personas pasan hambre y otras no saben como combatir la obesidad: muchas contradicciones.

–

Está haciendo el Camino de Santiago con su esposa, ¿le mueve la fe?

–

La fe es importante, seas creyente o no. Todos miramos a las estrellas y pensamos que habrá allá arriba. Me crié católico y profeso esa religión. Estoy orgulloso de Jesús que multiplicó panes y peces y cocinó para los apóstoles.

–En WCK cocinan para todos y siguen el mandato bíblico de dar de comer al hambriento.

–Nuestra organización da de comer a gente de sinagogas, mezquitas y diferentes iglesias. WCK quiere que haya muros más bajos y mesas más largas para construir un mundo mejor. El que no es cómo tú no es tu enemigo.

–Una de las cosas que llaman la atención es el mimo que ponen en la presentación de la comida, los envoltorios.

–La gente no quiere nuestra limosna, quiere nuestro respeto. No estamos para la foto. Si alguien necesita alimentos se los llevamos. Y claro que cuidamos los detalles, por supuesto, igual que hago en mis restaurantes.

–Conoció a Tichi bailando salsa en Bethesda (Maryland), donde ahora residen. ¿Qué porcentaje de premio le corresponde a ella?

–Ya sabe eso de que detrás de un gran hombre hay una mujer asombrada... Llevamos casados 26 años y mire, yo hago lo que hago porque ella mantiene el castillo en funcionamiento: desde el puente con los amigos hasta el resto de las cosas de la vida diaria doméstica y empresarial. Ella es el 99 por ciento de todo esto. El plato que más vendo es gazpacho a su estilo.

–¿Qué queda en usted de aquel niño que nació en Mieres?

–Creo que yo fui emigrante toda la vida. Mi padre, maño, mi madre de Baracaldo; tengo primos en todas partes... Me siento muy asturiano, también catalán. América me encanta porque está formada por muchos de nosotros. Me veo ciudadano del mundo, mi misión es tender puentes.

–Posee un imperio de restaurantes. ¿Ha cumplido todas sus expectativas empresariales?

–Tengo también mi ego y quiero ser el mejor cocinero del mundo. También me veo más comprometido. Necesitamos líderes que fomenten la inclusión, que saquen lo mejor que llevamos dentro. Estados Unidos tiene ahora un líder, veníamos de otro que sólo lideraba para los afines. Aunque ser líder en un mundo cada vez más conflictivo no es fácil. Tampoco hay que ser románticos, sino resolutivos.

–¿Seguirá andando hasta Santiago de Compostela?

–Sigo el Camino, y con mucha alegría.