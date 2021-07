¿Quién está detrás del coronavirus de Twitter?: se llama Mario, está vacunado con Pfizer y ha escrito un libro sobre pandemias

En febrero de 2020, cuando el covid asomaba la patita por Italia, Mario de Diego se abrió una cuenta en Twitter para bromear sobre el asunto. Lo llamó @CoronaVid19 y escribió: “Hago ‘¡achís!’ y aparezco a tu lado”. Quedó bautizado como el coronavirus de Twitter y en una semana logró medio millón de usuarios. Ya está camino de alcanzar el millón de seguidores y ha escrito un libro para contar con humor la historia de las grandes pandemias. La persona que mueve los hilos de esta famosa cuenta de Twitter cuenta a LA NUEVA ESPAÑA cómo fueron sus comienzos y qué hará ahora con la llegada de la vacuna que "amenaza" con llevarnos a la “normalidad”.

Voy a bloquear a todo el que suba la típica fotito vacunándose. — Coronavirus (@CoronaVid19) 2 de marzo de 2021

Quién es el coronavirus de Twitter

Se llama Mario de Diego, tiene 39 años, los ojos claros y es madrileño. Está vacunado con dos dosis de Pfizer que le pusieron hace unos meses por motivos laborales. Es educador social y tiene un máster en neuropsicología. “Trabajo con personas”, le gusta especificar.

Hace unos días se hizo su última PCR a pesar de estar vacunado. Tuvo contacto con un positivo y se encontró mal. “Es todo psicológico porque he dado negativo”, razona.

Su conversación es coherente y cauta. El humor y el discurso ácido lo deja para Twitter, donde se convierte en “la Rosalía de los virus”.

En su familia alucinan con el éxito de su idea. Él mismo no esperaba tanta repercusión. Pero en su casa le reclaman: “Me dicen que les dedique más tiempo a ellos y menos a Twitter”.

¿Cuántas olas necesitáis para salir mejores personas? — Coronavirus (@CoronaVid19) 3 de noviembre de 2020

Cómo nació @CoronaVid19

“Fue algo impulsivo”. Le gusta Twitter, sigue a personajes humorísticos como @DiosTuitero o @norcoreano -el Kim Jong-un de Twitter- y, aunque no tenía conocimientos de redes sociales, utilizó su intuición para lanzar algo original. “Nadie había creado una cuenta de un virus, era algo novedoso. Pensé, ¿por qué no?”, recuerda. A mediados de febrero abrió la cuenta y comenzó a crecer cuando en España había muy pocos casos. La clave de su éxito: “La gente no tenía ganas de tomarse esto en serio; entonces pensábamos que esto era sólo una gripe”.

Estoy nominado a mejor excusa del año. — Coronavirus (@CoronaVid19) 17 de febrero de 2021

Confinamiento tuitero

Entre bromas, llegó el 14 de marzo y confinaron al país. El coronavirus generaba noticias al segundo, y Mario les daba su toque. “Realmente creo que no invertía tanto tiempo. Soy una persona que me gusta estar informado de todo y tenía notificaciones de noticias a las que yo iba reaccionando desde la cuenta de Twitter”, explica. A veces lo hacía sin pensar demasiado; otras, lo pensaba más, sobre todo si tocaban temas políticos.

También buscaba fuentes de información especializadas. “He preguntado a expertos para hablar de algunos temas porque no quería que hubiese ‘facke news’ a pesar de que fuese una cuenta en tono de humor. En su día pregunté, por ejemplo, si debía hablar de cepas o variantes”, explica.

¿La cuenta del coronavirus da dinero?

Una cuenta con un crecimiento semejante y una interacción tan alta, ¿es rentable?. “La gente se cree que he ganado mucho dinero, pero no es así”, confiesa De Diego. Sí le han llovido ofertas de agencias para hacer publicidad desde su escaparate virtual, pero dice haber rechazado el 90%. “No quiero cargar mi cuenta de publicidad, no es mi objetivo”, aclara. Además, “la gente ve los anuncios como algo malo; yo promociono mi libro en Twitter y tiene un impacto negativo”.

Mi mascarilla favorita es esa con la que dices tres palabras y ya se te ha salido la nariz. — Coronavirus (@CoronaVid19) 7 de septiembre de 2020

El libro "Cómo acabar sigilosamente con la humanidad”

Casi un año después de abrir la cuenta @CoronaVid19, llegó el libro. “Cómo acabar sigilosamente con la humanidad” narra las grandes pandemias de la humanidad desde el punto de vista del covid. “Está enfocado pensando en cómo verían los virus al ser humano; al final, es un espejo de cómo es la humanidad. Nos quedaos reflejados en cosas como que pudimos hacer una vacuna contra el coronavirus en 12 meses y no la hay contra la malaria”, detalla.

Sin ti nada hubiera sido posible. ¡TE QUIERO, PAPÁ! pic.twitter.com/jylsna5vPF — Coronavirus (@CoronaVid19) 19 de marzo de 2021

Las ventas de su recopilatorio de pandemias “van bien para ser un autor desconocido”. Le llegan mensajes de gente que dice haberse reído y aprendido con el libro a partes iguales. Y puntualiza: “El libro, como la cuenta de Twitter, no lo hice por dinero, lo hice porque me hace ilusión”.

La vida tras la pandemia

Si la pandemia llega a su fin, Mario calibra “varias opciones”. Si el covid se queda como un resfriado, “pasaré de ser la Rosalía de los virus a ser otro cantante más humilde”. Si el covid desaparece “podré hablar desde el más allá”. Por último, “también podría mutar”. No quiere hacer muchos planes y dejarse llevar por los acontecimientos.

A corto plazo, este verano, el coronavirus de Twitter viajará por la Península. No tiene pensado visitar Asturias, aunque lo conoce y ha estado en Picos de Europa, Gijón o Covadonga. “Podéis estar tranquilos”, bromea.

¿También os vais a pelear por las vacunas? ¡Sois mi especie favorita! — Coronavirus (@CoronaVid19) 30 de enero de 2021

¿No empezáis a notar el vacío que voy a dejar? ¿De qué hablaréis cuando no sepáis de que hablar? Al tema de la Eurocopa tampoco le queda mucho. — Coronavirus (@CoronaVid19) 21 de junio de 2021