Segura se acerca a la estación asturiana

“Lo que quiero con esta película es que la gente disfrute, algo que no es nada sencillo. Hacer buena comedia es dificilísimo; yo pienso hasta en el metraje porque si me sale muy larga me cabreo. Una comedia debe ser liviana, sin valles, y conseguir que la gente salga del cine con una sonrisa”, explicó ayer en Zaragoza Segura, que atendió a los medios junto a Florentino Fernández tras el pase de prensa.

Como ya hizo en “Padre no hay más que uno”, Segura ha vuelto a escribir el guion con Marta González de Vega y juntos han construido un divertido filme que no deja de arrancar sonrisas durante todo el metraje. Segura y Leo Harlem dan vida a un padre y a un abuelo encargados de llevar a su hijo y a sus amigos a un campamento pero, cuando el tren arranca sin ellos y con los niños solos dentro, comienza una disparatada persecución para llegar al tren, y un alocado viaje por parte de los niños, que harán todas las travesuras que no se atrevían a hacer delante de los mayores.

Se siente tan cómodo en el género que a Segura le gustaría que su próximo proyecto fuera una nueva entrega de “Padre no hay más que uno”. “No hay nada cerrado, pero eso es lo que me gustaría. Me quedé con ganas de rodar más porque me lo pasé genial trabajando con esa familia”, destacó. “Es importante que segreguemos hormonas positivas para el organismo: oxitocina, serotonina... Porque cuando tienes miedo, estrés y mal rollo generas cortisol, y eso deprime el sistema inmunológico. Con lo cual, quiero recomendar terapéuticamente que acudan a ver ‘¡A todo tren!’”, bromeó el cineasta.

Con todo, no se olvida de la saga que le llevó a reventar las taquillas entre 1998 y 2014. “Por supuesto que querría hacer ‘Torrente 6’, pero creo que soy un poco como Stallone. De ‘Rocky V’ a ‘Rocky Balboa’ pasaron casi 17 años. ¿Si me veo haciendo ‘Torrente’ a los 80 años? Pues sí, por qué no. Qué mejor forma de terminar mi filmografía que con un Torrente decrépito”, aseguró.

Preguntados por los efectos de la pandemia en el sector y la crisis crónica del cine español, ambos subrayaron que esta siempre ha sido una “profesión de riesgo”.