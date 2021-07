Santiago Segura, de estreno en Oviedo: “Asturias es un buen lugar para ‘torrentizarse’”

Santiago Segura visitó hoy Oviedo para presentar su última película, “¡A todo tren! Destino Asturias”, que llegará a las pantallas el próximo jueves 8 de julio. Segura dirige la película y la protagoniza junto al cómico Leo Harlem, que le acompañó en sus andanzas asturianas. El cómico pisaba tierra conocida: “Yo las lié muy buenas por Oviedo cuando era un chaval. Salía con mi amigo el de ‘Sidra Muñiz’ de Tiñana o con Jorge ‘Ilegal’ por todos los bares de aquella época, el ‘Cuentu de la Buena Pipa’, el ‘Tigre Juan’, el ‘Paul & Cia’”. En la película, Segura y Harlem se despistan al subir al tren con los niños que vienen de campamento a Asturias, al final los niños viajan solos. Una comedia que pretende ser la película del verano y volver a poner a Segura en el número uno de los más taquilleros.

–Dos de julio y lloviendo, ¿Asturias es un buen destino?

–Asturias siempre es un buen destino, es el paraíso natural. Donde quiera que pongas la cámara es un espectáculo. Y la verdad, para que le voy a engañar, hemos recibido un gran apoyo y muchas facilidades del gobierno de Asturias, que eso siempre es importante, si no hubiese sido así igual el destino habría sido Granollers. Asturias me parece fabuloso y como los niños (en la película) van a un campamento tenía que ser un sitio que tuviera cierta distancia para que se hiciese noche en el tren. No queríamos irnos al extranjero, somos muy del terruño.

–¿Cómo fue el rodaje en Asturias?

–Climatológicamente variopinto. En Asturias tenéis mucha suerte porque en un mismo día vivís el invierno, el verano, la primavera y el otoño. No sé si os gusta o no, pero a mi no me disgustó. Amanecía diluviando y pensábamos que no podríamos rodar y al final acababa un día fantástico. Al que no le gustó tanto fue al director de fotografía, también te lo digo. El pobre se quería abrir las venas. O ruedas nublado o con sol pero aquí te vuelves loco.

–Leo Harlem: Fue un trabajo muy duro porque fue en la segunda ola de la pandemia. Las circunstancias de trabajo fueron más duras de lo normal. Todo muy concentrado. Se trabajó mucho, jornadas muy duras y le gente se portaron como máquinas.

–¿Cómo es la película?

–Una obra maestra de la comedia y la diversión.

–Qué va a decir usted.

–Ya, todo lo que yo cuente.... Yo estoy enamorado de la película, pero hasta que no veo a las primeras 200 o 300 personas metidas en una sala y que se ríen cuando se tienen que reír, no me quedo tranquilo. Hemos hecho ya varios pases y ha funcionado. Estoy bastante contento. En la película somos dos desgraciaos, este y yo, y las desgracias ajenas te hacen sonreír. La pesadilla de cualquier padre y cualquier abuelo es perder a los niños, pero siempre son más bonitas las desgracias ajenas. Cuando les cuento mis desgracias a mis amigos se descojonan, así que esta es una de esas películas de sonrisas, que sales mejor de lo que has entrado.

–Una risas muy necesarias en momentos de pandemia.

–Leo Harlem: El humor nunca viene mal pero si llevas un año y medio de amargamiento, con problemas, con gente con situaciones complicadísimas de trabajo o de salud, en mi caso se ha muerto algún pariente, las risas siempre vienen bien y especialmente en estos momentos de zozobra pero de gran esperanza.

–Santiago Segura: Creemos que la película es terapéutica. La risa genera hormonas como la oxitocina o la serotonina, que fortalecen el sistema imunológico. Cuando hay miedo generas cortisol y eso es oxidativo y te destroza el sistema inmubológico.

–Leo Harlem: Está demostrado científicamente que esta película debería estar recetada por la Seguridad Social. Además, como es una película muy familiar, fortalece los lazos, porque va a ir la gente con los padres, con los abuelos, con los primos, con los sobrinos.

–Esta se la sabe, ¿cómo es rodar una película con niños?

Santiago Segura: Pues muy bien. Chillan, juegan, son niños. Yo que tengo espíritu infantil me iría a jugar con ellos.

Leo Harlem: Los niños de ahora son muy distintos a nosotros. Cuando éramos pequeños no estabas acostumbrado a que te grabasen. Como mucho tenías un tío que tenía una Super8 y te grababa en vacaciones. Ahora los niños están hechos a verse en vídeos, a grabarse ellos, a hacer sus tik tok, La cámara les resulta mucho más natural.

Santiago Segura: Son cerebros nuevos, a estrenar. Yo alucino con la retentiva que tienen. Se sabían los textos a la perfección. A mi me cuesta muchísimo estudiar, voy con mi chuletilla en la mano. Me pasó en “Torrente”, que lo tenía todo preparado, los planos, las secuencias, todo y pensé, hostia si yo soy el prota, se me había olvidado estudiar los textos, menos mal que lo había escrito yo y lo tenía fresco, pero me cuesta muchísimo.

–Hablando de “Torrente”, fue un visionario poniendo a José Luis Moreno en el papel de Villano en la segunda entrega.

–No, no, para nada. Sí que es verdad que me pareció que podía hacer un villano perfecto, pero fue un tipo encantador. Su entorno me decía que no iba a querer ser el villano. Se lo conté, le hizo gracia y aceptó. Tuvo 15 sesiones, no era un cameo. Al final le dije que cuanto quería cobrar y me dijo “me lo he pasado en grande, Santiago, no voy a cobrarte nada” (Segura imita la voz de Moreno). No puedo hablar mal de Moreno.

–¿Habrá “Torrente VI”?

–Pero usted no me ve?, estoy en forma, me tendría que torrentizar. Pero bueno, creo que hoy hay fabada en el menú. Aquí en un mes bueno te torrentizas.

–Leo Harlem: ¿Cuánto hace que vives en Asturias? Doce kilos. Aquí el tiempo no se mide por años, se mide por kilos.