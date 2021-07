Juan Fueyo aconseja al joven emigrante: “No quemes naves y ponte el mundo por montera”

LA NUEVA ESPAÑA inicia hoy la serie “Asturias exporta talentos”, dedicada a profesionales asturianos que trabajan con éxito fuera del Principado, ya sea en el resto de España o en el extranjero. El primer invitado es un peso pesado de la ciencia: el neurólogo Juan Fueyo Margareto (Oviedo, 1957). Profesor e investigador en neurología y oncología en el centro MD Anderson de la Universidad de Texas, es autor del exitoso libro “Viral”.

Un razonamiento idílico: “Cuando estás fuera, Asturias es perfecta”. Lo diagnostica el neurólogo ovetense Juan Fueyo desde el centro oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas. Hay muchos asturianos que lo saben porque la falta de oportunidades alimenta el éxodo y sus secuelas de nostalgia. Signos de interrogación: “¿Cómo se podría evitar la salida de los asturianos? ¿Podría ponerse Asturias a la cabeza de Europa en la inversión en energías verdes? Con el cambio climático Asturias tiene otra oportunidad para jugársela y apostar por el futuro”.

Del mañana al ayer: “La Asturias de mi infancia se parecía a la de ‘La aldea perdida’ de Palacio Valdés. El Nalón y el Caudal bajaban negros por el carbón. Mi tío Donato fue herido en una explosión de grisú en una mina. Otros familiares tenían síntomas de silicosis por haber trabajado en los pozos. La industria de la minería campaba en toda la región sin tener en cuenta el cambio climático”.

Recuerda el olor de las castañas mayucas “secándose al sol en una galería de una casa en Congostinas y el sonido de la Reguera, el riachuelo que pasa por el pueblo, durante las noches. Y sigo oyendo la voz de mis tías Trina o Ángeles despertándome diciendo: ‘Nevó mucho y no hay escuela’. ¡Meca! Recuerdo haber visto jugar al Barcelona de Cruyff contra el Oviedo”. Aprendió pronto que vivir es luchar: “Desde parvulitos intentaron meterme en la cabeza que había que ser del montón, que era malo destacar. No fue una cosa única, Descartes pensaba que para ser feliz había que ser invisible. Además, los que venimos de familias humildes hemos sentido muchas veces que lo de la meritocracia era un cuentín de hadas”.

Su primer viaje al extranjero fue a un congreso en París, “una de las Mecas de la neurología clásica. Me impresionó el nivel científico, más alto que en España, y me gustó mucho la ciudad. Tengo también buenos recuerdos de mis viajes con Cande a Dublín para estudiar inglés. En Irlanda me siento como en casa”. Carrera de obstáculos: “El primero fue el idioma. Y después ampliar los conocimientos en áreas de investigación del cáncer. La vida del emigrante lleva a vivir con la ansiedad de no saber bajo qué cielo y en qué patria se despertará uno mañana. Pero a Cande (su esposa, la doctora Candelaria Gómez-Manzano) y a mí no nos ha ido tan mal. Como decía Sinatra: tenemos algunas cosas de qué lamentarnos, pero son tan pocas que no merecen mencionarse”.

Estados Unidos: ¿mucho que enseñarnos? Sí por “la mentalidad de progresar, de que es lícito querer ser el mejor, el número uno”. Pero “Estados Unidos puede aprender mucho más de las sociedades europeas, que son más solidarias y apoyan mucho más la educación y la medicina pública y ayudan a los desfavorecidos. Estados Unidos es un país hostil hacia los enfermos y los ancianos”.

La escasez de agua a la que parece condenado el planeta podría convertir a Asturias en un paraíso más natural que nunca. Podría: “En 2050 quizá sí. Pero como la cosa siga poniéndose cada día más fea, es posible que, en la segunda mitad del siglo, Asturias pierda la lluvia y se descoloree. Podría ser que los pueblos y ciudades costeras se anegasen y que los incendios forestales –como ocurre en Australia y California– se llevasen por delante la flora y la fauna. Es urgente detener el calentamiento global o Asturias será un paraíso perdido”.

Un paraíso que, en la lejanía, se ve como “un destino turístico que, cada vez con más frecuencia, entra en las listas de las mejores revistas de viajes, incluyendo ‘National Geographic’, como uno de los mejores destinos para vacaciones. Todos sabemos que el turismo es una bendición y una maldición en Asturias”.

De la pandemia se puede sacar pecho: “El mundo debería aprender de cómo se gestiona una pandemia estudiando a los profesionales de la salud de Asturias. Y ya sé que hay críticas, y que los líderes deben escuchar a los críticos, pero en general: ¡chapeau!” Pero hay lecciones que no deben olvidarse: “Hay que reforzar la infraestructura sanitaria. En un artículo en la revista ‘Lancet’ se comentaba cómo se ha deteriorado en España esta red de profesionales desde la última crisis económica. No puede ser que existan tantos contratos temporales, que a las enfermeras les cueste llegar a tener puestos de liderazgo, y que los médicos de familia se vean obligados a visitar pacientes cada pocos minutos”.

Echa de menos Oviedo, “que cada vez que vuelvo está más guapina. Y me cargo las baterías de la retina de esa gama de verdes increíbles. Y sobre todo echo de menos a los asturianos. Tengo suerte de que Asturias sea también un ‘estado mental’ y que viaje conmigo a donde quiera que voy”.

Si el presidente Barbón le pidiera consejo... “Home, no soy nadie para darle consejos. Le diría que trate de estar al corriente de lo que ocurre con los asturianos fuera de Asturias. Barbón ha de ser consciente de que su respaldo, aunque solo sea moral, significa mucho para el emigrante, sobre todo cuando las cosas no les funcionan muy bien. Una vez tuve una idea utópica: que cada asturiano tuviese derecho a tener una casa en Asturias. No sé que opinarían sobre esto el señor Barbón o los alcaldes de Asturias...”.

Un joven asturiano que quiera salir adelante fuera de España debería tener presente dos ideas: “No quemes las naves y ponte el mundo por montera”. Y entre el inglés y el chino, mejor aprender la lengua de Shakespeare. “Pero cruza los dedos”.

¿Volver a Asturias? “¡Me planteo volver cada día! Cande y yo soñamos con una casa en la playa en Cadaqués y otra en Llanes”. Como en un cuentín de xanas.