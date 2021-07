Hoy, sábado día 3 de julio, se celebra el sorteo Extraordinario de Vacaciones de 2021 de la Lotería Nacional. Un premio especial que se sortea a las 13.00 horas y que pone en juego 20 millones de euros a un solo décimo. Puedes seguir aquí los resultados. Si aún no los puedes ver, actualiza esta noticia porque te los ofreceremos en cuanto se hagan públicos. ¡Mucha suerte!

La Lotería Nacional de Vacaciones es uno de los juegos de Loterías y Apuestas que más dinero reparte en premios debido a la alta emisión de participaciones, ya que se ponen a la venta diez series de 100.000 billetes cada una. El coste de los décimos es de 20 euros cada uno, por lo que la emisión asciende a 200 millones de euros. De estos, el 70% (140 millones) se destinan a los premios posibles. Con un premio de estas características Loterías y Apuestas del Estado da por inaugurado el verano.

Los premios

El premio mayor es de 20 millones de euros al décimo que acierte tanto el número como la serie ganadores. El resto de series que posean el número se llevan 200.000 euros al décimo. Un segundo número obtiene 60.000 euros al décimo, y el tercer premio asciende a 20.000 euros por la participación. Estos son los premios a las terminaciones:

Ocho extracciones de 3 cifras: 100 euros al décimo

Cuatro extracciones de 2 cifras: 40 euros al décimo.

Dos extracciones de una cifra: 20 euros al décimo.

