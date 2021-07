Agenda: consulta qué hacer hoy, 4 de julio, en Asturias

Oviedo

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes acoge hasta el 26 de septiembre en el patio y salas de la planta baja del Palacio de Velarde “Gusto y tradición. 23 obras de la colección del IX Conde de Villagonzalo y Dña. María Luisa Corrada”, que nace del depósito de 34 obras que la viuda de D. Juan Andrés Maldonado y Chávarri, IX Conde de Villagonzalo, hizo al Museo de Bellas Artes de Asturias en 2021. Hasta el 5 de septiembre en la planta -1 del Edificio Ampliación se puede contemplar la muestra “Nicolás Muller. Viento Norte”, comisariada por el también fotógrafo José Ferrero. Además, el museo expone, dentro del programa “La obra invitada”, el “Retrato de D. Ramón Pérez de Ayala” realizado por Ignacio Zuloaga en el edificio de la Ampliación hasta el 29 de agosto. El horario de apertura del museo es de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas, de martes a viernes; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. Con su colección permanente el museo propone al visitante un recorrido que hace posible un viaje al tiempo pretérito y reconocer el devenir de la ocupación humana en el territorio de la actual Asturias a través de utensilios, armas y adornos realizados en distintos materiales. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 09.30 a 20.00 horas; sábados, de 09.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 09.30 a 15.00 horas. Acceso gratuito.

Sala SabadellHerrero. “De lugares y cosas” es la exposición que se puede visitar en la sala SabadellHerrero (Suárez de la Riva, 4). La muestra reúne una selección de obras en distintos formatos que profundizan en el diálogo entre los lugares y las cosas. La exposición se puede visitar hasta el 19 de septiembre. La sala, que cierra los martes, está abierta el resto de días laborables de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Actividades veraniegas. Los colegios Baudilio Arce, Fozaneldi, La Ería, Lorenzo Novo Mier y Poeta Ángel González abren sus puertas para acoger actividades de conciliación familiar para niños de entre 6 y 12 años que se desarrollarán entre las 7.30 y las 16.30 horas.

Exposición sobre la Vuelta Ciclista a Asturias. El centro comercial Los Prados acoge la exposición sobre la historia de la Vuelta Ciclista a Asturias. La muestra reúne material histórico, como la bicicleta de contrarreloj de Tony Rominger de 1992 y dos trofeos originales de la Vuelta Ciclista Asturias de los años sesenta y setenta, entre otros. La muestra, que estará instalada en el vestíbulo, se puede visitar de forma gratuita en el horario de apertura del centro.

VeSu. El festival urbano VeSu cierra su programación con los dos últimos conciertos. Las puertas de la Fábrica de Armas se abrirán en sesión vermú a las 13.00 horas para las actuaciones de los conjuntos “Biela” y “Cala Vento”. Las entradas, gratuitas, están agotadas.

Festival de videoclips. Se ha abierto la convocatoria para participar en la segunda edición del Festival Internacional de Videoclips de Oviedo (FIVO), que se celebrará del 11 al 13 de noviembre. El envío de obras y su registro se podrá realizar a través de las plataformas Clicforfestivals (clicforfestivals.com), Festhome (festhome.com) y Movibeta (movibeta.com), hasta las 23.59 horas del martes 12 de octubre de 2021. Las bases de participación están ya disponibles en la sección de noticias de la página web de FIVO (fivoviedo.es). Los autores que deseen participar en el Festival podrán hacerlo con un número ilimitado de obras, siempre y cuando hayan sido realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2020 y que se trate de piezas originales.

Gijón

Festival de Música Antigua. De 10.00 a 14.00 horas seminario “Técnicas interpretativas de percusión tradicional y su relación con repertorios antiguos” con David Álvarez en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. En el Teatro Jovellanos, a las 18.30 horas en sesión familiar y a las 20.30 horas en sesión adultos espectáculo teatral de Claroscvro con “La increíble historia de Juan Latino”.

Comic Con. Hasta el domingo se celebra una nueva edición de la Comic Con, con exposiciones en el Palacio de Revillagigedo y actos en la plaza del Marqués, el Antiguo Instituto o la Escuela de Comercio. Hoy, entre otras actividades, a las 12.00 horas en el Palacio de Revillagigedo la firma de autógrafos de Isaac Sánchez (Loulogio), Belén Ortega y Javier Fernández. A la misma hora, en la Colegiata de San Juan Bautista habrá una charla con Moderna del Pueblo. A las 13.00 la misma artista estará firmando en el palacio de Revillagigedo; a las 17.00 concurso de Cosplay en la plaza de toros; a las 18.00 charla con Ramón Rosanas en la Antigua Escuela de Comercio; a las 19.00, en el mismo lugar, charla de Ibán Coello, y, a las 20.00 horas firmas de Ramón Rosanas e Ibán Coello.

Teatro de la Laboral. La cantante Rigoberta Bandini trae su música indie-pop a la ciudad hoy a las 20.30 horas.

Museo Villa Romana de Veranes. La compañía “Higiénico Papel” ofrece una visita teatralizada a partir de las 12.30 horas.

Arte en la calle. A las 12.00 horas en San Andrés de los Tacones, música y baile tradicional con Excelsior. A las 12.30 horas en la Iglesia de Porceyo estará el Grupo Folclórico La Alegría. A las13.00 en el tendayo del Pueblo de Asturias estará FMM. A la misma hora en el escenario de Fomento estará Ada Carcaj para una lectura dramatizada. A las 20.00 horas, en el mismo lugar, actuarán “Los Vólidos”.

Centro de Interpretación de la Naturaleza Monte Deva. A las 11.00, 13.00 y 16.00 horas yincana “Señales de la naturaleza”.

Museo Barjola. Se podrá visitar la exposición “La mirada comprometida”, de Nicolás Muller, en el Museo Barjola, en la que se reúnen fotografías inéditas, y un recorrido vital por los países en los que vivió Muller: España, Francia, Hungría, Marruecos y Portugal. Los horarios de visita son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo del Pueblo de Asturias. Visita guiada a las 12.00 horas.

Museo del Ferrocarril. A las 12.00 horas visita guiada gratuita por el museo.

Ciudadela de Celestino Solar. A las 12.00 horas visita guiada gratuita.

Collage de Paco Abril. Hasta el final del mes de agosto se puede visitar las exposiciones de collages “Flipeces” y “Lectoras con alma de papel”, del artista y escritor Paco Abril, en el espacio Félix Marcos y Molduras. El artista estará presente para trabajar y charlar con el público, y ofrecerá algunos talleres. El horario de apertura es de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

Bea Villamarín. La galería de Bea Villamarín acoge la exposición “En algún lugar”, del artista José Luis Ceña.

Exposición “Miraes”. Durante todo el mes de julio se podrá ver en el Museo Barjola la muestra “Miraes 2021”, de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos (APFA). Se podrán ver imágenes donde se revisan acontecimientos y protagonistas del pasado año, con una muestra de 88 imágenes seleccionadas de los fotoperiodistas asturianos. De martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Recepción de la Laboral. Hasta el 4 de agosto se podrá visitar la instalación audiovisual “La línea, la evolución, la expansión”, de Rob Lorenzo, en la recepción de la Laboral. Está abierto al público de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Teatro de la Laboral. La cantante del género indie-pop Rigoberta Bandini, conocida en su vida cotidiana como Paula Ribo, estará esta noche en el teatro de la Laboral desde las 20.30 horas. Entre sus principales éxitos encontramos “In Spain we call it soledad”, “Too many drugs” o “Perra”, canciones que han llegado a lo más alto en las listas de Spotify.

Colección Casa Natal de Jovellanos. Hasta el 12 de septiembre permanecerá abierta en la sala 2 del Centro de Cultura Antiguo Instituto la exposición “Colección Museo Casa Natal de Jovellanos. El marco y su doble por Paco Cao”, un proyecto artístico que muestra la colección desde una perspectiva diferente y como fuente de inspiración para la creación contemporánea. Paco Cao ha seleccionado 195 piezas, a través de las cuales se encuentran representados 75 artistas. Los horarios de visita son lunes, martes y miércoles, de 17.30 a 20.30 horas; jueves, viernes y sábado, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00. Ahora, la sede de la Casa Natal Jovellanos alberga también una ambiciosa muestra sobre la obra pictórica de Ventura Álvarez Sala, que estará disponible hasta el próximo día 3 de octubre.

Galería Aurora Vigil-Escalera. Hasta el 2 de agosto se podrá visitar la exposición “Grandes maestros”, con esculturas y pinturas de Juan Genovés, Lucio Muñoz, Luis Gordillo, Josep Guinovart, Eduardo Chillida, Amadeo Gabino, Rafael Canogar, Rubio Camín o Manolo Valdés. De martes a viernes de 10.00 a 14.00, y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Jornadas Gastronómicas. Otea y el Ayuntamiento organizan las quintas jornadas gastronómicas “Gijón sabe a mar”. Se celebra en diferentes establecimientos de toda la ciudad hasta el 4 de julio.

Galería Cornión. Hasta el 10 de julio se puede contemplar la muestra “80”, del grafista José Santamarina, en la Galería Cornión. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 11.00 a 14.00 horas.

Mercadillo. Mercadillo solidario a favor de ELA Asturias en la sala de la Caja Rural de Gijón (Paseo de la Infancia), de 11.00 a 20.30 horas, con todo tipo de productos nuevos procedentes de donaciones de empresas. Será hasta el 4 de julio.

Jardines del Náutico. En los Jardines del Náutico, exposición “Leonardo da Vinci. Arte en la calle. Observa, cuestiona, experimenta”, que organiza Fundación la Caixa. Se prolonga hasta el 23 de julio. Se puede visitar de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 23.00 horas.

Evaristo Valle. El Museo Evaristo Valle permanecerá abierto, con el horario de verano, de martes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Se puede visitar hasta el 4 de julio la exposición “La gran aventura americana”, con fotografías de Thomas C. Roche.

Espacio Cultural El Muro. En el Hotel Abba se encuentra expuesto, en el nuevo Espacio Cultural El Muro, la exposición de pintura “Mi nombre es Lor... Color”, del artista Xavi La Vida. Se puede visitar de 9.00 a 22.00 horas.

Avilés y comarca

Festival “Suena Castrillón”. Actúan en la Plaza Europa de Piedras Blancas Georgina, a las 22.00 horas, y Bebe a las 23.45 horas.

El Niemeyer expone fotos de tres “mujeres Magnum”. La sala de fotografía del Centro Niemeyer abre hoy, a las 11.00 horas, la inauguración de la exposición “Tres mujeres Magnum: Eve Arnold, Inge Morath y Cristina García Rodero”; se podrá ver hasta el 30 de enero de 2022. Es una producción propia del Centro Niemeyer y un homenaje a tres mujeres que han superado todos los límites y los tópicos del oficio de fotógrafo.

Vuelven las visitas guiadas gratuitas por Avilés. El Museo de la Historia Urbana de Avilés (MHUA) organiza un verano más un programa de visitas guiadas gratuitas a sus instalaciones, un repaso a la historia y patrimonio de la ciudad, bajo el lema “Museo de Avilés. Avilés es un museo”. Durante julio y agosto, de martes a viernes, de 12.00 a 13.00 horas. Las inscripciones pueden realizarse presencialmente en el mismo museo (calle La Ferrería, 33), o telefónicamente (985 56 55 12) hasta completar un aforo de 15 plazas. Todas las personas que participen en estas visitas deberán llevar mascarilla, guardar las distancias de seguridad y respetar todas aquellas indicaciones del personal del centro.

Exposición “Joan Ponç: la esencia de lo mágico” y fotografías de Ciuco Gutiérrez en el Niemeyer. La muestra se desarrolla en la Cúpula del Centro Niemeyer. Una exposición única que supone una vuelta al camino de la vida de uno de los artistas más importantes del arte español del siglo XX, imprescindible para la comprensión de las vanguardias artísticas y con un universo mágico tortuoso que ejemplifica los miedos del ser humano en sus más altas cotas de individualidad. Permanecerá hasta el próximo 10 de enero. Por otra parte, el fotógrafo Ciuco Gutiérrez expone sus fotografías de gran formato en la plaza (al aire libre) hasta el 26 de septiembre. De lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Ampliación de horarios de las salas de estudio. Se amplía el horario de la sala de consulta y estudio Bances Candamo (Casa de Cultura) de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Además, la Sala de estudio Conde del Real Agrado funcionará de 9.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente.

Nuevas proyecciones en La Ventana de la Factoría. La factoría cultural acogerá “Entre dos mundos, lo real y lo maravilloso” ilustraciones infantiles creadas por Nanu Gonzalez, profesional de la ilustración infantil y juvenil de 9.00 a 10.00 y de 13.00 a 14.00 horas. También se proyectará el vídeo “A 153 cm sobre la tierra”, de Verónica Ruth Frías, de 19.00 a 22.00 horas. Ambas actividades permanecerán hasta el próximo 2 de agosto.

Museo Marítimo de Asturias. El centro museístico luanquín acoge la exposición de fotografías de Ricardo González Vega (1865-1954), cedidas por su familia sobre la vida portuaria asturiana, especialmente de Luarca, desde finales del siglo XIX hasta la década de 1920. Permanecerá abierta hasta el 21 de julio. Horarios, todos los días de verano, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

Exposición de La Serrana. La asociación cultural La Serrana muestra en la Sala Bocana del hotel 40 Nudos la exposición fotográfica “Naturaleza”, del avilesino Guille López. El autor se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés y entre sus proyectos figuran las exposiciones realizadas en la Sala Martín Chirino en el marco del concurso “El lobo y el madroño”, en el centro sociocultural de La Carriona, en la sala de Arte “La Salita” de Gijón y en la Escuela de Artes y Oficios.

Las Cuencas

Mercado Medieval en Lana. Una treintena de expositores participan hasta hoy, en Pola de Lena, en el Mercado Medieval de la Pola. Los puestos están abiertos de 11 a 14 horas y de 18 a 23 horas.

Ruta por Laviana. El programa de rutas guiadas “Caminando por Laviana” comienza hoy, con el itinerario “Caminantes, viajeros y peregrinos”. Para tomar la salida, se coge un autobús a las 9.30 horas en el Cidan de Pola de Laviana. Hay distintos itinerarios todos los sábados y domingos, se pueden hacer reservas llamado al 985602525 de lunes a viernes, por las mañanas.

Exposición fotográfica en las calles de Langreo. Dieciséis mupis del concejo acogen la exposición “Un mundo en cinco continentes”. La asociación fotográfica Asemeyando organiza la segunda Muestra de fotografía al aire libre organizada en Langreo por la entidad, con la colaboración del Ayuntamiento. Las dieciséis imágenes podrán verse hasta septiembre.

“Namasté”, muestra fotográfica en la pinacoteca de Langreo. La pinacoteca municipal “Eduardo Úrculo” de Langreo acoge hasta el 4 de julio la exposición fotográfica “Namasté”, con imágenes de África Márquez y Carlos Carmona tomadas en la India.

Muestra de Adolfo Manzano en Mieres. La sala de exposiciones de Mieres Centru Cultural expone “Evoluciones y Requexos” de Adolfo Manzano. La muestra se puede visitar hasta el día 27 los martes y domingos, de 11.00 a 14.00 horas, y los jueves, viernes y sábados, de 17.30 a 20.00 horas.

Pintura en Mieres. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Mieres acoge la exposición pictórica “Carolina del Castillo y Díaz: una pintora asturiana transgresora”, que se podrá visitar hasta el 6 de julio.

Centro

Música en Grado. El programa “Música en la calle” lleva en concierto al grupo “Perro Blanco” a la plaza de La Panerina, a las 19.30 horas. Es gratuito.

Visitas guiadas al casco histórico de Grado. De jueves a domingo hay un recorrido al día, a las 12.00 horas, para conocer la historia y patrimonio de Grado. La actividad es gratuita y es recomendable la reserva previa en el teléfono 636909080 (también recibe mensajes de Whatsapp) o a través del correo electrónico turismo@ayto-grado.es. La visita tiene una duración de una hora y es gratuita.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar los martes, de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00; de miércoles a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Los lunes cierra.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados y domingos, de 10.30 a 18.30 horas.

Oriente

Concierto en Benia de Onís. A las 12 horas el Orfeón de Castrillón participa en la misa que tendrá lugar en la basílica de Nuestra Señora de Covadonga. Después de una comida de hermandad ofrecen a las 19 horas un concierto en la iglesia de Santa Eulalia, en la localidad de Benia de Onís.

Tradición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. El horario de visita de martes a jueves, domingos y festivos es de 11.00 a 13.30 horas, y los viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. Se puede visitar todos los días, de 10.30 a 19.00 h.

Cueva de El Pindal. Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse desde las 10.30 horas en pases de noventa minutos cada uno. Habrá grupos de cinco personas tres veces al día.

Ídolo de Peña Tú. El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de 10.00 a 17.00 horas y tendrá pase libre siguiendo las instrucciones del vigilante que opera en el entorno.

Occidente

Bosque-jardín Fonte Baxa de Luarca. Está abierto de 9.00 a 21.00 horas. La entrada general cuesta tres euros. Hay descuentos para grupos de más de diez personas (dos euros) y un bono anual por 10 euros. Los menores de 14 años no pagan entrada.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico “Juan Pérez Villamil”, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a viernes, de 12.00 a 14.00 y 17.30 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 horas.

Centro de Interpretación del Parque Natural de Somiedo. El equipamiento, con oficina de turismo, ofrece una exposición audiovisual con elementos interactivos, con la información más relevante sobre las cualidades del territorio: relieve, geología, vegetación, fauna y patrimonio etnográfico. Está abierto todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Museo “Las Ayalgas de Silviella” en Belmonte. El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.