Los enfrentamientos entre hosteleros y clientes insatisfechos están a la orden del día. Especialmente en ciertas plataformas especializadas en críticas de establecimientos. Lo que no es tan habitual es que las opiniones de los clientes acaben en bronca para alguno de los empleados. es lo que ha sucedido en esta ocasión.

Todo comenzó con el siguiente comentario: Se han quedado anclados en los 80. La decoración es de una película de Alfredo Landa. Todo oscuro con sillas y mesas que parecen de un comedor escolar de guardería. Sólo por eso aconsejo la visita. La comida es mala y básica. La masa de la pizza es como pan esponjoso y la cantidad de ingredientes ridícula, imagino que al ser la primera pizzería de la localidad pues copiaron la receta italiana a la manera española de la época; pero vamos, no tiene nada que ver con comida italiana".

La crítica continúa: "La camarera era una borde de manual. Todo malas caras, ni una sonrisa y avisándonos de que la cocina cerraba a las 16.00. Sabiéndolo perfectamente y quedando media hora para ello, hizo varios comentarios salidos de tono, incluso cuando estaba tomando la comanda dijo: “Unos que no comen”, y otras cosas por el estilo.

Aún hubo más: "Estoy de acuerdo que llevan 30 años pero me gustaría saber cuantos clientes repiten (salvo alguna persona mayor que comió su primera pizza ahí y acude por añoranza) puesto que la distancia con la playa y por los clientes que vi, parece que viven de los turistas incautos. Los precios desproporcionados para lo que dan, una pizza 11 euros y es pequeña y con pocos ingredientes, aparte de los demás platos que me parecieron caros pero no probamos. He de decir que el resto de los camareros sí parecían muy majos, pero por desgracia nos tocó la camarera enfadada con el mundo... O con nosotros, por ir a las 15.30".

La respuesta del empresario no se hizo esperar. "Primero deseo pedirle disculpas en nombre de toda la familia. Ese trato no es correcto por parte de la Camarera, en ningún momento nosotros fuimos conscientes de ello. Si no, no lo hubiéramos admitido, ya que hablaron ustedes conmigo para la reserva y estaban perfectamente en hora y no comprendemos su actitud. Será llamada al orden, no lo dude. Iba a atenderles yo personalmente, pero ese día desgraciadamente aunque estaba en mi puesto no me encontraba bien. Un pequeño problema de salud. Le aseguro que si yo les hubiera atendido, está opinión, comprensible por su enfado, hubiera sido diferente".

De todos modos, el empresario no dio del todo su brazo a torcer. "Una vez dicho esto, y con cariño y comprendiendo su enfado, he de decirle que sus consideraciones, lo escrito después, es erróneo. No llevamos 30 años, es casi medio siglo y si se está tanto tiempo es que hay un buen trabajo detrás. El local no está anclado en los 80, se actualiza constantemente...pero como he dicho cientos de veces, manteniendo su forma y esencia porque es nuestra seña de identidad", apunta el empresario, que aún dio más explicaciones

Los enfrentamientos entre clientes y hosteleros son de lo más habitual en internet. Especialmente en las plataformas especializadas. Son muchos los empresarios que denuncian que algunas de las críticas vertidas en este tipo de webs no siempre son reales, sino que se trata de comentarios dejados para hacer especial daño a la reputación del sitio.

Por este motivo, son muchos los empresarios que urgen a estas páginas a establecer mecanismos de control, a fin de filtrar este tipo de situaciones. Una de las soluciones que proponen para ello, es que se exija una prueba de compra antes de publicar el comentario.

Y es que la reputación en este tipo de plataformas es cada vez más importante para los empresarios, ya que son muchos los clientes que se fían en estas estadísticas antes de reservar una mesa o decantarse por un establecimiento.