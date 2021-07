“Santullano es una cápsula del tiempo que nos conecta con el origen del Camino”

–¿Por qué es pertinente recuperar esta muestra precisamente en plena celebración del año santo jacobeo?

–Con motivo del Xacobeo 2021 y dentro de las actividades culturales de promoción de Oviedo como Origen del Camino que subvenciona el Gobierno del Principado se impulsa la reedición de esta exposición que fue visitada por mas de 14.000 personas en su primera edición. Con la declaración de BIC, se dio un paso de gigante en la difusión y desarrollo de del Camino Primitivo. En esta ruta dura pero única que mantiene viva su esencia y sus paisajes, no debemos desperdiciar la oportunidad que nos ofrece, desviemos nuestros pasos unos metros mas allá para admirar aquella que fue la Iglesia palatina de ese primer peregrino, Alfonso II. Los monumentos ramirenses del Naranco se encuentran en un paraje incomparable y, con las recientes restauraciones, en un estado que las hace totalmente adecuadas para el visitante. Santullano, en cambio, situada en el entramado urbano, con la autopista cercana y horarios muy reducidos, es la gran desconocida. No obstante, su interior es una auténtica cápsula del tiempo que alberga un conjunto de pintura altomedieval único. Su interior nos conecta directamente con el pasado, con el origen de ese Camino y de su creador. Santullano “crece” cuando cruzas su umbral, te transporta a otra época y nos muestra la maestría y dominio de los constructores y artesanos del siglo IX. Pocos restos quedan tan bien conservados en Europa de esta época, Santullano es germen y fruto de un arte sin par.

–Hablamos de un momento histórico muy estimulante, con la consolidación del reino de Asturias, la evolución de un arte propio, la “inventio” del sepulcro del apóstol Santiago… Y sobre todo ello sobrevuela la figura de Alfonso II. ¿Cree que se valora en su justa medida, en la actualidad, la importancia de esta figura histórica?

–Alfonso II es alabado en las crónicas como un hombre justo, piadoso, buen batallador y constructor y no se quedan cortos los comentarios. Su largo reinado abarca cinco décadas en las que se organizó el código legislativo, mantuvo buenas relaciones con el papado y con la corte carolingia, llegó con sus conquistas hasta Lisboa y repobló los territorios que mas adelante darían lugar al Condado de Castilla, pero aún hizo mucho más. Con la creación de la Cámara Santa para albergar las reliquias del arca y la del santuario primitivo de Santiago de Compostela (“Arcis Marmoricis”), inaugura una red devocional, comercial y artística que perdura hasta nuestros días. Fue un político hábil y un gestor visionario.

–Uno de los grandes atractivos de la muestra es poder ver las pinturas de Santullano en su estado original. ¿Cuál es el estado actual de esas pinturas?

–Las pinturas se encuentran recubiertas de sales, impregnaciones y repintes, con problemas serios de conservación, como no puede ser de otro modo dada su cronología y sus avatares históricos. No obstante, me consta el trabajo de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, en colaboración con el Ministerio de Cultura de España a través del IPCE (Instituto de Patrimonio Cultural), para poder llevar a cabo una restauración que esperemos se practique pronto. Pero lo que es seguro es que se llevará a cabo con todo el rigor y las garantías.

–El templo tiene pendiente una restauración, dirigida precisamente a sus pinturas. Se ha llegado a plantear la necesidad, en esa futura intervención, de enlucir el edificio. ¿Qué piensa de esa opción?

–Pienso que ahora mismo es prioritaria la conservación de los restos de enlucidos históricos que aún quedan en alguna de las fachadas. En cuanto a enlucir el edificio por fuera, hay que asumir que Santullano, como todas las iglesias prerrománicas, siempre estuvo enfoscada desde su concepción primigenia; esto favorecía enormemente la conservación de las pinturas en el interior, pero sería irresponsable tomar una decisión así sin antes comprobar que es viable sin provocar nuevas alteraciones. Existen, además, opciones intermedias de tratamiento. De lo que sí estoy segura es de que se tome la determinación que se tome a este respecto, se hará tras un estudio intensivo y tras la comprobación de que las actuaciones que se practiquen se habrán demostrado eficaces sin crear nuevos problemas o alteraciones.

–Las anteriores intervenciones sobre el edificio, ¿han sido adecuadas o, al menos, efectivas para preservar este conjunto pictórico?

–Es evidente que la restauración ha avanzado enormemente en estos años y que los tratamientos que un día fueron considerados oportunos, se encuentran a día de hoy completamente descartados. La restauración actual requiere de equipos multidisciplinares muy preparados que toman decisiones conjuntas tras minuciosos estudios, pruebas y analíticas. A día de hoy acometer la restauración de Santullano es viable, necesaria y será rigurosa, no me cabe la menor duda.

–¿Qué otras aportaciones hace esta muestra sobre la visión que se tiene de Santullano y de la época alfonsina?

–Sobre Santullano se ha escrito mucho y bien, pero las nuevas tecnologías nos facilitan la comprensión de los bienes patrimoniales de una forma inmersiva y fácil, el conocimiento ya no entra con esfuerzo, sino que se vive. Creemos necesario expresarnos en el nuevo lenguaje de las generaciones actuales, mas abiertas a lo visual, lo sensorial y lo inmediato, pues en sus manos se depositará para su cuidado este legado y hay que llegar a ellas. En esta muestra se pretende una recreación del ambiente que pudiera existir en un día cualquiera en el entorno de la iglesia allá por el siglo IX y reconocer olores, sonidos y colores no solo de las clases altas siempre mejor documentadas, sino del pueblo llano, soldadesca, comerciantes y, cómo no, peregrinos.

–La proximidad entre Trascorrales y Santullano facilita complementar el recorrido por la muestra con la visita al templo. ¿Cómo recomienda usted hacer ese itinerario? ¿Qué puede aportar esta visita doble?

–Este siempre será el fin último de cada exposición, el conocimiento del original, unos la visitarán desde la fe, otros desde el punto de vista artístico, intelectual, histórico o científico, pero conocerla y reconocer su importancia es el único modo de preservarla realmente. En cuanto al recorrido, no hay mejor vista de la catedral de Oviedo que desde la calle Mon. Las catedrales góticas nunca estuvieron trazadas con grandes plazas ante sus fachadas, sino que cualquier peregrino de tiempos no tan remotos hubo de desviar sus ojos elevándolos hacia el cielo, para divisar la aguja de la torre destacando sobre los caseríos y los palacios. Bajar por la calle del Águila, dejando a nuestra derecha el monasterio de San Pelayo y la antigua muralla y descender por Gascona, es reandar el pasado.