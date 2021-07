Amelia Valcárcel, sobre la identidad de género: “Sé lo que es el sexo; lo otro, no”

En un aparente intento de desmarcarse de la debatida ley Trans, la filósofa Amelia Valcárcel, responsable y ponente inaugural de las recién inauguradas jornadas de la Escuela Feminista “Rosario de Acuña”, en Gijón, lanzó ayer un llamamiento al optimismo para repasar los logros del movimiento feminista en los últimos tres siglos. Ante las preguntas de los medios de comunicación, no obstante, sí pidió “prudencia” ante un anteproyecto de ley, “aún modificable”. Fue clara, no obstante, sobre su postura acerca de la identidad de género, al decir: “Sé lo que es el sexo; eso otro, no sé lo que significa. No puedo opinar”.

Valcárcel, acompañada por la alcaldesa, Ana González, y la consejera de Educación, Carmen Suárez, hizo un repaso histórico y teórico del feminismo, que ha requerido “tres siglos de lucha” para lograr “que a día de hoy cualquier demócrata acepte que la mujer y el hombre valen lo mismo”. El problema, sin embargo, “es que aún existen prácticas sociales que los vulneran”, observó, y contra ellas está la agenda feminista. “Es difícil entender el mundo sin esta agenda. La educación, la crisis demográfica, todo tiene vinculación. Como agente social es importante que recordemos también nuestras victorias”, defendió.

A su juicio, el primer gran logro del movimiento feminista ha sido el acceso a la educación, porque, según dijo con cierta sorna, “la inteligencia, aunque a veces parece difícil, también se contagia”. Por delante quedan varios frentes abiertos. “Toca hablar de los espacios de poder no paritarios, de la prostitución, de los vientres de alquiler”, enumeró. Estas primeras grandes victorias del feminismo trascendieron fronteras, con corrientes feministas en Japón, China y países de tradición musulmana, y ahí Valcárcel también se permitió presumir. “Se criticó esos avances como ‘eurocentristas’, como si la educación viril de Europa no nos hubiese llevado a la I Guerra Mundial. El feminismo también es eso: no creer en las armas”, zanjó.