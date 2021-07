Alicia Miyares: “La teoría ‘queer’ tiene mucho en común con la fe religiosa”

La filósofa Alicia Miyares puso en evidencia ayer en Gijón, en el marco de la Escuela Feminista “Rosario de Acuña”, lo que ella considera “lagunas” de la denominada “teoría queer”, que desvincula el género y la identidad sexual de la genitalidad. Miyares se expresó con firmeza: “Me gustaría poder afirmar que lo ‘queer-trans’ no deja de ser una ficción política, una moda urbana, un discurso antisistema o un mecanismo de reacción ante la potencia del feminismo, pero creo que ahora ya podemos hablar de una teopolítica ‘queer-trans”.

Durante buena parte de su intervención tomó como referencia el libro “Teologías ‘queer’: devenir el cuerpo ‘queer’ de Cristo”, que le sirvió para criticar que lo “queer”, por estar “basado en las creencias y no en hechos objetivos”, tiene más en común “con la fe religiosa” que con el movimiento feminista. Miyares enumeró incluso lo que serían los “diez mandamientos” de esta teoría “queer”, entre ellos, que “las creencias sobre el género y no la ciencia son las que determinan el sexo”, que “el bimorfismo sexual de la especie humana no representa ninguna realidad material” y que “la referencia a la existencia de un sexo biológico es irrelevante”.

“No se puede intervenir en cuerpos sanos para producirles males”, aseveran las estudiosas

Miyares bromeó con las “perlas” del libro, que sugiere que José era “queer” porque la Biblia habla de que vestía una túnica de colores y “mostraba falta de vigor sexual con la esposa de Potifar” o que Jesús “debió de haber nacido por partenogénesis”. “Esto lo cuentan ellos en este libro, eh, que se denuncien entre ellos”, retó Miyares.

Amelia Valcárcel, filósofa y responsable de la Escuela Feminista, intervino al final de la ponencia para felicitar a Miyares y para recordar que el anteproyecto de la ley trans ya “incluye varias modificaciones que son victorias del feminismo”, entre ellas, “que no quepa andar medicando a criaturas menores de 14 años”.

“Estamos hablando de intervenir en cuerpos que están sanos para producirles males”, lamentó Valcárcel, y añadió que fue su Escuela “la primera en sacar a relucir este problema” hace un par de años y que, en su día, tanto ella como sus compañeras recibieron “oleadas de odio”. “Arriesgamos hablando de esto, pero es lo justo”, aseveró.