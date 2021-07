El hombre intranquilo

Empieza con hermosos paisajes irlandeses para recordarnos que, como bien sabía John Ford, son un escenario magnífico para líos de faltas y romances rumiantes. En este caso, entre una mujer que quería ser cisne y vive entre vacas, y un granjero que piensa que es una abeja y desprecia los sentimientos. Ella le ama desde siempre, él no lo sabe. Puede que sí, puede que no. Hay disputas de tierras, herencias y desheredados, primos de las Américas guapos y ricos que perturban con sus promesas, padres arrepentidos, canciones en el pub y Rolls Royce que circulan por caminos tortuosos. Los irlandeses cuentan historias incluso después de muertos y en este caso todo parece extraído de un sueño empapado de lluvia. Los sueños de los niños arruinan a los adultos; de ahí viene todo. El guión tiene muy buena pinta en sus inicios y luego da unos bandazos desconcertantes, pasa de momentos magníficos (Walken pidiendo perdón mientras agoniza) a otros imprudentes en los que los diálogos se vuelven casi delirantes. Emily Blunt está muy bien pero hubiera necesitado tener enfrente a alguien más consistente que Jamie Dornan, mejor que en “50 sombras de Grey” pero no lo bastante para sacar adelante escenas complicadas de humor absurdo y amor pasado de rosca.