Da falsificar el DNI a falsear los papeles anticovid: así se las ingenian en Galicia para entrar en las discotecas

Para entrar en las discotecas gallegas hacen falta papeles y no sólo el DNI para demostrar la mayoría de edad. Las medidas anticovid obligan a presentar una PCR negativa, test de antígenos o certificado de vacunación para acceder a los locales de ocio nocturno. Este fin de semana los responsables de los locales presenciaron como los jóvenes tiraron de documentos faltos para salir de fiesta.

“Hay mucha pillería, porque con un pantallazo o un papel ya valía y nosotros no somos expertos” , explica Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Provincial de Establecimientos Musicales y Espectáculos Reglados (Apemer). Aun así, fueron muchos los intentos de fraude en el acceso a los locales detectados, porque en algunos casos los documentos sólo presentaban variaciones en los datos personales, pero repetían el mismo código QR o el número de registro, según explica Rodríguez.

Ante esta situación, desde el sector del ocio nocturno piden que sea el Sergas el que se responsabilice del control de la gente que puede acceder y proponen que se haga a través de una aplicación de móvil específica. “Que las personas que quieran entrar los locales se registren y que sea el Sergas el que compruebe los datos y emita un código QR personal de acceso”, reclama, Carlos Rodríguez. De esta forma, sería una empresa especializada y la Consellería la que gestionaría los datos personales de la gente, porque los dueños de las discotecas tampoco pueden quedarse con la información de los clientes y están limitados para cotejar la veracidad de los datos.

Carlos Rodríguez, que también es propietario de dos locales en la ciudad, explica que el fin de semana se caracterizó por la falta de información entre los jóvenes sobre las nuevas normas. Mucha gente acudía sin los certificados activados y así no podían entrar. “Pero lo que más me sorprendió es que gente de fuera, como portugueses, sobre todo, sí que lo traían”, explica.

En cualquier caso, tanto la noche del viernes como del sábado transcurrieron con normalidad y fueron pocos los locales del ocio nocturno que finalmente se decidieron a abrir. Con los últimos datos de incidencia del virus registrados en la ciudad, los hosteleros dan por hecho que el próximo sábado será obligado el cierre total del ocio nocturno y el del interior de la hostelería y sólo queda esperar que el comité clínico que se reúne hoy lo anuncie y publique el DOG.

Mesa del ocio seguro

“Este fin de semana el comportamiento fue bueno. Se tuvo que emplear a fondo la Policía Local y conseguimos que no hubiese botellones y ni aglomeraciones preocupantes”. El alcalde, Abel Caballero, habló ayer de una “movilización activa social contra el COVID” en la que quiere implicar a toda la sociedad. Con ese objetivo se acaba de constituir una mesa de trabajo sobre el ocio seguro.

Este órgano, integrado por representantes de la hostelería de la ciudad y los concejales Elena Espinosa y Ángel Rivas, se crea con el objetivo de concienciar a la gente joven y alertar de los riesgos que también ellos tienen por la situación sanitaria. Para ello trabajan ya en la creación de campañas dirigidas a informar de opciones de ocio alternativas al botellón . “Vamos a lanzar una campaña informativa para ir concienciando del ocio 1.000% covid seguro, del ocio reglado, del ocio de los conciertos y las fiestas programadas con criterios covid y por tanto contribuir colectivamente a frenar la evolución de la pandemia”, indicó Caballero.

“Es necesario concienciar a la gente joven porque estamos viendo que también les afecta y no se le puede perder el miedo al COVID,” alerta Carlos Rodríguez.

Cierre de bares

En algunos casos porque las restricciones vigentes de aforos y horarios no invitaban a dar el paso de la reapertura, en otros casos porque la propia incidencia del COVID se coló entre sus empleados o porque el resultado de los test de saliva hechos por los camareros no llegaron a tiempo, fueron numerosos los casos de locales cerrados este fin de semana. Esto último es lo que les pasó a los jóvenes camareros de dos locales de Vigo, que no recibieron hasta el lunes el sms con los resultados de su prueba y sus locales se quedaron sin abrir.

También en la comarca de Vigo el COVID ha entrado en algunos bares y restaurantes afectando al personal en las últimas semanas. En Tui, un conocido restaurante permanece cerrado porque uno de los empleados dio positivo y sus compañeros fueron confinados. Y en Baiona también un bar cerró por COVID recientemente.